Загинула одна людина, ще одну шукають: на Київському водосховищі автомобіль із людьми пішов під лід під час дрифту. ВIДЕО
Нехтування правилами безпеки та виїзд на тонку кригу призвели до смертельної події на Київщині. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковано відеозапис, на якому зафіксовано момент затоплення легкового автомобіля.
На кадрах видно, як водій автівки влаштував дрифт на замерзлій акваторії Київського водосховища. У певний момент крига не витримала ваги транспортного засобу, і машина миттєво пішла на дно.
Наслідки небезпечних розваг:
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Летальний випадок: За попередньою інформацією, внаслідок інциденту загинула одна людина, яка перебувала в салоні.
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Пошукова операція: На місці працюють рятувальники. Наразі тривають пошуки ще однієї особи, доля якої залишається невідомою.
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Ігнорування небезпеки: Попри мінливу температуру та попередження ДСНС про небезпеку виходу на лід, водій свідомо виїхав на поверхню водойми для виконання небезпечних маневрів.
Рятувальники вкотре закликають громадян не виїжджати на кригу на автотранспорті, оскільки товщина льоду на відкритих водоймах зараз не є стабільною і не розрахована на подібні навантаження.
"Провалився під лід і потонув автомобіль під час дрифту на Київському водосховищі. Загинула одна людина, ще одну шукають. Безглузда смерть через бажання отримати адреналін", - коментують подію свідки та очевидці у соцмережах.
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