2 324 5
Враг атаковал Богодухов в Харьковской области: погибли женщина и ребенок
В ночь на 9 февраля российские захватчики атаковали беспилотниками Богодухов Харьковской области. Есть погибшие и пострадавшие.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Под ударом оказался частный сектор города. Одно из попаданий произошло по жилому дому, который был полностью разрушен. Возник пожар на площади 50 м кв., который был ликвидирован.
"Из-под завалов извлечены тела двух погибших: женщины и 10-летнего мальчика. Еще три человека пострадали", - отметили в ГСЧС.
Последствия атаки
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
✘
Андрій Циганков
показать весь комментарий09.02.2026 08:01 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Sсhool Bus
показать весь комментарий09.02.2026 08:09 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Володимир Омельянов
показать весь комментарий09.02.2026 09:23 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Чайка Київ
показать весь комментарий09.02.2026 10:49 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль