Враг атаковал Богодухов в Харьковской области: погибли женщина и ребенок

В ночь на 9 февраля российские захватчики атаковали беспилотниками Богодухов Харьковской области. Есть погибшие и пострадавшие.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Под ударом оказался частный сектор города. Одно из попаданий произошло по жилому дому, который был полностью разрушен. Возник пожар на площади 50 м кв., который был ликвидирован.

"Из-под завалов извлечены тела двух погибших: женщины и 10-летнего мальчика. Еще три человека пострадали", - отметили в ГСЧС.

Последствия атаки

В Богодухове дрон РФ убил женщину и 10-летнего ребенка
Немає вже 20 років. Розформували за часів Ющенка, у 2006 році, за часів "ефективного менеджера" Єханурова, який "успішно реалізовував надлишкове військове майно". Техніку типу гелікоптерів тоді просто розривали навпіл двома Уралами і здавали на металобрухт...
09.02.2026 08:01 Ответить
Там не було вертольотів, були самоходні установки на 6 ракет земля-повітря. Якось так ніби.
09.02.2026 08:09 Ответить
Черговий злочин рашиських варварів ,рашиські чорти вбили дитину бодай ви всі виздихали і ваші родини . Смерть терористу путіну і його злочиній кліці.
09.02.2026 09:23 Ответить
09.02.2026 10:49 Ответить
 
 