"Баканов передавав хабарі з митниці Зеленському" , - свідок у ТСК Верховної Ради

Баканов отримував корупційні гроші та передавав їх Зеленському

Ексголова СБУ Іван Баканов отримував неправомірну грошову вигоду та передавав її президенту Володимиру Зеленському.

Про це на засіданні Тимчасової слідчої комісії щодо розслідування корупції під час війни заявив бізнесмен Сергій Ваганян, повідомляє Цензор.НЕТ.

Баканов передавав корупційні гроші Зеленському 

"У мене є фото та відеодокази того, як Баканов брав від мене та інших бізнесменів гроші", - заявив Ваганян, зазначивши, що йдеться про десятки мільйонів доларів.

На питання ТСК – чи вважає Ваганян, що корупційні гроші Баканов отримував і передавав президенту Зеленському – він заявив: "Так, я так вважаю".

Бізнесмен стверджує, що у нього є аудіо-, фото-, відеофіксація, як Іван Баканов отримував неправомірну грошову вигоду.

Баканов став головою СБУ завдяки дружбі із Зеленським

Також Ваганян розповів, що Баканов входив у найближче коло Володимира Зеленського і дружили вони ще зі школи. Саме тому його і призначили головою СБУ.

Крім цього, бізнесмен сказав, що Баканов взагалі не розбирався в управлінні СБУ, а всю роботу виконував тодішній очільник внутрішньої безпеки відомства Андрій Наумов.

"Баканов, фактично, виконував роль обличчя СБУ й робив усе, що казав Наумов", - сказав Ваганян.

Він також стверджує, що Зеленський знав про те, яку злочинну схему організував його друг Баканов разом із Наумовим.

"Частково він знав. Все-таки президент. Але щоб він взагалі не знав, що робить його найближчий друг, він його так опікає. Навіть підозри немає. Я впевнений, що частково він знав", - заявив бізнесмен на засіданні ТСК. 

Що передувало?

  • Нагадаємо, що напередодні бізнесмен Сергій Ваганян в інтерв’ю нардепу VIII скликання Бориславу Березі розповів, що під час перебування Івана Баканова на посаді голови СБУ служба була перетворена на інструмент системного рекету.
  • Баканов разом із тодішнім генералом СБУ Андрієм Наумовим, підозрюваним у передачі конфіденційної інформації Росії, побудували в СБУ систему неформальних платежів із бізнесу та торгівлі санкціями РНБО.

Уявіть глибину падіння!
09.02.2026 17:15 Відповісти
Свідок всьо переплутав: Баканов передавав хабарі з митниці Залужному, Порошенку і Кличку, а Бубочка сам собі все заробив і йому ті хабарі воопщє не нада.
09.02.2026 17:16 Відповісти
Оце дак несподіванка🤣 Це ж найчесніший голова СБУ в усьому кварталі 95
09.02.2026 17:16 Відповісти
Я думаю, что Баканов и Зеленский должны обратиться в суд для защиты своей чести и достоинства. Тогда они смогут доказать, что Ваганян клевещет. В ином случае получается, что молча соглашаются с Ваганяном
09.02.2026 18:43 Відповісти
Зеленського і його шайку мародерів на нари !
09.02.2026 18:54 Відповісти
"Ні трогайтє бубачьку! Он ні в чьом ні вінават! Єта фсьо парашєнка!"
09.02.2026 19:17 Відповісти
ЦЕ ІМПІЧМЕНТ !!!
09.02.2026 19:28 Відповісти
Ага, завтра вже буде.)
09.02.2026 20:03 Відповісти
Та фіг там. Імпічмент йому треба було в перші ж дні робити, коли воно чудити почало... а зараз куди вже рятівника нації?
09.02.2026 21:16 Відповісти
Баканова в студію! Зеленському імпічмент!
09.02.2026 19:35 Відповісти
Молодець, головне ділився, тому Зеленський і казав про нього що такої чесної людини він не бачив. Других прийшлось примушувати, а вони не хотіли
09.02.2026 19:37 Відповісти
і ця падаль ******* про перемогу незламність довіру....у нас нема світла,ну в нас є ****** - вонюче зелене небрите *****.
09.02.2026 19:38 Відповісти
«Вийди звідси, розбійник ти. Погано чуєш?»
09.02.2026 19:54 Відповісти
Пора лейтенанта Ваню об'явити в міжнародний розшук! Десь же він ховається?
09.02.2026 20:02 Відповісти
Пора йому снайпера
09.02.2026 22:01 Відповісти
Можна дрончиком
10.02.2026 00:57 Відповісти
Та ні, не так просто, бо це зовсім пришелепкуватим треба бути. Те що Зеленський все знає про всі корупційні діяння своїх друзів, то це навіть немає сумнівів. І звичайно мав свою долю, бо навіщо йому це в іншому разі? Але немає прямих доказів того, що він брав гроші у Баканова. От і обірвався ланцюжок, який без показів Баканова не продовжити. От тепер і побачимо, наскільки Зеленський любить свого друга Баканова.
09.02.2026 20:02 Відповісти
хто би сумнівався..
для цього ЗЕчорт дружка й поставив..
ні ,ну не Україну ж захищати...
09.02.2026 20:02 Відповісти
73% дурнів нікуди не поділись
09.02.2026 20:04 Відповісти
ще одне звено зливного ланцюгу яке доводить що влада і керівники силових структур сприяють ворогу який хоче нашої смерті
09.02.2026 20:07 Відповісти
Ммм, а скільки ми ще дізнаємось про "велике крадівництво", скільки персонально вкрав Зеленський, скільки вкралии його підлеглі Ми всі офігіємо від цифр. Головне не дати втекти!!
09.02.2026 20:30 Відповісти
Порошенко збільшив статки за час президентства у більше ніж 5 разів, А ЗЄЛЯ з дЄрмаком ???? Рази із скількома нулями ?
09.02.2026 20:32 Відповісти
Порошенко за час свого презедентства вилитів зі списків форбс,в якому до цього був,це напевне результат збагачення у 5 разів.
10.02.2026 04:37 Відповісти
Все великие люди брали взятки..Остап Бендер,Беня Крик,Мартин Борман,Котовский,Ежов..И шотут ви нашли плохого.?..Так его папа научил..
09.02.2026 20:40 Відповісти
Пришли барыги откуда не ждали
09.02.2026 20:51 Відповісти
Що ж це Ваганян так зненацька прозрів через 5 років від подій, якраз в момент, коли потрібно послабити владу України на перемовинах? Буде черговий герой Росії?
09.02.2026 21:25 Відповісти
они все "прозревают" когда в воздухе пахнет выборами!
09.02.2026 22:02 Відповісти
Ну то почитай трішки, і зрозумієш. Його вбити хотіли, він втік за кордон. Тепер мститься, і хоче виторгувати помилування
10.02.2026 00:25 Відповісти
А на перемовинах " влада" України мала якісь сильні аргументи,перевагу ,чи Ваганян винен в тому що " влада" України мородери,брехуни,злодії,?
10.02.2026 04:41 Відповісти
Санич не знав, що то за гроші. Просто брав, думав Ванька такий добрий щедрий друг💩
09.02.2026 21:42 Відповісти
ну если "Вагина" сказал, значит "правда"! а вот почему в ТСК не поинтересовались - чего ж "свидетель" столько лет "молчал"????
09.02.2026 22:00 Відповісти


Лейтенант це звання надано Баканову в травні 2019-го для того, аби він отримав
доступ до секретної інформації і для зради. Після присвоєння військового звання
Баканову, у Києві десятки ветеранів бойових дій пікетували будівлю СБУ. Акцією
під назвою «Звання є - честі нема » ветерани висловили протест проти порушення
вимог чинного законодавства та «паплюження честі та гідності справжніх офіцерів».
Голова СБУ Іван Баканов був і є активним прихожанином УПЦ МП, він тісно пов'язаний
з високопоставленими священниками Московського патріархату, та регулярно їздив
на зустрічі з предстоятелем кацапської УПЦ МП митрополитом виродком Онуфрієм.
Також зрадників Баканова та Кулініча, і заступника керівника ЦСО «А» СБУ Михайла
Кухаренка, Надію Савченко...та інших високопосадовців не раз помічали на злочинних
зустрічах із представниками релігійної організації «АллатРа», яка тісно працювала в
інтересах РФ та просувала прокремлівські наративи. Баканов зрадник він зробив все
можливе, щоб російські війська, під час вторгнення, захопили якомога більше наших
територій. Злочинно сприяв якомога швидкій здачі України . Та за зраду він так і не
отримав справедливого покарання, і зараз живе, приспівуючи шкодуючи, що йому
не вдалося повністю знищити Україну.
10.02.2026 04:05 Відповісти
Ну дегенерати ж вірили в те що казав деркач,мосійчук та інша проросійська ******* про Порошенко, а почав балакати бо йому погрожували вбивством.
10.02.2026 04:44 Відповісти
Мерзотники.
09.02.2026 23:53 Відповісти
Корупціонери і агенти кремля зірвали поставки грілок, в підсумку лікарні, переповнені солдатами з обмороженнями, купа ампутацій.
https://censor.net/ua/resonance/3599437/grilky-dlya-zsu-zirvani-postavky-grilok-v-armiyu
Отой анатолій родзинський - колишній риг, наприклад.
10.02.2026 00:07 Відповісти

Правильною накресленою Великим царем ()(уйлом) дорогою йдете мої дорогі
колеги однодумці - співучасники. Ви тільки шепніть мене і відразу примчусь і
буду що э тільки сил допомагати вам грабувати і продавати кремлю Україну!
Весь ваш легітимний ...резидент ЗЕК - Ростовський (Іуда).
10.02.2026 03:35 Відповісти
ЇМ ВСІМ ПЗДА В ПОТІМ КОЖЕН СОБІ ГАЗДА !!!
10.02.2026 06:20 Відповісти
ТРЕБА ЩОБ НАРОД В РФ ВАЛИВ ПУТІНА В РФ А МИ ТУТ ЇХ ВСІХ РЕШИМ !?) А ЇХ ЩО ТАМ ШО У НАС 100 ТИЩЬ НЕ БІЛЬШЕ !)
10.02.2026 06:23 Відповісти
я не люблю Зелю, но "бизнесмен" Ваганян что-то заявил? У него хвост уголовных дел и за бугром тоже и ляпать языком пану Березе - такой себе источник инфо. Больше чем уверен что ни каких фото он так и не предьявит, потому как чешет про них с 2022 года.
10.02.2026 06:32 Відповісти
Чого дивуватися? Всі вони пташенята коломойського гнізда. Тільки той був автором всіх цих многоходовочок, а вони - просто копіювали.
10.02.2026 07:11 Відповісти
Залишається лише дивуватись безмежній терплячості українців, які до сих пір вважають цього смердючого мародера Президентом нашої країни.
10.02.2026 09:13 Відповісти
