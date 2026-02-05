УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11339 відвідувачів онлайн
Новини Відео
16 159 80

Загинула одна людина, ще одну шукають: на Київському водосховищі автомобіль із людьми пішов під лід під час дрифту. ВIДЕО

Нехтування правилами безпеки та виїзд на тонку кригу призвели до смертельної події на Київщині. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковано відеозапис, на якому зафіксовано момент затоплення легкового автомобіля.

На кадрах видно, як водій автівки влаштував дрифт на замерзлій акваторії Київського водосховища. У певний момент крига не витримала ваги транспортного засобу, і машина миттєво пішла на дно.

Наслідки небезпечних розваг:

  • Летальний випадок: За попередньою інформацією, внаслідок інциденту загинула одна людина, яка перебувала в салоні.

  • Пошукова операція: На місці працюють рятувальники. Наразі тривають пошуки ще однієї особи, доля якої залишається невідомою.

  • Ігнорування небезпеки: Попри мінливу температуру та попередження ДСНС про небезпеку виходу на лід, водій свідомо виїхав на поверхню водойми для виконання небезпечних маневрів.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Рятувальники вкотре закликають громадян не виїжджати на кригу на автотранспорті, оскільки товщина льоду на відкритих водоймах зараз не є стабільною і не розрахована на подібні навантаження.

"Провалився під лід і потонув автомобіль під час дрифту на Київському водосховищі. Загинула одна людина, ще одну шукають. Безглузда смерть через бажання отримати адреналін", - коментують подію свідки та очевидці у соцмережах.

Дивіться: У Житомирі на річці Тетерів перевернувся човен з групою людей, загинули дві жінки

Автор: 

безпека (961) Київська область (4618) погода (761) трагедія (121) вода (1052)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+42
Ну от скажіть чому мені не жалко таких потерпілих? Чи тих які на вагони електрички лізуть та їм подібних. Мені здається природа сама робить відбір щоб ці люди потім не наробили лиха з іншими людьми. Непричетними.
показати весь коментар
05.02.2026 12:39 Відповісти
+36
Які придурки...
показати весь коментар
05.02.2026 12:37 Відповісти
+32
Завжди знайдеться в світі довбойоб
Що виїде подрифтити на льод
Та доля їх усіх одна спіткає
Підступний Дарвін їх у засідці чекає ...
показати весь коментар
05.02.2026 12:39 Відповісти

Завантаження...

 
 