Экс-советник Фицо Лайчак подтвердил письма о "красивых девушках из Киева" в "файлах Эпштейна": "Самодовольные мужские взаимные подначки"

Бывший советник премьер-министра Словакии Роберта Фицо Мирослав Лайчак признал, что его общение с сексуальным преступником Джеффри Эпштейном было неуместным, а также фактически подтвердил авторство сообщений о женщинах из Украины, которые появились в обнародованных "файлах Эпштейна".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на iRozhlas.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Как отмечается, сначала он не подтвердил, но и не опроверг наличие своих сообщений в так называемых "файлах Эпштейна". В то же время, отвечая на вопрос о переписке из Киева, он признал, что именно он является автором этих сообщений.

"Эти сообщения - не что иное, как глупое мужское эго в действии. Самодовольные мужские взаимные подначки", - заявил Лайчак.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский, Порошенко и Кучма упоминаются в "файлах Эпштейна": намеков на преступления нет

Экс-советник Фицо также подтвердил, что встречался с Джеффри Эпштейном у себя дома и считал его человеком, который мог способствовать установлению новых контактов. При этом он заявил, что не знал о сексуальных преступлениях Эпштейна.

В обнародованных документах имя Мирослава Лайчака упоминается 346 раз. Имя "Миро", которым Эпштейн называл его в переписке, фигурирует еще более 700 раз. Материалы свидетельствуют о регулярном общении между ними, в частности - на геополитические темы и в частном контексте.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польша создает группу для анализа возможных связей в деле Эпштейна, - Туск

В частности, в одном из сообщений, отправленных из Киева, Лайчак писал: "Привет из Киева! Я просто хочу подтвердить, что девушки здесь такие же красивые, как и всегда".

После публикации этих материалов Лайчак подал в отставку с поста советника премьер-министра Словакии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп заявил, что никогда не бывал на острове Эпштейна

Дело Джеффри Эпштейна - что известно

18 июля 2025 года издание The Wall Street Journal сообщило, что Дональд Трамп мог написать непристойное письмо-поздравление Джеффри Эпштейну. Письмо было включено в альбом, который тогдашняя партнерша Эпштейна Гислен Максвелл подготовила по случаю его 50-летнего юбилея в 2003 году.

Трамп отрицает, что писал такое письмо. Позже его представители подали в федеральный суд Майами иск на $10 млрд из-за публикации материала.

12 ноября 2025 года Демократическая партия США опубликовала другие письма Эпштейна, в которых утверждается, что Трамп знал о несовершеннолетних девушках, в издевательствах над которыми обвиняли финансиста.

19 ноября 2025 года Палата представителей США проголосовала за законопроект, обязывающий Министерство юстиции США обнародовать все материалы расследования в отношении покойного миллиардера Джеффри Эпштейна.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп более 38 тысяч раз упоминается в "файлах Эпштейна", - NYT