Ворог атакував Богодухів на Харківщині: загинули жінка та дитина

У ніч на 9 лютого російські загарбники атакували безпілотниками Богодухів Харківської області. Є загиблі та постраждалі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.

Під ударом опинися приватний сектор міста. Одне з влучань сталося по житловому будинку, що був повністю зруйнований. Виникла пожежа на площі 50 м кв., яку ліквідували.

"З-під завалів вилучено тіла двох загиблих: жінки та 10-річного хлопчика. Ще троє людей постраждали", - зазначили у ДСНС.

