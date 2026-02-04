Экс-советник Фицо Лайчак подтвердил письма о "красивых девушках из Киева" в "файлах Эпштейна": "Самодовольные мужские взаимные подначки"

Бывший советник премьер-министра Словакии Роберта Фицо Мирослав Лайчак признал, что его общение с сексуальным преступником Джеффри Эпштейном было неуместным, а также фактически подтвердил авторство сообщений о женщинах из Украины, которые появились в обнародованных "файлах Эпштейна".

Как отмечается, сначала он не подтвердил, но и не опроверг наличие своих сообщений в так называемых "файлах Эпштейна". В то же время, отвечая на вопрос о переписке из Киева, он признал, что именно он является автором этих сообщений.

"Эти сообщения - не что иное, как глупое мужское эго в действии. Самодовольные мужские взаимные подначки", - заявил Лайчак.

Экс-советник Фицо также подтвердил, что встречался с Джеффри Эпштейном у себя дома и считал его человеком, который мог способствовать установлению новых контактов. При этом он заявил, что не знал о сексуальных преступлениях Эпштейна.

В обнародованных документах имя Мирослава Лайчака упоминается 346 раз. Имя "Миро", которым Эпштейн называл его в переписке, фигурирует еще более 700 раз. Материалы свидетельствуют о регулярном общении между ними, в частности - на геополитические темы и в частном контексте.

В частности, в одном из сообщений, отправленных из Киева, Лайчак писал: "Привет из Киева! Я просто хочу подтвердить, что девушки здесь такие же красивые, как и всегда".

Дело Джеффри Эпштейна - что известно

  • 18 июля 2025 года издание The Wall Street Journal сообщило, что Дональд Трамп мог написать непристойное письмо-поздравление Джеффри Эпштейну. Письмо было включено в альбом, который тогдашняя партнерша Эпштейна Гислен Максвелл подготовила по случаю его 50-летнего юбилея в 2003 году.
  • Трамп отрицает, что писал такое письмо. Позже его представители подали в федеральный суд Майами иск на $10 млрд из-за публикации материала.
  • 12 ноября 2025 года Демократическая партия США опубликовала другие письма Эпштейна, в которых утверждается, что Трамп знал о несовершеннолетних девушках, в издевательствах над которыми обвиняли финансиста.
  • 19 ноября 2025 года Палата представителей США проголосовала за законопроект, обязывающий Министерство юстиции США обнародовать все материалы расследования в отношении покойного миллиардера Джеффри Эпштейна.

+12
Зіновій Бібрецький
Епштейн прямо пише, що розраховує на Володимира Зеленського. Не як на телеведучого. Як на політичний фактор. Як на людину «нової влади», від якої очікують допомоги.
У файлах Епштейна за квітень 2019-го чорним по білому написано: «росіяни ненавидять Порошенка». І саме тому зміна влади в Україні розглядається як «можливість для врегулювання».

Свій інтерес до нашої країни Епштейн висловлював у листуванні з Аріаною Ротшильд, керуючою партнеркою швейцарського приватного банку Edmond de Rothschild Group, а також з невідомим персонажем, чиє ім'я він потім старанно закреслив у всіх листах.

• 23 травня 2019 року, через три дні після обрання Володимира Зеленського президентом, Епштейн написав листа цьому адресату: «Я хочу, щоб ти почав цікавитися політикою в Україні. Зеленський, корупція, парламент… це рафінована корупція, і на цьому будуть зароблятися величезні суми грошей. Величезні».
На виборах 2019 року виборці привели до влади рафінованих корупціонерів, які здивували навіть такого негідника міжнародного масштабу, як Епштейн. За висновками Daily news він організував «медову пастку» в інтересах ФСБ.

• Цікаво, що у своєму листуванні з кимось, позначеним літерою «М» Епштейн згадував, що росіяни ненавидять Порошенка, а тому розраховував, що прихід до влади Зеленського допоможе в реалізації його цілей.

Р.S.Перший рік преЗЕдентства Зеленського:
• Медведчук повертається у велику політику.
• Отримує мандат.
• Формує кістяк ОПЗЖ.
• Нарощує медіаімперію.
• За журналістськими оцінками - збільшує статки більш ніж на мільярд доларів.
https://www.facebook.com/share/p/17vhpcLmyY/
04.02.2026 11:40 Ответить
+4
Кагебе таки рулить світом, це ж треба було вигадати таку примітивну та безумовно діючу принаду, щоб заманювати , а потім тримати за яйці майже усю політичну та бізнесову єліту світу.
04.02.2026 11:29 Ответить
+4
не вони це вигадали, це старе, як світ.
А от поставили це на потік в шалених масштабах саме кегебісти...
04.02.2026 11:52 Ответить
Дрочіла
04.02.2026 11:15 Ответить
Так шо він такого сказав, ну гарні дівчата в Києві і шо ?
04.02.2026 11:20 Ответить
він сказав, що дівчата красиві, а люди тупі і жадібні - і ти це підтвердив!
04.02.2026 11:40 Ответить
"...вважав його людиною, яка могла сприяти встановленню нових сексуальних контактів..." Джерело: https://censor.net/ua/n3598832
04.02.2026 11:22 Ответить
Нажаль каструвати всіх ціх подонків нема ніякой можливості.
04.02.2026 11:25 Ответить
Кагебе таки рулить світом, це ж треба було вигадати таку примітивну та безумовно діючу принаду, щоб заманювати , а потім тримати за яйці майже усю політичну та бізнесову єліту світу.
04.02.2026 11:29 Ответить
не вони це вигадали, це старе, як світ.
А от поставили це на потік в шалених масштабах саме кегебісти...
04.02.2026 11:52 Ответить
Не лише кгбісти. Це всі спецслужби використовують.
04.02.2026 12:06 Ответить
Використовують. Але не в таких масштабах. Скільки грошей треба було потратити на ці всі "забаганки"..... І скільки років це тривало. І триває.
04.02.2026 12:36 Ответить
В таких і навіть більших. Не треба робити з кгб всемогутній орден що контролює світ, в з інших розвідок якихось лохів.
04.02.2026 13:32 Ответить
Содомити та гоморяни керують людством.
04.02.2026 11:30 Ответить
наши затихарились... про Львов молчок.... а не мешало бы создать следственную комиссию и изучть, какие контакты он тут имел, сколько детей и ****** вывез, с кем делился
04.02.2026 11:39 Ответить
Це ж Садовий був в курсі купівлі замку. По-любому
04.02.2026 12:38 Ответить
А за посиланням ще й фоточка красива.
04.02.2026 12:10 Ответить
А жінка його вже подала на розлучення?
04.02.2026 12:23 Ответить
Це ж ваше💩. Словацьке
