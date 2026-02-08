Морозы до -22 градусов накроют Украину в ближайшие дни, - синоптик
В Украину на короткий период возвращаются сильные морозы, которые охватят большинство регионов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграме синоптика Натальи Диденко.
Самые низкие температуры прогнозируются в ночь с 9 на 10 февраля. Именно эти ночи станут самыми холодными за последний период. Погодные условия будут формироваться под влиянием антициклона.
Существенных осадков синоптики не прогнозируют.
Самые холодные ночи февраля
- В ночь на 9 февраля температура в Украине снизится до -18 градусов.
- В ночь на 10 февраля морозы усилятся до -20...-22 градусов.
- Наиболее ощутимый холод прогнозируют в северных и центральных областях.
- На юге и юго-западе будет несколько теплее.
- Там ночные показатели составят около -10...-12 градусов.
Синоптик предупреждает, что главную опасность представляют именно ночные морозы. "Ближайшие две ночи будут самыми холодными, поэтому нужно быть внимательными", – отметила Диденко.
Когда в Украину вернется тепло
Синоптик подчеркнула, что сильные морозы будут носить кратковременный характер. После 10 февраля атмосферные процессы начнут меняться. Более теплая воздушная масса постепенно будет вытеснять холод.
Температура воздуха будет повышаться во всех регионах страны. Существенного похолодания после этого синоптики не ожидают.
Ранее спасатели предупредили о росте уровня воды в реках Прикарпатья.
Ох вже цей "новояз"...
- лікар! лікар! в залі є лікар?
музика змовкає, вмикають світло, встає один глядач
- я лікар!
- яка чудова музика, колего!
Зима з морозами, почалася в Україні ще вчора!?!?!?! Це ж не за регламентом КМУ, очима у теплі лупати???
Двушку засилає ?
Це не 95 квартал.
В четверг ночь -4, день 0 и потом на + днем.
https://www.meteoprog.com/pl/weather/Kyiv/
Правопис 2019 року повернув багато знищених норм, в тому числі фемінітиви.
Тому люди, які бісяться від нових правил правопису (хоча вони не нові), так от, ви НА ЧИЄМУ БОЦІ?
Стосовно фемінітивів.
Вчителька - теж фемінітив, але так як совєти його лишили у вжитку, то і для всих це норм. Як і піаністка, фігуристка, акторка, господарка, прибиральниця та ін. А от уже лікарка, водійка, директорка - уже не то, бо не по совєцки.
Говорять "зараз у Києві -24 гр", а я дивлюсь на градусник: -14.
І в мене не найтепле місця Києва. Такої різниці, в 10 градусів, ніколи не було.
Треба перевірити:
В не доплачують їм фашисти за наганяння паніки?
И яйца, похоже, тоже…
Иду, по морозу, мудьями звеня,
С красной, озлобленной рожей…
Одно, лишь одно только греет меня
От стужи лютой зверея -
С улыбкой ехидной думаю я:
«В России ж, ещё холоднее…
Зараз 02.03 год. Дніпро - 4 С
Синоптикині краще перекваліфікуватися в клінінгиню. Там її місце.