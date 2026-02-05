Погиб один человек, еще одного ищут: на Киевском водохранилище автомобиль с людьми провалился под лед во время дрифта. ВИДЕО

Пренебрежение правилами безопасности и выезд на тонкий лед привели к смертельному происшествию в Киевской области. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой зафиксирован момент затопления легкового автомобиля.

На кадрах видно, как водитель автомобиля устроил дрифт на замерзшей акватории Киевского водохранилища. В определенный момент лед не выдержал веса транспортного средства, и машина мгновенно ушла на дно.

Последствия опасных развлечений:

Летальный исход: По предварительной информации, в результате инцидента погиб один человек, который находился в салоне.

Поисковая операция: На месте работают спасатели. В настоящее время продолжаются поиски еще одного человека, судьба которого остается неизвестной.

Игнорирование опасности: Несмотря на переменчивую температуру и предупреждение ГСЧС об опасности выхода на лед, водитель сознательно выехал на поверхность водоема для выполнения опасных маневров.

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Спасатели в очередной раз призывают граждан не выезжать на лед на автотранспорте, поскольку толщина льда на открытых водоемах сейчас не является стабильной и не рассчитана на подобные нагрузки.

"Провалился под лед и утонул автомобиль во время дрифта на Киевском водохранилище. Погиб один человек, еще одного ищут. Бессмысленная смерть из-за желания получить адреналин", - комментируют событие свидетели и очевидцы в соцсетях.

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