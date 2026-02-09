Враг атаковал Богодухов в Харьковской области: погибли женщина и ребенок

В ночь на 9 февраля российские захватчики атаковали беспилотниками Богодухов Харьковской области. Есть погибшие и пострадавшие.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Под ударом оказался частный сектор города. Одно из попаданий произошло по жилому дому, который был полностью разрушен. Возник пожар на площади 50 м кв., который был ликвидирован.

"Из-под завалов извлечены тела двух погибших: женщины и 10-летнего мальчика. Еще три человека пострадали", - отметили в ГСЧС.

