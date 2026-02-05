Загинула одна людина, ще одну шукають: на Київському водосховищі автомобіль із людьми пішов під лід під час дрифту. ВIДЕО

Нехтування правилами безпеки та виїзд на тонку кригу призвели до смертельної події на Київщині. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковано відеозапис, на якому зафіксовано момент затоплення легкового автомобіля.

На кадрах видно, як водій автівки влаштував дрифт на замерзлій акваторії Київського водосховища. У певний момент крига не витримала ваги транспортного засобу, і машина миттєво пішла на дно.

Наслідки небезпечних розваг:

Летальний випадок: За попередньою інформацією, внаслідок інциденту загинула одна людина, яка перебувала в салоні.

Пошукова операція: На місці працюють рятувальники. Наразі тривають пошуки ще однієї особи, доля якої залишається невідомою.

Ігнорування небезпеки: Попри мінливу температуру та попередження ДСНС про небезпеку виходу на лід, водій свідомо виїхав на поверхню водойми для виконання небезпечних маневрів.

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Рятувальники вкотре закликають громадян не виїжджати на кригу на автотранспорті, оскільки товщина льоду на відкритих водоймах зараз не є стабільною і не розрахована на подібні навантаження.

"Провалився під лід і потонув автомобіль під час дрифту на Київському водосховищі. Загинула одна людина, ще одну шукають. Безглузда смерть через бажання отримати адреналін", - коментують подію свідки та очевидці у соцмережах.

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