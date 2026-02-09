"Баканов передавал взятки с таможни Зеленскому", - свидетель в ВСК Верховной Рады
Экс-глава СБУ Иван Баканов получал неправомерную денежную выгоду и передавал ее президенту Владимиру Зеленскому.
Об этом на заседании Временной следственной комиссии по расследованию коррупции во время войны заявил бизнесмен Сергей Ваганян, сообщает Цензор.НЕТ.
Баканов передавал коррупционные деньги Зеленскому
"У меня есть фото- и видеодоказательства того, как Баканов брал у меня и других бизнесменов деньги", - заявил Ваганян, отметив, что речь идет о десятках миллионов долларов.
На вопрос ВСК – считает ли Ваганян, что коррупционные деньги Баканов получал и передавал президенту Зеленскому – он заявил: "Да, я так считаю".
Бизнесмен утверждает, что у него есть аудио-, фото-, видеофиксация того, как Иван Баканов получал неправомерную денежную выгоду.
Баканов стал главой СБУ благодаря дружбе с Зеленским
Также Ваганян рассказал, что Баканов входил в ближайший круг Владимира Зеленского и дружили они еще со школы. Именно поэтому его и назначили главой СБУ.
Кроме этого, бизнесмен сказал, что Баканов вообще не разбирался в управлении СБУ, а всю работу выполнял тогдашний глава внутренней безопасности ведомства Андрей Наумов.
"Баканов, фактически, выполнял роль лица СБУ и делал все, что говорил Наумов", - сказал Ваганян.
Он также утверждает, что Зеленский знал о том, какую преступную схему организовал его друг Баканов вместе с Наумовым.
"Частично он знал. Все-таки, президент. Но чтобы он вообще не знал, что делает его ближайший друг, он его так опекает. Даже подозрения нет. Я уверен, что частично он знал", - заявил бизнесмен на заседании ВСК.
Что предшествовало?
Напомним, что накануне бизнесмен Сергей Ваганян в интервью нардепу VIII созыва Бориславу Березе рассказал, что во время пребывания Ивана Баканова в должности главы СБУ Служба была превращена в инструмент системного рэкета.
Баканов вместе с тогдашним генералом СБУ Андреем Наумовым, подозреваемым в передаче конфиденциальной информации России, построили в СБУ систему неформальных платежей по бизнесу и торговле санкциями СНБО.
для цього ЗЕчорт дружка й поставив..
ні ,ну не Україну ж захищати...
Лейтенант це звання надано Баканову в травні 2019-го для того, аби він отримав
доступ до секретної інформації і для зради. Після присвоєння військового звання
Баканову, у Києві десятки ветеранів бойових дій пікетували будівлю СБУ. Акцією
під назвою «Звання є - честі нема » ветерани висловили протест проти порушення
вимог чинного законодавства та «паплюження честі та гідності справжніх офіцерів».
Голова СБУ Іван Баканов був і є активним прихожанином УПЦ МП, він тісно пов'язаний
з високопоставленими священниками Московського патріархату, та регулярно їздив
на зустрічі з предстоятелем кацапської УПЦ МП митрополитом виродком Онуфрієм.
Також зрадників Баканова та Кулініча, і заступника керівника ЦСО «А» СБУ Михайла
Кухаренка, Надію Савченко...та інших високопосадовців не раз помічали на злочинних
зустрічах із представниками релігійної організації «АллатРа», яка тісно працювала в
інтересах РФ та просувала прокремлівські наративи. Баканов зрадник він зробив все
можливе, щоб російські війська, під час вторгнення, захопили якомога більше наших
територій. Злочинно сприяв якомога швидкій здачі України . Та за зраду він так і не
отримав справедливого покарання, і зараз живе, приспівуючи шкодуючи, що йому
не вдалося повністю знищити Україну.
https://censor.net/ua/resonance/3599437/grilky-dlya-zsu-zirvani-postavky-grilok-v-armiyu
Отой анатолій родзинський - колишній риг, наприклад.
Правильною накресленою Великим царем ()(уйлом) дорогою йдете мої дорогі
колеги однодумці - співучасники. Ви тільки шепніть мене і відразу примчусь і
буду що э тільки сил допомагати вам грабувати і продавати кремлю Україну!
Весь ваш легітимний ...резидент ЗЕК - Ростовський (Іуда).