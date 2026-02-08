Лента "2000 метров до Андреевки" режиссера Чернова получила награду Гильдии режиссеров Америки.
Лента украинского режиссера Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки" получила награду премии Гильдии режиссеров Америки.
Об этом сообщила Украинская киноакадемия, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Мстислав Чернов стал победителем премии Гильдии режиссеров Америки!
Его лента "2000 метров до Андреевки" получила награду в категории "За выдающееся режиссерское достижение в документальном фильме"", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это уже вторая награда Мстислава Чернова: в 2023 году его фильм "20 дней в Мариуполе" также был отмечен Гильдией режиссеров Америки.
О чем фильм "2000 метров до Андреевки"
Лента рассказывает об освобождении села Андреевка под Бахмутом Донецкой области в сентябре 2023 года. В частности, он освещает работу украинских военных 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, которые должны преодолеть укрепленный лес для деоккупации Андреевки. Тогда шли ожесточенные бои за украинскую землю.
Авторы объединили в фильме собственные кадры, видео с бодикамер украинских бойцов и моменты личных размышлений.
Это совместная работа оскароносного режиссера и лауреата Пулитцеровской премии Мстислава Чернова и фотографа Associated Press Алекса Бабенко.
Музыку к фильму создал двукратный лауреат премии "Грэмми" композитор и музыкальный продюсер Сэм Слейтер, который также написал музыку к фильмам "Чернобыль" и "Джокер".
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что украинский документальный фильм "2000 метров до Андреевки" режиссера Мстислава Чернова вошел в короткий список претендентов на 98-ю премию "Оскар" в категории "Документальный фильм".
- Лента "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова победила в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм" 96-й премии "Оскар" Американской академии кинематографических искусств в 2023 году.
