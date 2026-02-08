Морози до -22 градусів накриють Україну найближчими днями, - синоптикиня

В Україну йдуть сильні морози

В Україну на короткий період повертаються сильні морози, які охоплять більшість регіонів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі синоптикині Наталки Діденко.

Найнижчі температури прогнозують у ніч проти 9 та 10 лютого. Саме ці ночі стануть найхолоднішими за останній період. Погодні умови формуватимуться під впливом антициклону.
Істотних опадів синоптики не прогнозують.

Найхолодніші ночі лютого

  • У ніч на 9 лютого температура в Україні знизиться до -18 градусів.
  • У ніч на 10 лютого морози посиляться до -20…-22 градусів.
  • Найвідчутніший холод прогнозують у північних та центральних областях.
  • На півдні та південному заході буде дещо тепліше.
  • Там нічні показники становитимуть близько -10…-12 градусів.

Синоптикиня застерігає, що головну небезпеку становлять саме нічні морози. "Найближчі дві ночі будуть найхолоднішими, тож варто бути уважними", – зазначила Діденко.

Коли в Україну повернеться тепло

Синоптикиня наголосила, що сильні морози матимуть короткочасний характер. Після 10 лютого атмосферні процеси почнуть змінюватися. Тепліша повітряна маса поступово витіснятиме холод.

Температура повітря підвищуватиметься у всіх регіонах країни. Суттєвого похолодання після цього синоптики не очікують.

Раніше рятувальники попередили про зростання рівнів води в річках на Прикарпатті.

08.02.2026 21:44 Відповісти
08.02.2026 21:37 Відповісти
+12
ОООО отоді і підуть удари всім чим можливо. Трамп скаже що українці самі винні бо ПУТІН ПРОПОНУЄ ЧУДОВІ УМОВИ, а ЗЕ випустить відосик і звалить в теплі краї кудись
08.02.2026 21:36 Відповісти
Хз, по інету наче немає таких морзів 🤔. Кому вірити?
08.02.2026 21:35 Відповісти
є. не той інтернет дивитеся.
08.02.2026 21:45 Відповісти
Ну там -22 відчувається, а по синоптику в Києві наприклад фактичних слава богу морозів таких не показує
08.02.2026 22:11 Відповісти
Вам "синоптикиня" сказала, тому вірте їй!
Ох вже цей "новояз"...
09.02.2026 09:17 Відповісти
головне тут " до", не у вашій місцині а по країні
08.02.2026 21:59 Відповісти
Два відосика, перший про анонсовану атаку, в другим порахує ракети росіянські.
08.02.2026 21:38 Відповісти
крик в залі під час концерту камерної музики:
- лікар! лікар! в залі є лікар?
музика змовкає, вмикають світло, встає один глядач
- я лікар!
- яка чудова музика, колего!
Самий точни прогноз в ніч з 9 на 10. Максимум -19.
Зараз в теплі, потім в пеклі.
Він Потужний
Свириденко, з держсекретарями у КМУ та верховним галавнокамандующим усіх часі і народів зеленським, мабуть, ЗАВЧАСНО ЗАБЕЗПЕЧИЛИ разом з умеровим РНБОУ і КМУ, по Регламенту КМУ, Захисників на фронті усим необхідним від морозів, на 5 році московської війни!!! Хіба що, оті з уряду шлахбауми, їм завадили??????
Зима з морозами, почалася в Україні ще вчора!?!?!?! Це ж не за регламентом КМУ, очима у теплі лупати???
08.02.2026 21:52 Відповісти
Синоптикиня.! Уродуют украинский язык.
Хто б казав, ще й кацапським нарєчієм
Я б казав.
В України не має жодного супутника щоб точно прогнозувати погоду, фінансування «0», на костях гадають або в циган запитають.
А притулин ?
Двушку засилає ?
Що, знову? Та як вже це все заїбало.
шмигаль сказав, шо києву тепер все пофіг!! він запустив для нього додаткові 9 мВт потужностей!
Діденчиха сама себе так називає "синоптикиня" в неї завжди такий був даунсько-тупорилий сленг для розумово відсталих, не розумію взагалі навіщо вони? Вентскай відкрийте і на два тижні вперед точний прогноз погоди є на всій планеті, для чого тримати отаких "синоптикинь"?
У Діденко неймовірно багата і колоритна українська мова і чудове почуття гумору. І читати її - неймовірне задоволення.
Це не 95 квартал.
Киев 09, 02 ночью - 16, днем - 12, 10.02 ночью минус 21, днем -10, 11.02 ночью -13, днем -4
В четверг ночь -4, день 0 и потом на + днем.
https://www.meteoprog.com/pl/weather/Kyiv/
Синоптикиня - фемінітив на позначення жіночого роду у професії, виду діяльності. Притаманні українській мові здавна. Але совєти, укладаючи в 30-х роках новий правопис української мови, фактично влаштували лінгвоцид. Були змінені, викинуті десятки тисяч українських слів, щоб максимально наблизити мову до вєлікава могучєва.

Правопис 2019 року повернув багато знищених норм, в тому числі фемінітиви.
Тому люди, які бісяться від нових правил правопису (хоча вони не нові), так от, ви НА ЧИЄМУ БОЦІ?

Стосовно фемінітивів.
Вчителька - теж фемінітив, але так як совєти його лишили у вжитку, то і для всих це норм. Як і піаністка, фігуристка, акторка, господарка, прибиральниця та ін. А от уже лікарка, водійка, директорка - уже не то, бо не по совєцки.
Ну - так - літак - льотчик - а жінка ......
Льотчиця, пілотеса.
Письменник Лесь Подерев"янський каже шо ці мовні виверти не на часі - шо занадто - то не здраво
пілотка
Ви ж начебто релігійна, віруюча людина. Не чекав від вас, чесно
шоб уже они всрались со своими депутатинями, головинями, начальникинями и остальными уродствами
Останній місяць синоптики явно ГОНЯТ!
Говорять "зараз у Києві -24 гр", а я дивлюсь на градусник: -14.
І в мене не найтепле місця Києва. Такої різниці, в 10 градусів, ніколи не було.
Треба перевірити:
В не доплачують їм фашисти за наганяння паніки?
усе в Божих руках
И март будет по приметам разным зимним полностью. 12 апреля Пасха, и будет границей тепла и холода. Много ещё хлебнем.
оце фахівець розписав по температурам, не не що ти там щось в телефоні дивишся
Сопли замёрзли в носу…

И яйца, похоже, тоже…

Иду, по морозу, мудьями звеня,

С красной, озлобленной рожей…

Одно, лишь одно только греет меня

От стужи лютой зверея -

С улыбкой ехидной думаю я:

«В России ж, ещё холоднее…
"У ніч на 9 лютого температура в Україні знизиться до -18 градусів"...?
Зараз 02.03 год. Дніпро - 4 С
Синоптикині краще перекваліфікуватися в клінінгиню. Там її місце.
в Києві -15. Україна це не тільки Дніпро. Трохи ширєє думати треба
