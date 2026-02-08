Морози до -22 градусів накриють Україну найближчими днями, - синоптикиня

В Україну на короткий період повертаються сильні морози, які охоплять більшість регіонів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі синоптикині Наталки Діденко.

Найнижчі температури прогнозують у ніч проти 9 та 10 лютого. Саме ці ночі стануть найхолоднішими за останній період. Погодні умови формуватимуться під впливом антициклону.

Істотних опадів синоптики не прогнозують.

Найхолодніші ночі лютого

У ніч на 9 лютого температура в Україні знизиться до -18 градусів.

У ніч на 10 лютого морози посиляться до -20…-22 градусів.

Найвідчутніший холод прогнозують у північних та центральних областях.

На півдні та південному заході буде дещо тепліше.

Там нічні показники становитимуть близько -10…-12 градусів.

Синоптикиня застерігає, що головну небезпеку становлять саме нічні морози. "Найближчі дві ночі будуть найхолоднішими, тож варто бути уважними", – зазначила Діденко.

Коли в Україну повернеться тепло

Синоптикиня наголосила, що сильні морози матимуть короткочасний характер. Після 10 лютого атмосферні процеси почнуть змінюватися. Тепліша повітряна маса поступово витіснятиме холод.

Температура повітря підвищуватиметься у всіх регіонах країни. Суттєвого похолодання після цього синоптики не очікують.

