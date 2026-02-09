У Стармера опровергли слухи об отставке: "Премьер-министр продолжает работу"
Пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Кира Стармера опроверг сообщения о возможной отставке главы правительства на фоне скандала вокруг бывшего посла в США Питера Мендельсона, который упоминается в деле сексуального преступника Джеффри Эпштейна.
Об этом сообщает Sky News, передает Цензор.НЕТ.
На Даунинг-стрит заверили, что Стармер "оптимистичен и уверен" и намерен продолжать исполнять обязанности премьер-министра.
"Премьер-министр продолжает работу по внедрению изменений по всей стране", - отметил пресс-секретарь.
На прямой вопрос журналистов о планах по отставке представитель правительства ответил, что премьер не собирается покидать свой пост.
Что предшествовало?
В Лейбористской партии Великобритании все активнее обсуждают сценарий скорой отставки премьер-министра Кира Стармера. Внутри политической силы растет убеждение, что нынешний кризис может завершиться сменой лидера в ближайшее время.
Дело Джеффри Эпштейна — что известно
- 18 июля 2025 года издание The Wall Street Journal сообщило, что Дональд Трамп мог написать непристойное письмо-поздравление Джеффри Эпштейну. Письмо было включено в альбом, который тогдашняя партнерша Эпштейна Гислен Максвелл подготовила по случаю его 50-летнего юбилея в 2003 году.
- Трамп отрицает, что писал такое письмо. Позже его представители подали в федеральный суд Майами иск на $10 млрд из-за публикации материала.
- 12 ноября 2025 года Демократическая партия США опубликовала другие письма Эпштейна, в которых утверждается, что Трамп знал о несовершеннолетних девушках, в издевательствах над которыми обвиняли финансиста.
- 19 ноября 2025 года Палата представителей США проголосовала за законопроект, обязывающий Министерство юстиции США обнародовать все материалы расследования в отношении покойного миллиардера Джеффри Эпштейна.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
СтарШой з фсб, їм команду дав, ротом лайно розкидати!!!
За евакуацію орків з белгорода, у них мовчання і параліч, а за Стармера з Британії, он, як лайном зходять!!