Спасатели предупредили о росте уровня воды в реках Прикарпатья

Гидрологическая ситуация на западе Украины может осложниться из-за погодных условий.

В субботу, 8 февраля, спасатели предупредили о подъеме уровня воды на реках Днестр и Прут. Причиной стали оттепель и интенсивные осадки.

Ожидается постепенное повышение уровня воды от 0,2 до 1,0 метра.

Риски из-за оттепели и ледовых явлений

По данным ГСЧС, на реках возможно ослабление и разрушение ледового покрова. В отдельных местах прогнозируется ледоход. Также не исключено образование ледовых заторов.

Это может вызвать резкие колебания уровней воды.

"В течение 8 февраля в связи с оттепелью и осадками ожидается повышение уровней воды", - отметили в ГСЧС.

Спасатели призывают жителей прибрежных районов быть внимательными. Ситуация находится на постоянном контроле соответствующих служб.

