Демократы Конгресса США призвали расследовать причастность РФ к преступлениям Эпштейна

Демократические конгрессмены США требуют полного раскрытия файлов осужденного финансиста Джеффри Эпштейна и расследования международной влиятельной группировки, в частности российской.

Об этом "Суспильному" сообщили конгрессвумен от Демократической партии Мелани Стенсбери и Жасмин Крокетт, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Влияние иностранных правительств

Мелани Стенсбери заявила, что дело Джеффри Эпштейна выходит далеко за пределы отдельных лиц и касается масштабной сети торговли людьми, отмывания денег и политического влияния.

"Мы знаем, что 9-10 других стран в мире, которые открыли расследование или подтолкнули своих лидеров к отставке из-за их связи с Джеффри Эпштейном. И правительство США причастно к маскировке крупнейшего скандала торговли людьми в сексуальной сфере в истории США, и Дональд Трамп находится в самом эпицентре его", - сказала Стенсбери.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Эпштейн неоднократно пытался встретиться с Путиным, - CNN

Она подчеркнула, что десятки человек из окружения и семьи Трампа фигурируют в материалах дела, в то время как правительство США, как она утверждает, годами способствовало сокрытию одного из крупнейших секс-скандалов в истории страны.

Связи с РФ

Конгрессменка также заявила, что хотя связи Эпштейна с Россией не совсем понятны, они являются основанием для расследования.

"Мы не до конца понимаем, для кого именно он работал – были ли это договоренности с бизнесом или правительством. Этот вопрос имеет огромное значение для любого уголовного расследования", – подчеркнула Стенсбери.

Читайте также: У Стармера опровергли слухи об отставке: "Премьер-министр продолжает работу"

Конгрессвумен Жасмин Крокетт заявила, что стремится к "потере должностей" участниками преступлений Джеффри Эпштейна, которые являются представителями правительств других стран.

"Мы проследим за всеми доказательствами. Мы видели, что правительства некоторых стран участвовали в этой преступной группировке. Кто бы это ни был – мы хотим, чтобы участники этой схемы потеряли свои должности. Речь идет о том, чтобы маленькие девочки и женщины в мире не были жертвами под давлением самых влиятельных правительств", - заявила она.

Также Крокетт обвинила руководство Палаты представителей США в преднамеренном блокировании расследования.

Читайте также: Экс-советник Фицо Лайчак подтвердил письма о "красивых девушках из Киева" в "файлах Эпштейна": "Самодовольные мужские взаимные подначки"

В каком контексте в "файлах Эпштейна" упоминается Путин

К примеру, в электронном письме, отправленном Эпштейну 11 сентября 2011 года, неизвестный человек обсуждает его встречу с Путиным во время предстоящей поездки в Россию.

Эпштейн, похоже, планировал еще одну встречу с Путиным на 2014 год.

Другие сообщения свидетельствуют, что Эпштейн утверждал, что может предоставить Кремлю ценную информацию о тогдашнем уже президенте Дональде Трампе накануне саммита с Путиным в Хельсинки в 2018 году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заявил, что никогда не бывал на острове Эпштейна