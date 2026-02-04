Ексрадник Фіцо Лайчак підтвердив листи про "гарних дівчат з Києва" у "файлах Епштейна": "Самовдоволені чоловічі взаємні дражнилки"

Колишній радник прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо Мирослав Лайчак визнав, що його спілкування із сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном було недоречним, а також фактично підтвердив авторство повідомлень про жінок з України, які з’явилися в оприлюднених "файлах Епштейна".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на iRozhlas.

Як зазначається, спершу він не підтвердив, але й не заперечив наявність своїх повідомлень у так званих "файлах Епштейна". Водночас, відповідаючи на запитання про листування з Києва, він визнав, що саме він є автором цих повідомлень.

"Ці повідомлення - не що інше, як дурне чоловіче его в дії. Самовдоволені чоловічі взаємні дражнилки", - заявив Лайчак.

Ексрадник Фіцо також підтвердив, що зустрічався з Джеффрі Епштейном у себе вдома та вважав його людиною, яка могла сприяти встановленню нових контактів. При цьому він заявив, що не знав про сексуальні злочини Епштейна.

В оприлюднених документах ім’я Мирослава Лайчака згадується 346 разів. Ім’я "Міро", яким Епштейн називав його у листуванні, фігурує ще понад 700 разів. Матеріали свідчать про регулярне спілкування між ними, зокрема на геополітичні теми та у приватному контексті.

Зокрема, в одному з повідомлень, надісланих із Києва, Лайчак писав: "Вітаю з Києва! Я просто хочу підтвердити, що дівчата тут такі самі гарні, як і завжди".

Справа Джефрі Епштейна — що відомо

  • 18 липня 2025 року видання The Wall Street Journal повідомило, що Дональд Трамп міг написати непристойний лист-привітання Джеффрі Епштейну. Лист було включено до альбому, який тодішня партнерка Епштейна Гіслейн Максвелл підготувала з нагоди його 50-річного ювілею 2003 року.
  • Трамп заперечує, що писав такого листа. Пізніше його представники подали до федерального суду Маямі на $10 млрд через публікацію матеріалу.
  • 12 листопада 2025 року Демократична партія США опублікувала інші листи Епштейна, в яких стверджується, що Трамп знав про неповнолітніх дівчат, у знущанні над якими звинувачували фінансиста.
  • 19 листопада 2025 року Палата представників США проголосувала за законопроєкт, що зобов’язує Міністерство юстиції США оприлюднити всі матеріали розслідування щодо покійного мільярдера Джеффрі Епштейна.

Топ коментарі
Зіновій Бібрецький
Епштейн прямо пише, що розраховує на Володимира Зеленського. Не як на телеведучого. Як на політичний фактор. Як на людину «нової влади», від якої очікують допомоги.
У файлах Епштейна за квітень 2019-го чорним по білому написано: «росіяни ненавидять Порошенка». І саме тому зміна влади в Україні розглядається як «можливість для врегулювання».

Свій інтерес до нашої країни Епштейн висловлював у листуванні з Аріаною Ротшильд, керуючою партнеркою швейцарського приватного банку Edmond de Rothschild Group, а також з невідомим персонажем, чиє ім'я він потім старанно закреслив у всіх листах.

• 23 травня 2019 року, через три дні після обрання Володимира Зеленського президентом, Епштейн написав листа цьому адресату: «Я хочу, щоб ти почав цікавитися політикою в Україні. Зеленський, корупція, парламент… це рафінована корупція, і на цьому будуть зароблятися величезні суми грошей. Величезні».
На виборах 2019 року виборці привели до влади рафінованих корупціонерів, які здивували навіть такого негідника міжнародного масштабу, як Епштейн. За висновками Daily news він організував «медову пастку» в інтересах ФСБ.

• Цікаво, що у своєму листуванні з кимось, позначеним літерою «М» Епштейн згадував, що росіяни ненавидять Порошенка, а тому розраховував, що прихід до влади Зеленського допоможе в реалізації його цілей.

Р.S.Перший рік преЗЕдентства Зеленського:
• Медведчук повертається у велику політику.
• Отримує мандат.
• Формує кістяк ОПЗЖ.
• Нарощує медіаімперію.
• За журналістськими оцінками - збільшує статки більш ніж на мільярд доларів.
показати весь коментар
04.02.2026 11:40 Відповісти
04.02.2026 11:40 Відповісти
Кагебе таки рулить світом, це ж треба було вигадати таку примітивну та безумовно діючу принаду, щоб заманювати , а потім тримати за яйці майже усю політичну та бізнесову єліту світу.
04.02.2026 11:29 Відповісти
не вони це вигадали, це старе, як світ.
А от поставили це на потік в шалених масштабах саме кегебісти...
04.02.2026 11:52 Відповісти
Дрочіла
04.02.2026 11:15 Відповісти
Так шо він такого сказав, ну гарні дівчата в Києві і шо ?
04.02.2026 11:20 Відповісти
він сказав, що дівчата красиві, а люди тупі і жадібні - і ти це підтвердив!
04.02.2026 11:40 Відповісти
"...вважав його людиною, яка могла сприяти встановленню нових сексуальних контактів..." Джерело: https://censor.net/ua/n3598832
04.02.2026 11:22 Відповісти
Нажаль каструвати всіх ціх подонків нема ніякой можливості.
04.02.2026 11:25 Відповісти
Кагебе таки рулить світом, це ж треба було вигадати таку примітивну та безумовно діючу принаду, щоб заманювати , а потім тримати за яйці майже усю політичну та бізнесову єліту світу.
04.02.2026 11:29 Відповісти
не вони це вигадали, це старе, як світ.
А от поставили це на потік в шалених масштабах саме кегебісти...
04.02.2026 11:52 Відповісти
Не лише кгбісти. Це всі спецслужби використовують.
04.02.2026 12:06 Відповісти
Використовують. Але не в таких масштабах. Скільки грошей треба було потратити на ці всі "забаганки"..... І скільки років це тривало. І триває.
04.02.2026 12:36 Відповісти
В таких і навіть більших. Не треба робити з кгб всемогутній орден що контролює світ, в з інших розвідок якихось лохів.
04.02.2026 13:32 Відповісти
Содомити та гоморяни керують людством.
04.02.2026 11:30 Відповісти
наши затихарились... про Львов молчок.... а не мешало бы создать следственную комиссию и изучть, какие контакты он тут имел, сколько детей и ****** вывез, с кем делился
04.02.2026 11:39 Відповісти
Це ж Садовий був в курсі купівлі замку. По-любому
04.02.2026 12:38 Відповісти
А за посиланням ще й фоточка красива.
04.02.2026 12:10 Відповісти
А жінка його вже подала на розлучення?
04.02.2026 12:23 Відповісти
Це ж ваше💩. Словацьке
