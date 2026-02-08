Морозы до -22 градусов накроют Украину в ближайшие дни, - синоптик

В Украину на короткий период возвращаются сильные морозы, которые охватят большинство регионов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграме синоптика Натальи Диденко.

Самые низкие температуры прогнозируются в ночь с 9 на 10 февраля. Именно эти ночи станут самыми холодными за последний период. Погодные условия будут формироваться под влиянием антициклона.

Существенных осадков синоптики не прогнозируют.

Самые холодные ночи февраля

В ночь на 9 февраля температура в Украине снизится до -18 градусов.

В ночь на 10 февраля морозы усилятся до -20...-22 градусов.

Наиболее ощутимый холод прогнозируют в северных и центральных областях.

На юге и юго-западе будет несколько теплее.

Там ночные показатели составят около -10...-12 градусов.

Синоптик предупреждает, что главную опасность представляют именно ночные морозы. "Ближайшие две ночи будут самыми холодными, поэтому нужно быть внимательными", – отметила Диденко.

Когда в Украину вернется тепло

Синоптик подчеркнула, что сильные морозы будут носить кратковременный характер. После 10 февраля атмосферные процессы начнут меняться. Более теплая воздушная масса постепенно будет вытеснять холод.

Температура воздуха будет повышаться во всех регионах страны. Существенного похолодания после этого синоптики не ожидают.

