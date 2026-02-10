Российский след в деле Эпштейна не удивит, - глава Мюнхенской конференции по безопасности Ишингер
Исполняющий обязанности председателя Мюнхенской конференции по безопасности 2026 года Вольфганг Ишингер заявил, что не удивится, если в деле осужденного за сексуальные преступления финансиста Джеффри Эпштейна будет обнаружен российский след.
Об этом он сказал в интервью DW, сообщает Цензор.НЕТ.
Ишингер убежден, что Россия ведет гибридную войну против Европы в целом и отдельных стран в частности, включая Германию. По его словам, речь идет о широком спектре действий - от кибератак и пропаганды до физического насилия.
"У нас были убийства, у нас были кибератаки. У нас была всяческая пропагандистская деятельность. Другими словами, неудивительно, что Россия ищет любые пути, чтобы повлиять на людей, принимающих политические решения, и общественность на Западе", - отметил он.
Причастность РФ к "файлам Эпштейна"
Комментируя возможную причастность России к делу Эпштейна, Ишингер подчеркнул, что не имеет подтвержденных данных, однако считает такой сценарий вполне вероятным.
"Есть ли российский след в деле Эпштейна? Не знаю, но если окажется, что этот след есть, меня это не удивит", - добавил он.
В каком контексте в "файлах Эпштейна" упоминается Путин
- К примеру, в электронном письме, отправленном Эпштейну 11 сентября 2011 года, неизвестный человек обсуждает его встречу с Путиным во время предстоящей поездки в Россию.
- Эпштейн, похоже, планировал еще одну встречу с Путиным на 2014 год.
- Другие сообщения свидетельствуют, что Эпштейн утверждал, что может предоставить Кремлю ценную информацию о тогдашнем уже президенте Дональде Трампе накануне саммита с Путиным в Хельсинки в 2018 году.
Але ж і портновські, теж мають рило в пуху, от і єлозять задом по лаві…!!
На цих плівках-тисячі згадуваних імен,що аж ніяк нічого не означає, означає лише,чи є кримінал.
Ну,ось,напр.згадується Порошенко,але в позитивному плані,якесь то його висловлювання про свою країну.