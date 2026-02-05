РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11617 посетителей онлайн
Новости Видео
16 159 80

Погиб один человек, еще одного ищут: на Киевском водохранилище автомобиль с людьми провалился под лед во время дрифта. ВИДЕО

Пренебрежение правилами безопасности и выезд на тонкий лед привели к смертельному происшествию в Киевской области. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой зафиксирован момент затопления легкового автомобиля.

На кадрах видно, как водитель автомобиля устроил дрифт на замерзшей акватории Киевского водохранилища. В определенный момент лед не выдержал веса транспортного средства, и машина мгновенно ушла на дно.

Последствия опасных развлечений:

  • Летальный исход: По предварительной информации, в результате инцидента погиб один человек, который находился в салоне.

  • Поисковая операция: На месте работают спасатели. В настоящее время продолжаются поиски еще одного человека, судьба которого остается неизвестной.

  • Игнорирование опасности: Несмотря на переменчивую температуру и предупреждение ГСЧС об опасности выхода на лед, водитель сознательно выехал на поверхность водоема для выполнения опасных маневров.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Спасатели в очередной раз призывают граждан не выезжать на лед на автотранспорте, поскольку толщина льда на открытых водоемах сейчас не является стабильной и не рассчитана на подобные нагрузки.

"Провалился под лед и утонул автомобиль во время дрифта на Киевском водохранилище. Погиб один человек, еще одного ищут. Бессмысленная смерть из-за желания получить адреналин", - комментируют событие свидетели и очевидцы в соцсетях.

Смотрите: В Житомире на реке Тетерев перевернулась лодка с группой людей, погибли две женщины

Автор: 

безопасность (1239) Киевская область (4962) погода (2814) трагедия (244) вода (988)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+42
Ну от скажіть чому мені не жалко таких потерпілих? Чи тих які на вагони електрички лізуть та їм подібних. Мені здається природа сама робить відбір щоб ці люди потім не наробили лиха з іншими людьми. Непричетними.
показать весь комментарий
05.02.2026 12:39 Ответить
+36
Які придурки...
показать весь комментарий
05.02.2026 12:37 Ответить
+32
Завжди знайдеться в світі довбойоб
Що виїде подрифтити на льод
Та доля їх усіх одна спіткає
Підступний Дарвін їх у засідці чекає ...
показать весь комментарий
05.02.2026 12:39 Ответить

Загрузка...

 
 