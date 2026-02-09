У Стармера спростували чутки про відставку: "Прем’єр-міністр продовжує роботу"

Речник прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера спростував повідомлення про можливу відставку глави уряду на фоні скандалу навколо колишнього посла у США Пітера Мендельсона, який згадується у справі сексуального злочинця Джеффрі Епштейна.

Про це повідомляє Sky News, передає Цензор.НЕТ.

На Даунінг-стріт запевнили, що Стармер "оптимістичний та впевнений" і має намір продовжувати виконувати обов’язки прем’єр-міністра.

"Прем'єр-міністр продовжує роботу зі впровадження змін по всій країні", - зазначив речник.

На пряме запитання журналістів про плани щодо відставки, представник уряду відповів, що прем’єр не збирається залишати посаду.

Що передувало?

У Лейбористській партії Великої Британії дедалі активніше обговорюють сценарій швидкої відставки прем’єр-міністра Кіра Стармера. Усередині політичної сили зростає переконання, що нинішня криза може завершитися зміною лідера вже найближчим часом.

Справа Джефрі Епштейна — що відомо

18 липня 2025 року видання The Wall Street Journal повідомило, що Дональд Трамп міг написати непристойний лист-привітання Джеффрі Епштейну. Лист було включено до альбому, який тодішня партнерка Епштейна Гіслейн Максвелл підготувала з нагоди його 50-річного ювілею 2003 року.

Трамп заперечує, що писав такого листа. Пізніше його представники подали до федерального суду Маямі на $10 млрд через публікацію матеріалу.

12 листопада 2025 року Демократична партія США опублікувала інші листи Епштейна, в яких стверджується, що Трамп знав про неповнолітніх дівчат, у знущанні над якими звинувачували фінансиста.

19 листопада 2025 року Палата представників США проголосувала за законопроєкт, що зобов’язує Міністерство юстиції США оприлюднити всі матеріали розслідування щодо покійного мільярдера Джеффрі Епштейна.

