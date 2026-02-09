"Баканов передавал взятки с таможни Зеленскому", - свидетель в ВСК Верховной Рады

Экс-глава СБУ Иван Баканов получал неправомерную денежную выгоду и передавал ее президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом на заседании Временной следственной комиссии по расследованию коррупции во время войны заявил бизнесмен Сергей Ваганян, сообщает Цензор.НЕТ.

Баканов передавал коррупционные деньги Зеленскому

"У меня есть фото- и видеодоказательства того, как Баканов брал у меня и других бизнесменов деньги", - заявил Ваганян, отметив, что речь идет о десятках миллионов долларов.

На вопрос ВСК – считает ли Ваганян, что коррупционные деньги Баканов получал и передавал президенту Зеленскому – он заявил: "Да, я так считаю".

Бизнесмен утверждает, что у него есть аудио-, фото-, видеофиксация того, как Иван Баканов получал неправомерную денежную выгоду.

Баканов стал главой СБУ благодаря дружбе с Зеленским

Также Ваганян рассказал, что Баканов входил в ближайший круг Владимира Зеленского и дружили они еще со школы. Именно поэтому его и назначили главой СБУ.

Кроме этого, бизнесмен сказал, что Баканов вообще не разбирался в управлении СБУ, а всю работу выполнял тогдашний глава внутренней безопасности ведомства Андрей Наумов.

"Баканов, фактически, выполнял роль лица СБУ и делал все, что говорил Наумов", - сказал Ваганян.

Он также утверждает, что Зеленский знал о том, какую преступную схему организовал его друг Баканов вместе с Наумовым.

"Частично он знал. Все-таки, президент. Но чтобы он вообще не знал, что делает его ближайший друг, он его так опекает. Даже подозрения нет. Я уверен, что частично он знал", - заявил бизнесмен на заседании ВСК.

Что предшествовало?

Напомним, что накануне бизнесмен Сергей Ваганян в интервью нардепу VIII созыва Бориславу Березе рассказал, что во время пребывания Ивана Баканова в должности главы СБУ Служба была превращена в инструмент системного рэкета.

Баканов вместе с тогдашним генералом СБУ Андреем Наумовым, подозреваемым в передаче конфиденциальной информации России, построили в СБУ систему неформальных платежей по бизнесу и торговле санкциями СНБО.

