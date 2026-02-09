РУС
Новости Схемы Баканова и Наумова в СБУ
23 836 143

"Баканов передавал взятки с таможни Зеленскому", - свидетель в ВСК Верховной Рады

Баканов получал коррупционные деньги и передавал их Зеленскому

Экс-глава СБУ Иван Баканов получал неправомерную денежную выгоду и передавал ее президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом на заседании Временной следственной комиссии по расследованию коррупции во время войны заявил бизнесмен Сергей Ваганян, сообщает Цензор.НЕТ.

Баканов передавал коррупционные деньги Зеленскому 

"У меня есть фото- и видеодоказательства того, как Баканов брал у меня и других бизнесменов деньги", - заявил Ваганян, отметив, что речь идет о десятках миллионов долларов.

На вопрос ВСК – считает ли Ваганян, что коррупционные деньги Баканов получал и передавал президенту Зеленскому – он заявил: "Да, я так считаю".

Бизнесмен утверждает, что у него есть аудио-, фото-, видеофиксация того, как Иван Баканов получал неправомерную денежную выгоду.

Баканов стал главой СБУ благодаря дружбе с Зеленским

Также Ваганян рассказал, что Баканов входил в ближайший круг Владимира Зеленского и дружили они еще со школы. Именно поэтому его и назначили главой СБУ.

Кроме этого, бизнесмен сказал, что Баканов вообще не разбирался в управлении СБУ, а всю работу выполнял тогдашний глава внутренней безопасности ведомства Андрей Наумов.

"Баканов, фактически, выполнял роль лица СБУ и делал все, что говорил Наумов", - сказал Ваганян.

Он также утверждает, что Зеленский знал о том, какую преступную схему организовал его друг Баканов вместе с Наумовым.

"Частично он знал. Все-таки, президент. Но чтобы он вообще не знал, что делает его ближайший друг, он его так опекает. Даже подозрения нет. Я уверен, что частично он знал", - заявил бизнесмен на заседании ВСК.

Что предшествовало?

Напомним, что накануне бизнесмен Сергей Ваганян в интервью нардепу VIII созыва Бориславу Березе рассказал, что во время пребывания Ивана Баканова в должности главы СБУ Служба была превращена в инструмент системного рэкета.

Баканов вместе с тогдашним генералом СБУ Андреем Наумовым, подозреваемым в передаче конфиденциальной информации России, построили в СБУ систему неформальных платежей по бизнесу и торговле санкциями СНБО.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Баканов и Наумов за несколько часов до вторжения на 6 автомобилях, наполненных наличными, покинули Украину, - расследование. ВИДЕО

Зеленский Владимир (23660) коррупция (8891) СБУ (20900) Баканов Иван (317) Наумов Андрей (71)
Топ комментарии
+61
Уявіть глибину падіння!
09.02.2026 17:15 Ответить
+52
Свідок всьо переплутав: Баканов передавав хабарі з митниці Залужному, Порошенку і Кличку, а Бубочка сам собі все заробив і йому ті хабарі воопщє не нада.
09.02.2026 17:16 Ответить
+47
Оце дак несподіванка🤣 Це ж найчесніший голова СБУ в усьому кварталі 95
09.02.2026 17:16 Ответить
Страница 2 из 2
Я думаю, что Баканов и Зеленский должны обратиться в суд для защиты своей чести и достоинства. Тогда они смогут доказать, что Ваганян клевещет. В ином случае получается, что молча соглашаются с Ваганяном
09.02.2026 18:43 Ответить
Зеленського і його шайку мародерів на нари !
09.02.2026 18:54 Ответить
"Ні трогайтє бубачьку! Он ні в чьом ні вінават! Єта фсьо парашєнка!"
09.02.2026 19:17 Ответить
ЦЕ ІМПІЧМЕНТ !!!
09.02.2026 19:28 Ответить
Ага, завтра вже буде.)
09.02.2026 20:03 Ответить
Та фіг там. Імпічмент йому треба було в перші ж дні робити, коли воно чудити почало... а зараз куди вже рятівника нації?
09.02.2026 21:16 Ответить
Баканова в студію! Зеленському імпічмент!
09.02.2026 19:35 Ответить
Молодець, головне ділився, тому Зеленський і казав про нього що такої чесної людини він не бачив. Других прийшлось примушувати, а вони не хотіли
09.02.2026 19:37 Ответить
і ця падаль ******* про перемогу незламність довіру....у нас нема світла,ну в нас є ****** - вонюче зелене небрите *****.
09.02.2026 19:38 Ответить
«Вийди звідси, розбійник ти. Погано чуєш?»
09.02.2026 19:54 Ответить
Пора лейтенанта Ваню об'явити в міжнародний розшук! Десь же він ховається?
09.02.2026 20:02 Ответить
Пора йому снайпера
09.02.2026 22:01 Ответить
Можна дрончиком
10.02.2026 00:57 Ответить
Та ні, не так просто, бо це зовсім пришелепкуватим треба бути. Те що Зеленський все знає про всі корупційні діяння своїх друзів, то це навіть немає сумнівів. І звичайно мав свою долю, бо навіщо йому це в іншому разі? Але немає прямих доказів того, що він брав гроші у Баканова. От і обірвався ланцюжок, який без показів Баканова не продовжити. От тепер і побачимо, наскільки Зеленський любить свого друга Баканова.
09.02.2026 20:02 Ответить
хто би сумнівався..
для цього ЗЕчорт дружка й поставив..
ні ,ну не Україну ж захищати...
09.02.2026 20:02 Ответить
73% дурнів нікуди не поділись
09.02.2026 20:04 Ответить
ще одне звено зливного ланцюгу яке доводить що влада і керівники силових структур сприяють ворогу який хоче нашої смерті
09.02.2026 20:07 Ответить
Ммм, а скільки ми ще дізнаємось про "велике крадівництво", скільки персонально вкрав Зеленський, скільки вкралии його підлеглі Ми всі офігіємо від цифр. Головне не дати втекти!!
09.02.2026 20:30 Ответить
Порошенко збільшив статки за час президентства у більше ніж 5 разів, А ЗЄЛЯ з дЄрмаком ???? Рази із скількома нулями ?
09.02.2026 20:32 Ответить
Порошенко за час свого презедентства вилитів зі списків форбс,в якому до цього був,це напевне результат збагачення у 5 разів.
10.02.2026 04:37 Ответить
Все великие люди брали взятки..Остап Бендер,Беня Крик,Мартин Борман,Котовский,Ежов..И шотут ви нашли плохого.?..Так его папа научил..
09.02.2026 20:40 Ответить
Пришли барыги откуда не ждали
09.02.2026 20:51 Ответить
Що ж це Ваганян так зненацька прозрів через 5 років від подій, якраз в момент, коли потрібно послабити владу України на перемовинах? Буде черговий герой Росії?
09.02.2026 21:25 Ответить
они все "прозревают" когда в воздухе пахнет выборами!
09.02.2026 22:02 Ответить
Ну то почитай трішки, і зрозумієш. Його вбити хотіли, він втік за кордон. Тепер мститься, і хоче виторгувати помилування
10.02.2026 00:25 Ответить
А на перемовинах " влада" України мала якісь сильні аргументи,перевагу ,чи Ваганян винен в тому що " влада" України мородери,брехуни,злодії,?
10.02.2026 04:41 Ответить
Санич не знав, що то за гроші. Просто брав, думав Ванька такий добрий щедрий друг💩
09.02.2026 21:42 Ответить
ну если "Вагина" сказал, значит "правда"! а вот почему в ТСК не поинтересовались - чего ж "свидетель" столько лет "молчал"????
09.02.2026 22:00 Ответить


Лейтенант це звання надано Баканову в травні 2019-го для того, аби він отримав
доступ до секретної інформації і для зради. Після присвоєння військового звання
Баканову, у Києві десятки ветеранів бойових дій пікетували будівлю СБУ. Акцією
під назвою «Звання є - честі нема » ветерани висловили протест проти порушення
вимог чинного законодавства та «паплюження честі та гідності справжніх офіцерів».
Голова СБУ Іван Баканов був і є активним прихожанином УПЦ МП, він тісно пов'язаний
з високопоставленими священниками Московського патріархату, та регулярно їздив
на зустрічі з предстоятелем кацапської УПЦ МП митрополитом виродком Онуфрієм.
Також зрадників Баканова та Кулініча, і заступника керівника ЦСО «А» СБУ Михайла
Кухаренка, Надію Савченко...та інших високопосадовців не раз помічали на злочинних
зустрічах із представниками релігійної організації «АллатРа», яка тісно працювала в
інтересах РФ та просувала прокремлівські наративи. Баканов зрадник він зробив все
можливе, щоб російські війська, під час вторгнення, захопили якомога більше наших
територій. Злочинно сприяв якомога швидкій здачі України . Та за зраду він так і не
отримав справедливого покарання, і зараз живе, приспівуючи шкодуючи, що йому
не вдалося повністю знищити Україну.
10.02.2026 04:05 Ответить
Ну дегенерати ж вірили в те що казав деркач,мосійчук та інша проросійська ******* про Порошенко, а почав балакати бо йому погрожували вбивством.
10.02.2026 04:44 Ответить
Мерзотники.
09.02.2026 23:53 Ответить
Корупціонери і агенти кремля зірвали поставки грілок, в підсумку лікарні, переповнені солдатами з обмороженнями, купа ампутацій.
https://censor.net/ua/resonance/3599437/grilky-dlya-zsu-zirvani-postavky-grilok-v-armiyu
Отой анатолій родзинський - колишній риг, наприклад.
10.02.2026 00:07 Ответить

Правильною накресленою Великим царем ()(уйлом) дорогою йдете мої дорогі
колеги однодумці - співучасники. Ви тільки шепніть мене і відразу примчусь і
буду що э тільки сил допомагати вам грабувати і продавати кремлю Україну!
Весь ваш легітимний ...резидент ЗЕК - Ростовський (Іуда).
10.02.2026 03:35 Ответить
ЇМ ВСІМ ПЗДА В ПОТІМ КОЖЕН СОБІ ГАЗДА !!!
10.02.2026 06:20 Ответить
ТРЕБА ЩОБ НАРОД В РФ ВАЛИВ ПУТІНА В РФ А МИ ТУТ ЇХ ВСІХ РЕШИМ !?) А ЇХ ЩО ТАМ ШО У НАС 100 ТИЩЬ НЕ БІЛЬШЕ !)
10.02.2026 06:23 Ответить
я не люблю Зелю, но "бизнесмен" Ваганян что-то заявил? У него хвост уголовных дел и за бугром тоже и ляпать языком пану Березе - такой себе источник инфо. Больше чем уверен что ни каких фото он так и не предьявит, потому как чешет про них с 2022 года.
10.02.2026 06:32 Ответить
Чого дивуватися? Всі вони пташенята коломойського гнізда. Тільки той був автором всіх цих многоходовочок, а вони - просто копіювали.
10.02.2026 07:11 Ответить
Залишається лише дивуватись безмежній терплячості українців, які до сих пір вважають цього смердючого мародера Президентом нашої країни.
10.02.2026 09:13 Ответить
Страница 2 из 2
 
 