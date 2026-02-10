РУС
2 443 10

Демократы Конгресса США призвали расследовать причастность РФ к преступлениям Эпштейна

епштейн

Демократические конгрессмены США требуют полного раскрытия файлов осужденного финансиста Джеффри Эпштейна и расследования международной влиятельной группировки, в частности российской.

Об этом "Суспильному" сообщили конгрессвумен от Демократической партии Мелани Стенсбери и Жасмин Крокетт, передает Цензор.НЕТ.

Влияние иностранных правительств

Мелани Стенсбери заявила, что дело Джеффри Эпштейна выходит далеко за пределы отдельных лиц и касается масштабной сети торговли людьми, отмывания денег и политического влияния.

"Мы знаем, что 9-10 других стран в мире, которые открыли расследование или подтолкнули своих лидеров к отставке из-за их связи с Джеффри Эпштейном. И правительство США причастно к маскировке крупнейшего скандала торговли людьми в сексуальной сфере в истории США, и Дональд Трамп находится в самом эпицентре его", - сказала Стенсбери.

Она подчеркнула, что десятки человек из окружения и семьи Трампа фигурируют в материалах дела, в то время как правительство США, как она утверждает, годами способствовало сокрытию одного из крупнейших секс-скандалов в истории страны.

Связи с РФ

Конгрессменка также заявила, что хотя связи Эпштейна с Россией не совсем понятны, они являются основанием для расследования.

"Мы не до конца понимаем, для кого именно он работал – были ли это договоренности с бизнесом или правительством. Этот вопрос имеет огромное значение для любого уголовного расследования", – подчеркнула Стенсбери.

Конгрессвумен Жасмин Крокетт заявила, что стремится к "потере должностей" участниками преступлений Джеффри Эпштейна, которые являются представителями правительств других стран.

"Мы проследим за всеми доказательствами. Мы видели, что правительства некоторых стран участвовали в этой преступной группировке. Кто бы это ни был – мы хотим, чтобы участники этой схемы потеряли свои должности. Речь идет о том, чтобы маленькие девочки и женщины в мире не были жертвами под давлением самых влиятельных правительств", - заявила она.

Также Крокетт обвинила руководство Палаты представителей США в преднамеренном блокировании расследования.

В каком контексте в "файлах Эпштейна" упоминается Путин

  • К примеру, в электронном письме, отправленном Эпштейну 11 сентября 2011 года, неизвестный человек обсуждает его встречу с Путиным во время предстоящей поездки в Россию.
  • Эпштейн, похоже, планировал еще одну встречу с Путиным на 2014 год. 
  • Другие сообщения свидетельствуют, что Эпштейн утверждал, что может предоставить Кремлю ценную информацию о тогдашнем уже президенте Дональде Трампе накануне саммита с Путиным в Хельсинки в 2018 году.

Автор: 

Топ комментарии
+11
И тут Донни напрягся ...
показать весь комментарий
09.02.2026 23:55 Ответить
+4
Головне в розслідуванні - не вийти на самих себе.
показать весь комментарий
10.02.2026 01:49 Ответить
+3
Доні напружився, але по факту вжухали Біла Гейтса.
показать весь комментарий
10.02.2026 01:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И тут Донни напрягся ...
показать весь комментарий
09.02.2026 23:55 Ответить
Доні напружився, але по факту вжухали Біла Гейтса.
показать весь комментарий
10.02.2026 01:53 Ответить
Так Трампа, і до нфаркту доведе старе ******!!!!
Зять кушнер, більше буде ознайомлений з «скелетами» тестя з часів совдепії!!! Знову гойдалки цін на акції, на біржах Світу????
показать весь комментарий
10.02.2026 00:02 Ответить
Він Епстайн, в не Епштейн. Росіяни переклали так, щоб підкреслити його єврейське прізвище, а наші бовдури повторюють, як завжди.
показать весь комментарий
10.02.2026 00:45 Ответить
ТАК АРЕСТУЙТЕ ПУТИНА И СПРОСИТЕ ЕГО ЧЕРЕЗ ПОЛИГРАФ - СИМПАТИЗИРОВАЛ ЛИ ОН ЕПШТЕЙНУ !?)
показать весь комментарий
10.02.2026 00:54 Ответить
Головне в розслідуванні - не вийти на самих себе.
показать весь комментарий
10.02.2026 01:49 Ответить
Верно, у демократов было несколько лет для расследования, но всё началось в полной мере при республиканцах
показать весь комментарий
10.02.2026 02:06 Ответить
"Семен Слепаков в шутливой форме назвал остров Эпштейна "островом извращений" и высмеял все, что там происходило. Одна из строчек была посвящена Путину: "А еще недавно всплыл один момент: Девушек слал дедушкам русский президент. Из России девушек слал им президент, Но он спаситель нации, а я иноагент".
Смотри и слушай видео:
https://www.instagram.com/reel/DUTZ25IDPPq/?utm_source=ig_embed Instagram
показать весь комментарий
10.02.2026 03:48 Ответить
А що, дружити Клинтона з Епштейном Росія примусила? Чи це інше? Демократи, бл...... .
показать весь комментарий
10.02.2026 07:04 Ответить
я бы на их месте молчал после Клинтона и остальных демов замешаных там🤣🤣
показать весь комментарий
10.02.2026 12:48 Ответить
 
 