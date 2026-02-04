Экс-советник Фицо Лайчак подтвердил письма о "красивых девушках из Киева" в "файлах Эпштейна": "Самодовольные мужские взаимные подначки"
Бывший советник премьер-министра Словакии Роберта Фицо Мирослав Лайчак признал, что его общение с сексуальным преступником Джеффри Эпштейном было неуместным, а также фактически подтвердил авторство сообщений о женщинах из Украины, которые появились в обнародованных "файлах Эпштейна".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на iRozhlas.
Как отмечается, сначала он не подтвердил, но и не опроверг наличие своих сообщений в так называемых "файлах Эпштейна". В то же время, отвечая на вопрос о переписке из Киева, он признал, что именно он является автором этих сообщений.
"Эти сообщения - не что иное, как глупое мужское эго в действии. Самодовольные мужские взаимные подначки", - заявил Лайчак.
Экс-советник Фицо также подтвердил, что встречался с Джеффри Эпштейном у себя дома и считал его человеком, который мог способствовать установлению новых контактов. При этом он заявил, что не знал о сексуальных преступлениях Эпштейна.
В обнародованных документах имя Мирослава Лайчака упоминается 346 раз. Имя "Миро", которым Эпштейн называл его в переписке, фигурирует еще более 700 раз. Материалы свидетельствуют о регулярном общении между ними, в частности - на геополитические темы и в частном контексте.
В частности, в одном из сообщений, отправленных из Киева, Лайчак писал: "Привет из Киева! Я просто хочу подтвердить, что девушки здесь такие же красивые, как и всегда".
- После публикации этих материалов Лайчак подал в отставку с поста советника премьер-министра Словакии.
Дело Джеффри Эпштейна - что известно
- 18 июля 2025 года издание The Wall Street Journal сообщило, что Дональд Трамп мог написать непристойное письмо-поздравление Джеффри Эпштейну. Письмо было включено в альбом, который тогдашняя партнерша Эпштейна Гислен Максвелл подготовила по случаю его 50-летнего юбилея в 2003 году.
- Трамп отрицает, что писал такое письмо. Позже его представители подали в федеральный суд Майами иск на $10 млрд из-за публикации материала.
- 12 ноября 2025 года Демократическая партия США опубликовала другие письма Эпштейна, в которых утверждается, что Трамп знал о несовершеннолетних девушках, в издевательствах над которыми обвиняли финансиста.
- 19 ноября 2025 года Палата представителей США проголосовала за законопроект, обязывающий Министерство юстиции США обнародовать все материалы расследования в отношении покойного миллиардера Джеффри Эпштейна.
А от поставили це на потік в шалених масштабах саме кегебісти...
Епштейн прямо пише, що розраховує на Володимира Зеленського. Не як на телеведучого. Як на політичний фактор. Як на людину «нової влади», від якої очікують допомоги.
У файлах Епштейна за квітень 2019-го чорним по білому написано: «росіяни ненавидять Порошенка». І саме тому зміна влади в Україні розглядається як «можливість для врегулювання».
Свій інтерес до нашої країни Епштейн висловлював у листуванні з Аріаною Ротшильд, керуючою партнеркою швейцарського приватного банку Edmond de Rothschild Group, а також з невідомим персонажем, чиє ім'я він потім старанно закреслив у всіх листах.
• 23 травня 2019 року, через три дні після обрання Володимира Зеленського президентом, Епштейн написав листа цьому адресату: «Я хочу, щоб ти почав цікавитися політикою в Україні. Зеленський, корупція, парламент… це рафінована корупція, і на цьому будуть зароблятися величезні суми грошей. Величезні».
На виборах 2019 року виборці привели до влади рафінованих корупціонерів, які здивували навіть такого негідника міжнародного масштабу, як Епштейн. За висновками Daily news він організував «медову пастку» в інтересах ФСБ.
• Цікаво, що у своєму листуванні з кимось, позначеним літерою «М» Епштейн згадував, що росіяни ненавидять Порошенка, а тому розраховував, що прихід до влади Зеленського допоможе в реалізації його цілей.
Р.S.Перший рік преЗЕдентства Зеленського:
• Медведчук повертається у велику політику.
• Отримує мандат.
• Формує кістяк ОПЗЖ.
• Нарощує медіаімперію.
• За журналістськими оцінками - збільшує статки більш ніж на мільярд доларів.
