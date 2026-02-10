РУС
Российский след в деле Эпштейна не удивит, - глава Мюнхенской конференции по безопасности Ишингер

Исполняющий обязанности председателя Мюнхенской конференции по безопасности 2026 года Вольфганг Ишингер заявил, что не удивится, если в деле осужденного за сексуальные преступления финансиста Джеффри Эпштейна будет обнаружен российский след.

Об этом он сказал в интервью DW, сообщает Цензор.НЕТ.

Ишингер убежден, что Россия ведет гибридную войну против Европы в целом и отдельных стран в частности, включая Германию. По его словам, речь идет о широком спектре действий - от кибератак и пропаганды до физического насилия.

"У нас были убийства, у нас были кибератаки. У нас была всяческая пропагандистская деятельность. Другими словами, неудивительно, что Россия ищет любые пути, чтобы повлиять на людей, принимающих политические решения, и общественность на Западе", - отметил он.

Причастность РФ к "файлам Эпштейна"

Комментируя возможную причастность России к делу Эпштейна, Ишингер подчеркнул, что не имеет подтвержденных данных, однако считает такой сценарий вполне вероятным.

"Есть ли российский след в деле Эпштейна? Не знаю, но если окажется, что этот след есть, меня это не удивит", - добавил он.

В каком контексте в "файлах Эпштейна" упоминается Путин

  • К примеру, в электронном письме, отправленном Эпштейну 11 сентября 2011 года, неизвестный человек обсуждает его встречу с Путиным во время предстоящей поездки в Россию.
  • Эпштейн, похоже, планировал еще одну встречу с Путиным на 2014 год.
  • Другие сообщения свидетельствуют, что Эпштейн утверждал, что может предоставить Кремлю ценную информацию о тогдашнем уже президенте Дональде Трампе накануне саммита с Путиным в Хельсинки в 2018 году.

Та це чисто стиль КГБ - купити або скомпроментувати. А мати компромат на ВСЮ світову еліти - це ж блін шик
10.02.2026 12:09 Ответить
Тут была статья где Вадефуль говорил что кацапы атакуют Германию больше двух миллиардов раз в год. Немцы, мягко говоря, очень странный народ.
10.02.2026 12:14 Ответить
Співучий кнуряка з кулька теж, як відголосок в Україні, отого Епштейна???? Чимало з подєльніками вони напаскудили дітей з кулька ….
Але ж і портновські, теж мають рило в пуху, от і єлозять задом по лаві…!!
10.02.2026 12:37 Ответить
Давно вже не дивує, що московські роги і копита стирчать з любої купи гівна по всьому світу, треба тільки добре пошкребти, бо часто вміло керують чужими руками.
10.02.2026 12:39 Ответить
Ну ось коли виявіш, тоді і будеш дивуватись. А поки дивись, не здивуйся американському, аншлійскому і інщим слідам. А то хозяєва гроші перестануть платити.
10.02.2026 12:49 Ответить
Справа Епщтейна-це справа самого Епштейна,тим більше мертвого ворушать дотепер,що є грубим порушенням суто людської етики.
На цих плівках-тисячі згадуваних імен,що аж ніяк нічого не означає, означає лише,чи є кримінал.
Ну,ось,напр.згадується Порошенко,але в позитивному плані,якесь то його висловлювання про свою країну.
10.02.2026 12:56 Ответить
ясна справа ,руснявий слід всюди напургенів ...але як ви, світові політични бомонди, вже остогидли ,своєю дешевою ментальністю ...збоченці ,під* філи, пруться до влади заради свого членіна ...бл* дь сміт'я а не люди !!! ...
