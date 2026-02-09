Ворог атакував Богодухів на Харківщині: загинули жінка та дитина
У ніч на 9 лютого російські загарбники атакували безпілотниками Богодухів Харківської області. Є загиблі та постраждалі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.
Під ударом опинися приватний сектор міста. Одне з влучань сталося по житловому будинку, що був повністю зруйнований. Виникла пожежа на площі 50 м кв., яку ліквідували.
"З-під завалів вилучено тіла двох загиблих: жінки та 10-річного хлопчика. Ще троє людей постраждали", - зазначили у ДСНС.
Наслідки атаки
