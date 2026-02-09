У Стармера спростували чутки про відставку: "Прем’єр-міністр продовжує роботу"

Стармер про переговори на Алясці

Речник прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера спростував повідомлення про можливу відставку глави уряду на фоні скандалу навколо колишнього посла у США Пітера Мендельсона, який згадується у справі сексуального злочинця Джеффрі Епштейна.

На Даунінг-стріт запевнили, що Стармер "оптимістичний та впевнений" і має намір продовжувати виконувати обов’язки прем’єр-міністра.

"Прем'єр-міністр продовжує роботу зі впровадження змін по всій країні", - зазначив речник.

На пряме запитання журналістів про плани щодо відставки, представник уряду відповів, що прем’єр не збирається залишати посаду.

Що передувало?

У Лейбористській партії Великої Британії дедалі активніше обговорюють сценарій швидкої відставки прем’єр-міністра Кіра Стармера. Усередині політичної сили зростає переконання, що нинішня криза може завершитися зміною лідера вже найближчим часом.

Справа Джефрі Епштейна — що відомо

  • 18 липня 2025 року видання The Wall Street Journal повідомило, що Дональд Трамп міг написати непристойний лист-привітання Джеффрі Епштейну. Лист було включено до альбому, який тодішня партнерка Епштейна Гіслейн Максвелл підготувала з нагоди його 50-річного ювілею 2003 року.
  • Трамп заперечує, що писав такого листа. Пізніше його представники подали до федерального суду Маямі на $10 млрд через публікацію матеріалу.
  • 12 листопада 2025 року Демократична партія США опублікувала інші листи Епштейна, в яких стверджується, що Трамп знав про неповнолітніх дівчат, у знущанні над якими звинувачували фінансиста.
  • 19 листопада 2025 року Палата представників США проголосувала за законопроєкт, що зобов’язує Міністерство юстиції США оприлюднити всі матеріали розслідування щодо покійного мільярдера Джеффрі Епштейна.

Спростували? Значить, завтра його на посаді вже не буде.
09.02.2026 15:14 Відповісти
А московські лайномети ротом, заплювали усі мережі!!!
СтарШой з фсб, їм команду дав, ротом лайно розкидати!!!
За евакуацію орків з белгорода, у них мовчання і параліч, а за Стармера з Британії, он, як лайном зходять!!
09.02.2026 15:22 Відповісти
в топі один
09.02.2026 15:29 Відповісти
знімуть Стармера , поставлять Джонсона
09.02.2026 15:31 Відповісти
ні, вони в різних партіях
09.02.2026 19:27 Відповісти
 
 