Морози до -22 градусів накриють Україну найближчими днями, - синоптикиня
В Україну на короткий період повертаються сильні морози, які охоплять більшість регіонів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі синоптикині Наталки Діденко.
Найнижчі температури прогнозують у ніч проти 9 та 10 лютого. Саме ці ночі стануть найхолоднішими за останній період. Погодні умови формуватимуться під впливом антициклону.
Істотних опадів синоптики не прогнозують.
Найхолодніші ночі лютого
- У ніч на 9 лютого температура в Україні знизиться до -18 градусів.
- У ніч на 10 лютого морози посиляться до -20…-22 градусів.
- Найвідчутніший холод прогнозують у північних та центральних областях.
- На півдні та південному заході буде дещо тепліше.
- Там нічні показники становитимуть близько -10…-12 градусів.
Синоптикиня застерігає, що головну небезпеку становлять саме нічні морози. "Найближчі дві ночі будуть найхолоднішими, тож варто бути уважними", – зазначила Діденко.
Коли в Україну повернеться тепло
Синоптикиня наголосила, що сильні морози матимуть короткочасний характер. Після 10 лютого атмосферні процеси почнуть змінюватися. Тепліша повітряна маса поступово витіснятиме холод.
Температура повітря підвищуватиметься у всіх регіонах країни. Суттєвого похолодання після цього синоптики не очікують.
В четверг ночь -4, день 0 и потом на + днем.
https://www.meteoprog.com/pl/weather/Kyiv/
Правопис 2019 року повернув багато знищених норм, в тому числі фемінітиви.
Тому люди, які бісяться від нових правил правопису (хоча вони не нові), так от, ви НА ЧИЄМУ БОЦІ?
Стосовно фемінітивів.
Вчителька - теж фемінітив, але так як совєти його лишили у вжитку, то і для всих це норм. Як і піаністка, фігуристка, акторка, господарка, прибиральниця та ін. А от уже лікарка, водійка, директорка - уже не то, бо не по совєцки.
Говорять "зараз у Києві -24 гр", а я дивлюсь на градусник: -14.
І в мене не найтепле місця Києва. Такої різниці, в 10 градусів, ніколи не було.
Треба перевірити:
Зараз 02.03 год. Дніпро - 4 С
