Стрічка "2000 метрів до Андріївки" режисера Чернова отримала нагороду Гільдії режисерів Америки

Стрічка українського режисера Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду премії Гільдії режисерів Америки.

Про це повідомила Українська кіноакадемія, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Мстислав Чернов став переможцем премії Гільдії режисерів Америки!

Його стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду в категорії "За видатне режисерське досягнення в документальному фільмі"", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це вже друга нагорода Мстислава Чернова: у 2023 році його фільм "20 днів у Маріуполі" також було відзначено Гільдією режисерів Америки.

Про що фільм "2000 метрів до Андріївки"

Стрічка розповідає про звільнення села Андріївка під Бахмутом Донецької області у вересні 2023 року. Зокрема, він висвітлює роботу українських військових 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ, які мають подолати укріплений ліс для деокупації Андріївки. Тоді відбувалися запеклі бої за українську землю.

Автори поєднали у стрічці власні кадри, відео з бодікамер українських бійців і моменти особистих роздумів.

Це спільна робота оскароносного режисера та лауреата Пулітцерівської премії Мстислава Чернова і фотографа Associated Press Алекса Бабенка.

Музику до фільму створив дворазовий лауреат премії "Греммі" композитор і музичний продюсер Сем Слейтер, який також написав музику до фільмів "Чорнобиль" та "Джокер".

