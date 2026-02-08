УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9165 відвідувачів онлайн
Новини Паводок на Закарпатті
820 4

Рятувальники попередили про зростання рівнів води в річках на Прикарпатті

Підвищення рівня води в річках

Гідрологічна ситуація на заході України може ускладнитися через погодні умови.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні управління ДСНС в Івано-Франківській області.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

У суботу, 8 лютого, рятувальники попередили про підйом рівня води на річках Дністер та Прут. Причиною стали відлига та інтенсивні опади.

Очікується поступове підвищення рівнів води від 0,2 до 1,0 метра.

Читайте також: Після нічної атаки в Бурштині соціальні, медичні та освітні установи обігріватимуть твердопаливні котельні, - ОВА

Ризики через відлигу та льодові явища

За даними ДСНС, на річках можливе послаблення та руйнування льодового покриву. У окремих місцях прогнозується льодохід. Також не виключене утворення льодових заторів.
Це може спричинити різкі коливання рівнів води.

"Впродовж 8 лютого у зв’язку з відлигою та опадами очікується підвищення рівнів води", – зазначили в ДСНС.

Рятувальники закликають мешканців прибережних районів бути уважними. Ситуація перебуває на постійному контролі відповідних служб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бурштинська ТЕС зупинила роботу через значні ушкодження, - мер Андрієшин

Автор: 

паводок (231) Івано-Франківська область (1043) Івано-Франківський район (47)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якби не рятувальники, то прості неграмотні люди і не помітили б цього. Як добре, що є такі потрібні спеціалісти.
показати весь коментар
08.02.2026 20:03 Відповісти
Тобто, карпатський чан не приймати в цей період?
показати весь коментар
08.02.2026 20:10 Відповісти
Ну так. І повінь до повного щастя. Але то таке, заслужили...
показати весь коментар
08.02.2026 20:10 Відповісти
Як тепер Тису форсiрувати?
показати весь коментар
08.02.2026 20:24 Відповісти
 
 