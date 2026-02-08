Спасатели предупредили о росте уровня воды в реках Прикарпатья
Гидрологическая ситуация на западе Украины может осложниться из-за погодных условий.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении управления ГСЧС в Ивано-Франковской области.
В субботу, 8 февраля, спасатели предупредили о подъеме уровня воды на реках Днестр и Прут. Причиной стали оттепель и интенсивные осадки.
Ожидается постепенное повышение уровня воды от 0,2 до 1,0 метра.
Риски из-за оттепели и ледовых явлений
По данным ГСЧС, на реках возможно ослабление и разрушение ледового покрова. В отдельных местах прогнозируется ледоход. Также не исключено образование ледовых заторов.
Это может вызвать резкие колебания уровней воды.
"В течение 8 февраля в связи с оттепелью и осадками ожидается повышение уровней воды", - отметили в ГСЧС.
Спасатели призывают жителей прибрежных районов быть внимательными. Ситуация находится на постоянном контроле соответствующих служб.
