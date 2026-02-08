РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8710 посетителей онлайн
Новости Паводок на Закарпатье
820 4

Спасатели предупредили о росте уровня воды в реках Прикарпатья

Повышение уровня воды в реках

Гидрологическая ситуация на западе Украины может осложниться из-за погодных условий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении управления ГСЧС в Ивано-Франковской области.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

В субботу, 8 февраля, спасатели предупредили о подъеме уровня воды на реках Днестр и Прут. Причиной стали оттепель и интенсивные осадки.

Ожидается постепенное повышение уровня воды от 0,2 до 1,0 метра.

Читайте также: После ночной атаки в Бурштыне социальные, медицинские и образовательные учреждения будут обогревать твердотопливные котельные, - ОВА

Риски из-за оттепели и ледовых явлений

По данным ГСЧС, на реках возможно ослабление и разрушение ледового покрова. В отдельных местах прогнозируется ледоход. Также не исключено образование ледовых заторов.
Это может вызвать резкие колебания уровней воды.

"В течение 8 февраля в связи с оттепелью и осадками ожидается повышение уровней воды", - отметили в ГСЧС.

Спасатели призывают жителей прибрежных районов быть внимательными. Ситуация находится на постоянном контроле соответствующих служб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бурштынская ТЭС остановила работу из-за значительных повреждений, - мэр Андриешин

Автор: 

паводок (290) Ивано-Франковская область (994) Ивано-Франковский район (44)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якби не рятувальники, то прості неграмотні люди і не помітили б цього. Як добре, що є такі потрібні спеціалісти.
показать весь комментарий
08.02.2026 20:03 Ответить
Тобто, карпатський чан не приймати в цей період?
показать весь комментарий
08.02.2026 20:10 Ответить
Ну так. І повінь до повного щастя. Але то таке, заслужили...
показать весь комментарий
08.02.2026 20:10 Ответить
Як тепер Тису форсiрувати?
показать весь комментарий
08.02.2026 20:24 Ответить
 
 