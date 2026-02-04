Ексрадник Фіцо Лайчак підтвердив листи про "гарних дівчат з Києва" у "файлах Епштейна": "Самовдоволені чоловічі взаємні дражнилки"
Колишній радник прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо Мирослав Лайчак визнав, що його спілкування із сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном було недоречним, а також фактично підтвердив авторство повідомлень про жінок з України, які з’явилися в оприлюднених "файлах Епштейна".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на iRozhlas.
Як зазначається, спершу він не підтвердив, але й не заперечив наявність своїх повідомлень у так званих "файлах Епштейна". Водночас, відповідаючи на запитання про листування з Києва, він визнав, що саме він є автором цих повідомлень.
"Ці повідомлення - не що інше, як дурне чоловіче его в дії. Самовдоволені чоловічі взаємні дражнилки", - заявив Лайчак.
Ексрадник Фіцо також підтвердив, що зустрічався з Джеффрі Епштейном у себе вдома та вважав його людиною, яка могла сприяти встановленню нових контактів. При цьому він заявив, що не знав про сексуальні злочини Епштейна.
В оприлюднених документах ім’я Мирослава Лайчака згадується 346 разів. Ім’я "Міро", яким Епштейн називав його у листуванні, фігурує ще понад 700 разів. Матеріали свідчать про регулярне спілкування між ними, зокрема на геополітичні теми та у приватному контексті.
Зокрема, в одному з повідомлень, надісланих із Києва, Лайчак писав: "Вітаю з Києва! Я просто хочу підтвердити, що дівчата тут такі самі гарні, як і завжди".
- Після публікації цих матеріалів Лайчак подав у відставку з посади радника прем’єр-міністра Словаччини.
Справа Джефрі Епштейна — що відомо
- 18 липня 2025 року видання The Wall Street Journal повідомило, що Дональд Трамп міг написати непристойний лист-привітання Джеффрі Епштейну. Лист було включено до альбому, який тодішня партнерка Епштейна Гіслейн Максвелл підготувала з нагоди його 50-річного ювілею 2003 року.
- Трамп заперечує, що писав такого листа. Пізніше його представники подали до федерального суду Маямі на $10 млрд через публікацію матеріалу.
- 12 листопада 2025 року Демократична партія США опублікувала інші листи Епштейна, в яких стверджується, що Трамп знав про неповнолітніх дівчат, у знущанні над якими звинувачували фінансиста.
- 19 листопада 2025 року Палата представників США проголосувала за законопроєкт, що зобов’язує Міністерство юстиції США оприлюднити всі матеріали розслідування щодо покійного мільярдера Джеффрі Епштейна.
А от поставили це на потік в шалених масштабах саме кегебісти...
Епштейн прямо пише, що розраховує на Володимира Зеленського. Не як на телеведучого. Як на політичний фактор. Як на людину «нової влади», від якої очікують допомоги.
У файлах Епштейна за квітень 2019-го чорним по білому написано: «росіяни ненавидять Порошенка». І саме тому зміна влади в Україні розглядається як «можливість для врегулювання».
Свій інтерес до нашої країни Епштейн висловлював у листуванні з Аріаною Ротшильд, керуючою партнеркою швейцарського приватного банку Edmond de Rothschild Group, а також з невідомим персонажем, чиє ім'я він потім старанно закреслив у всіх листах.
• 23 травня 2019 року, через три дні після обрання Володимира Зеленського президентом, Епштейн написав листа цьому адресату: «Я хочу, щоб ти почав цікавитися політикою в Україні. Зеленський, корупція, парламент… це рафінована корупція, і на цьому будуть зароблятися величезні суми грошей. Величезні».
На виборах 2019 року виборці привели до влади рафінованих корупціонерів, які здивували навіть такого негідника міжнародного масштабу, як Епштейн. За висновками Daily news він організував «медову пастку» в інтересах ФСБ.
• Цікаво, що у своєму листуванні з кимось, позначеним літерою «М» Епштейн згадував, що росіяни ненавидять Порошенка, а тому розраховував, що прихід до влади Зеленського допоможе в реалізації його цілей.
Р.S.Перший рік преЗЕдентства Зеленського:
• Медведчук повертається у велику політику.
• Отримує мандат.
• Формує кістяк ОПЗЖ.
• Нарощує медіаімперію.
• За журналістськими оцінками - збільшує статки більш ніж на мільярд доларів.
