Демократи Конгресу США закликали розслідувати причетність РФ до злочинів Епштейна

Демократичні конгресмени США вимагають повного розкриття файлів засудженого фінансиста Джеффрі Епштейна та розслідування міжнародного впливового угруповання, зокрема російського.

Про це "Суспільному" повідомили конгресвумен від Демократичної партії Мелані Стенсбері та Жасмін Крокетт, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Вплив іноземних урядів

Мелані Стенсбері заявила, що справа Джефрі Епштейна виходить далеко за межі окремих осіб і стосується масштабної мережі торгівлі людьми, відмивання грошей та політичного впливу.

"Ми знаємо, що 9-10 інших країн у світі, які відкрили розслідування чи підштовхнули своїх лідерів до відставки через свою афіліацію із Джефрі Епштейном. І уряд США причетний до маскування найбільшого скандалу торгівлі людьми в сексуальній сфері в історії США і Дональд Трамп у самому епіцентрі його", - сказала Стенсбері.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Епштейн намагався неодноразово зустрітися з Путіним, - CNN

Вона наголосила, що десятки осіб з оточення та родини Трампа фігурують у матеріалах справи, тоді як уряд США, як вона стверджує, роками сприяв приховуванню одного з найбільших секс-скандалів в історії країни.

Зв'язки з РФ

Конгресменка також заявила, що хоча зв'язки Епштейна з Росією не є цілком зрозумілими, вони є підставою для розслідування.

"Ми не до кінця розуміємо, для кого саме він працював – чи це були домовленості з бізнесом чи урядом. Це питання має визначну важливість для будь-якого кримінального розслідування", - наголосила Стенсбері.

Читайте також: У Стармера спростували чутки про відставку: "Прем’єр-міністр продовжує роботу"

Конгресвумен Жасмін Крокетт заявила, що прагне "втрати посад" учасниками злочинів Джеффрі Епштейна, які є представниками урядів інших країн.

"Ми прослідкуємо за усіма доказами. Ми бачили, що уряди деяких країн брали участь у цьому злочинному угрупованні. Хто б це не був – ми хочемо, щоб учасники цієї схеми втратили свої посади. Це про те, щоб маленькі дівчата та жінки у світі не були жертвами під тиском найвпливовіших урядів", - заявила вона.

Також Крокетт звинуватила керівництво Палати представників США у навмисному блокуванні розслідування.

Також читайте: Ексрадник Фіцо Лайчак підтвердив листи про "гарних дівчат з Києва" у "файлах Епштейна": "Самовдоволені чоловічі взаємні дражнилки"

У якому контексті у "файлах Епштейна" згадується Путін

До прикладу, в електронному листі, надісланому Епштейну 11 вересня 2011 року, невідома людина обговорює його зустріч з Путіним під час майбутньої поїздки до Росії.

Епштейн, схоже, панував ще одну зустріч із Путіним на 2014 рік.

Інші повідомлення свідчать, що Епштейн стверджував, що може надати Кремлю цінну інформацію про тоді вже президента Дональда Трампа напередодні саміту з Путіним у Гельсінкі у 2018 році.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заявив, що ніколи не бував на острові Епштейна