Рятувальники попередили про зростання рівнів води в річках на Прикарпатті

Гідрологічна ситуація на заході України може ускладнитися через погодні умови.

У суботу, 8 лютого, рятувальники попередили про підйом рівня води на річках Дністер та Прут. Причиною стали відлига та інтенсивні опади.

Очікується поступове підвищення рівнів води від 0,2 до 1,0 метра.

Ризики через відлигу та льодові явища

За даними ДСНС, на річках можливе послаблення та руйнування льодового покриву. У окремих місцях прогнозується льодохід. Також не виключене утворення льодових заторів.

Це може спричинити різкі коливання рівнів води.

"Впродовж 8 лютого у зв’язку з відлигою та опадами очікується підвищення рівнів води", – зазначили в ДСНС.

Рятувальники закликають мешканців прибережних районів бути уважними. Ситуація перебуває на постійному контролі відповідних служб.

