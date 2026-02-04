Ексрадник Фіцо Лайчак підтвердив листи про "гарних дівчат з Києва" у "файлах Епштейна": "Самовдоволені чоловічі взаємні дражнилки"

Колишній радник прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо Мирослав Лайчак визнав, що його спілкування із сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном було недоречним, а також фактично підтвердив авторство повідомлень про жінок з України, які з’явилися в оприлюднених "файлах Епштейна".

Як зазначається, спершу він не підтвердив, але й не заперечив наявність своїх повідомлень у так званих "файлах Епштейна". Водночас, відповідаючи на запитання про листування з Києва, він визнав, що саме він є автором цих повідомлень.

"Ці повідомлення - не що інше, як дурне чоловіче его в дії. Самовдоволені чоловічі взаємні дражнилки", - заявив Лайчак.

Ексрадник Фіцо також підтвердив, що зустрічався з Джеффрі Епштейном у себе вдома та вважав його людиною, яка могла сприяти встановленню нових контактів. При цьому він заявив, що не знав про сексуальні злочини Епштейна.

В оприлюднених документах ім’я Мирослава Лайчака згадується 346 разів. Ім’я "Міро", яким Епштейн називав його у листуванні, фігурує ще понад 700 разів. Матеріали свідчать про регулярне спілкування між ними, зокрема на геополітичні теми та у приватному контексті.

Зокрема, в одному з повідомлень, надісланих із Києва, Лайчак писав: "Вітаю з Києва! Я просто хочу підтвердити, що дівчата тут такі самі гарні, як і завжди".

Після публікації цих матеріалів Лайчак подав у відставку з посади радника прем’єр-міністра Словаччини.

Справа Джефрі Епштейна — що відомо

18 липня 2025 року видання The Wall Street Journal повідомило, що Дональд Трамп міг написати непристойний лист-привітання Джеффрі Епштейну. Лист було включено до альбому, який тодішня партнерка Епштейна Гіслейн Максвелл підготувала з нагоди його 50-річного ювілею 2003 року.

Трамп заперечує, що писав такого листа. Пізніше його представники подали до федерального суду Маямі на $10 млрд через публікацію матеріалу.

12 листопада 2025 року Демократична партія США опублікувала інші листи Епштейна, в яких стверджується, що Трамп знав про неповнолітніх дівчат, у знущанні над якими звинувачували фінансиста.

19 листопада 2025 року Палата представників США проголосувала за законопроєкт, що зобов’язує Міністерство юстиції США оприлюднити всі матеріали розслідування щодо покійного мільярдера Джеффрі Епштейна.

