Эпштейн неоднократно пытался встретиться с Путиным, - CNN

Американский финансист Джеффри Эпштейн, осужденный за сексуальные преступления в США, хотел сблизиться с должностными лицами из России, в частности - встретиться с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на рассекреченные файлы, передает Цензор.НЕТ.

По данным телекомпании, Эпштейн регулярно встречался в Нью-Йорке с постоянным представителем РФ в Организации Объединенных Наций Виталием Чуркиным. Он даже предлагал помочь его сыну устроиться на работу в фирму по управлению активами.

Письма Эпштейна

После смерти Чуркина Эпштейн хотел поговорить с главой МИД России Сергеем Лавровым. В июне 2018 года финансист отправил электронное письмо норвежскому политику Турбьерну Ягланду, тогдашнему генеральному секретарю Совета Европы: "Думаю, вы могли бы предложить Путину, чтобы Лавров получил информацию о том, как поговорить со мной. Виталий Чуркин раньше (общался) со мной, но он умер".

Ягланд ответил, что в следующий понедельник встретится с помощником Лаврова и предложит это.

Эпштейн ответил:"Чуркин был замечательным. Он понял Трампа после [наших] разговоров. Это просто. Нужно показать, что он что-то понимает, и все".

Как отмечается, хотя интерес Эпштейна к поиску моделей из России и других частей Восточной Европы уже ранее стал известен, последние обнародованные документы, связанные с дискредитированным финансистом, дают новое представление о его попытках приблизиться к высокопоставленным российским чиновникам, включая Путина, с которым Эпштейн пытался встретиться или поговорить несколько раз.

В то же время Кремль отверг предположение, что Эпштейн был шпионом России.

Аналитики предупредили CNN, что рассекреченные документы свидетельствуют лишь о том, что Эпштейн пытался наладить отношения с влиятельными лицами и позиционировать себя как своего рода геополитического игрока. Документы не указывают, удалось ли Эпштейну наладить связи с российским диктатором.

О потенциальных встречах с Путиным

В материале CNN говорится, что 9 мая 2013 года Эпштейн написал бывшему премьер-министру Израиля Эгуду Бараку, что Ягланд "собирается встретиться с Путиным в Сочи" 20 мая и что Ягланд спросил, сможет ли финансист встретиться с российским диктатором, "чтобы объяснить, как Россия может структурировать соглашения для поощрения западных инвестиций".

"Я никогда с ним не встречался, хотел, чтобы вы знали", - добавил Эпштейн в своем электронном письме Бараку.

14 мая 2013 года Ягланд написал Эпштейну, что планирует передать Путину сообщение о том, что финансист может быть полезен.

"У меня есть друг, который может помочь вам сделать необходимые шаги (а затем представить вас) и спросить, будет ли ему интересно встретиться с вами", - говорится в письме.

Однако в другом электронном письме Бараку от 21 мая 2013 года Эпштейн без доказательств утверждал, что отклонил просьбу Путина о встрече во время экономической конференции в Санкт-Петербурге. Эпштейн сказал, что если диктатор РФ хочет встретиться с ним, ему "нужно выделить время и уединение".

Журналисты уточнили, что неясно, действительно ли Путин когда-то просил о встрече с финансистом.

В электронном письме от 14 июля 2014 года, адресованном Эпштейну, есть предположение, что он запланировал встречу с Путиным и пригласил основателя LinkedIn Рида Хоффмана присоединиться к ней. Джой Ито, тогдашний директор Медиа-лаборатории Массачусетского технологического института, написал Эпштейну: "Мне не удалось убедить Рида изменить свой график, чтобы пойти на встречу с Путиным вместе с вами".

Некоторые из контактов Эпштейна с россиянами происходили в непростое время для американо-российских отношений - после того, как разведывательное сообщество США обвинило Москву во вмешательстве в президентские выборы 2016 года.

СМИ напомнили, что норвежская прокуратура уже начала расследование в отношении Ягланда после публикации файлов Эпштейна. По словам его адвоката, политик будет сотрудничать со следствием, однако отрицает нарушение закона.

Документы свидетельствуют о том, что Эпштейн имел тесные отношения по крайней мере с одним россиянином, который имел связи с Федеральной службой безопасности РФ. В письме 2015 года к миллиардеру Питеру Тилю Эпштейн назвал Сергея Белякова, который, по данным ТАСС, окончил Академию ФСБ в Москве в 1999 году, "моим очень хорошим другом".

