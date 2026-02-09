Епштейн намагався неодноразово зустрітися з Путіним, - CNN

Американський фінансист Джеффрі Епштейн, якого засудили за сексуальні злочини у США, хотів зблизитися з посадовцями з Росії, зокрема зустрітися з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє CNN із посиланням на розсекречені файли, передає Цензор.НЕТ.

За даними телекомпанії, Епштейн регулярно зустрічався у Нью-Йорку із постійним представником РФ у Організації Об’єднаних Націй Віталієм Чуркіним. Він навіть пропонував допомогти його сину влаштуватися на роботу у фірму з управління активами.

Листи Епштейна

Після смерті Чуркіна Епштейн хотів поговорити з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим. У червні 2018 року фінансист відправив електронного листа норвезькому політику Турб'єрну Ягланда, тодішньому генеральному секретарю Ради Європи: "Думаю, ви могли б запропонувати Путіну, щоб Лавров отримав інформацію про те, як поговорити зі мною. Віталій Чуркін раніше (спілкувався) зі мною, але він помер".

Ягланд відповів, що наступного понеділка зустрінеться з помічником Лаврова та запропонує це.

Епштейн відповів: "Чуркін був чудовий. Він зрозумів Трампа після [наших] розмов. Це просто. Потрібно показати, що він щось розуміє, і все".

Як зазначається, що хоча інтерес Епштейна до пошуку моделей з Росії та інших частин Східної Європи вже раніше став відомим, останні оприлюднені документи, пов'язані з дискредитованим фінансистом, дають нове уявлення про його спроби наблизитися до високопоставлених російських чиновників, включаючи Путіна, з яким Епштейн намагався зустрітися або поговорити кілька разів.

Водночас Кремль відкинув припущення, що Епштейн був шпигуном Росії.

Аналітики попередили CNN, що розсекречені документи свідчать лише про те, що Епштейн намагався налагодити стосунки з впливовими особами й позиціонувати себе як свого роду геополітичного гравця. Документи не вказують, чи вдалося Епштейну налагодити зв'язки з російським диктатором.

Про потенційні зустрічі з Путіним

У матеріалі CNN йдеться, що 9 травня 2013 року Епштейн написав колишньому прем'єр-міністру Ізраїлю Егуду Бараку, що Ягланд "збирається зустрітися з Путіним у Сочі" 20 травня і що Ягланд запитав, чи зможе фінансист зустрітися з російським диктатором, "щоб пояснити, як Росія може структурувати угоди для заохочення західних інвестицій".

"Я ніколи з ним не зустрічався, хотів, щоб ви знали", - додав Епштейн у своєму електронному листі Бараку.

14 травня 2013 року Ягланд написав Епштейну, що планує передати Путіну повідомлення про те, що фінансист може бути корисний.

"У мене є друг, який може допомогти вам зробити необхідні кроки (а потім представити вас) і запитати, чи буде йому цікаво зустрітися з вами", - йдеться в листі.

Однак в іншому електронному листі Бараку від 21 травня 2013 року Епштейн без доказів стверджував, що відхилив прохання Путіна про зустріч під час економічної конференції в Санкт-Петербурзі. Епштейн сказав, що якщо диктатор РФ хоче зустрітися з ним, йому "потрібно виділити час та усамітнення".

Журналісти уточнили, що неясно, чи справді Путін колись просив про зустріч з фінансистом.

У електронному листі від 14 липня 2014 року, адресованому Епштейну, є припущення, що він запланував зустріч із Путіним та запросив засновника LinkedIn Ріда Хоффмана приєднатися до неї. Джой Іто, тодішній директор Медіа-лабораторії Массачусетського технологічного інституту, написав Епштейну: "Мені не вдалося переконати Ріда змінити свій графік, щоб піти на зустріч із Путіним разом із вами".

Деякі з контактів Епштейна з росіянами відбувалися в непростий час для американсько-російських відносин –– після того, як розвідувальна спільнота США звинуватила Москву у втручанні у президентські вибори 2016 року.

Медіа нагадало, що норвезька прокуратура вже почала розслідування щодо Ягланда після публікації файлів Епштейна. За словами його адвоката, політик буде співпрацювати зі слідством, проте заперечує порушення закону.

Документи свідчать про те, що Епштейн мав тісні стосунки принаймні з одним росіянином, який мав зв'язки з Федеральною службою безпеки РФ. У листі 2015 року до мільярдера Пітера Тіля Епштейн назвав Сергія Бєлякова, який, за даними ТАСС, закінчив Академію ФСБ у Москві в 1999 році, "моїм дуже добрим другом".

