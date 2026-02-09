Ворог атакував Богодухів на Харківщині: загинули жінка та дитина

У ніч на 9 лютого російські загарбники атакували безпілотниками Богодухів Харківської області. Є загиблі та постраждалі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.

Під ударом опинися приватний сектор міста. Одне з влучань сталося по житловому будинку, що був повністю зруйнований. Виникла пожежа на площі 50 м кв., яку ліквідували.

"З-під завалів вилучено тіла двох загиблих: жінки та 10-річного хлопчика. Ще троє людей постраждали", - зазначили у ДСНС.

Наслідки атаки

Немає вже 20 років. Розформували за часів Ющенка, у 2006 році, за часів "ефективного менеджера" Єханурова, який "успішно реалізовував надлишкове військове майно". Техніку типу гелікоптерів тоді просто розривали навпіл двома Уралами і здавали на металобрухт...
09.02.2026 08:01 Відповісти
Там не було вертольотів, були самоходні установки на 6 ракет земля-повітря. Якось так ніби.
09.02.2026 08:09 Відповісти
Черговий злочин рашиських варварів ,рашиські чорти вбили дитину бодай ви всі виздихали і ваші родини . Смерть терористу путіну і його злочиній кліці.
09.02.2026 09:23 Відповісти
09.02.2026 10:49 Відповісти
 
 