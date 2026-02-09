"Баканов передавав хабарі з митниці Зеленському" , - свідок у ТСК Верховної Ради
Ексголова СБУ Іван Баканов отримував неправомірну грошову вигоду та передавав її президенту Володимиру Зеленському.
Про це на засіданні Тимчасової слідчої комісії щодо розслідування корупції під час війни заявив бізнесмен Сергій Ваганян, повідомляє Цензор.НЕТ.
Баканов передавав корупційні гроші Зеленському
"У мене є фото та відеодокази того, як Баканов брав від мене та інших бізнесменів гроші", - заявив Ваганян, зазначивши, що йдеться про десятки мільйонів доларів.
На питання ТСК – чи вважає Ваганян, що корупційні гроші Баканов отримував і передавав президенту Зеленському – він заявив: "Так, я так вважаю".
Бізнесмен стверджує, що у нього є аудіо-, фото-, відеофіксація, як Іван Баканов отримував неправомірну грошову вигоду.
Баканов став головою СБУ завдяки дружбі із Зеленським
Також Ваганян розповів, що Баканов входив у найближче коло Володимира Зеленського і дружили вони ще зі школи. Саме тому його і призначили головою СБУ.
Крім цього, бізнесмен сказав, що Баканов взагалі не розбирався в управлінні СБУ, а всю роботу виконував тодішній очільник внутрішньої безпеки відомства Андрій Наумов.
"Баканов, фактично, виконував роль обличчя СБУ й робив усе, що казав Наумов", - сказав Ваганян.
Він також стверджує, що Зеленський знав про те, яку злочинну схему організував його друг Баканов разом із Наумовим.
"Частково він знав. Все-таки президент. Але щоб він взагалі не знав, що робить його найближчий друг, він його так опікає. Навіть підозри немає. Я впевнений, що частково він знав", - заявив бізнесмен на засіданні ТСК.
Що передувало?
- Нагадаємо, що напередодні бізнесмен Сергій Ваганян в інтерв’ю нардепу VIII скликання Бориславу Березі розповів, що під час перебування Івана Баканова на посаді голови СБУ служба була перетворена на інструмент системного рекету.
- Баканов разом із тодішнім генералом СБУ Андрієм Наумовим, підозрюваним у передачі конфіденційної інформації Росії, побудували в СБУ систему неформальних платежів із бізнесу та торгівлі санкціями РНБО.
для цього ЗЕчорт дружка й поставив..
ні ,ну не Україну ж захищати...
Лейтенант це звання надано Баканову в травні 2019-го для того, аби він отримав
доступ до секретної інформації і для зради. Після присвоєння військового звання
Баканову, у Києві десятки ветеранів бойових дій пікетували будівлю СБУ. Акцією
під назвою «Звання є - честі нема » ветерани висловили протест проти порушення
вимог чинного законодавства та «паплюження честі та гідності справжніх офіцерів».
Голова СБУ Іван Баканов був і є активним прихожанином УПЦ МП, він тісно пов'язаний
з високопоставленими священниками Московського патріархату, та регулярно їздив
на зустрічі з предстоятелем кацапської УПЦ МП митрополитом виродком Онуфрієм.
Також зрадників Баканова та Кулініча, і заступника керівника ЦСО «А» СБУ Михайла
Кухаренка, Надію Савченко...та інших високопосадовців не раз помічали на злочинних
зустрічах із представниками релігійної організації «АллатРа», яка тісно працювала в
інтересах РФ та просувала прокремлівські наративи. Баканов зрадник він зробив все
можливе, щоб російські війська, під час вторгнення, захопили якомога більше наших
територій. Злочинно сприяв якомога швидкій здачі України . Та за зраду він так і не
отримав справедливого покарання, і зараз живе, приспівуючи шкодуючи, що йому
не вдалося повністю знищити Україну.
