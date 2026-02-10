Російський слід у справі Епштейна не здивує, - голова Мюнхенської конференції з безпеки Ішингер

Виконувач обов’язків голови Мюнхенської конференції з безпеки 2026 року Вольфганг Ішингер заявив, що не здивується, якщо у справі засудженого за сексуальні злочини фінансиста Джеффрі Епштейна буде виявлено російський слід.

Про це він сказав в інтерв’ю DW, повідомляє Цензор.НЕТ.

Ішингер переконаний, що Росія веде гібридну війну проти Європи загалом і окремих країн зокрема, включно з Німеччиною. За його словами, йдеться про широкий спектр дій - від кібератак і пропаганди до фізичного насильства.

"У нас були вбивства, у нас були кібератаки. У нас була всіляка пропагандистська діяльність. Іншими словами, не дивно, що Росія шукає будь-які шляхи, щоб вплинути на людей, які приймають політичні рішення, і громадськість на Заході", - зазначив він.

Причетність РФ до "файлів Епштейна"

Коментуючи можливу причетність Росії до справи Епштейна, Ішингер підкреслив, що не має підтверджених даних, однак вважає такий сценарій цілком імовірним.

"Чи є російський слід у справі Епштейна? Не знаю, але якщо виявиться, що цей слід є, мене це не здивує", - додав він.

У якому контексті у "файлах Епштейна" згадується Путін

  • До прикладу, в електронному листі, надісланому Епштейну 11 вересня 2011 року, невідома людина обговорює його зустріч з Путіним під час майбутньої поїздки до Росії.
  • Епштейн, схоже, панував ще одну зустріч із Путіним на 2014 рік.
  • Інші повідомлення свідчать, що Епштейн стверджував, що може надати Кремлю цінну інформацію про тоді вже президента Дональда Трампа напередодні саміту з Путіним у Гельсінкі у 2018 році.

Та це чисто стиль КГБ - купити або скомпроментувати. А мати компромат на ВСЮ світову еліти - це ж блін шик
10.02.2026 12:09 Відповісти
Тут была статья где Вадефуль говорил что кацапы атакуют Германию больше двух миллиардов раз в год. Немцы, мягко говоря, очень странный народ.
10.02.2026 12:14 Відповісти
Співучий кнуряка з кулька теж, як відголосок в Україні, отого Епштейна???? Чимало з подєльніками вони напаскудили дітей з кулька ….
Але ж і портновські, теж мають рило в пуху, от і єлозять задом по лаві…!!
10.02.2026 12:37 Відповісти
Давно вже не дивує, що московські роги і копита стирчать з любої купи гівна по всьому світу, треба тільки добре пошкребти, бо часто вміло керують чужими руками.
10.02.2026 12:39 Відповісти
Ну ось коли виявіш, тоді і будеш дивуватись. А поки дивись, не здивуйся американському, аншлійскому і інщим слідам. А то хозяєва гроші перестануть платити.
10.02.2026 12:49 Відповісти
Справа Епщтейна-це справа самого Епштейна,тим більше мертвого ворушать дотепер,що є грубим порушенням суто людської етики.
На цих плівках-тисячі згадуваних імен,що аж ніяк нічого не означає, означає лише,чи є кримінал.
Ну,ось,напр.згадується Порошенко,але в позитивному плані,якесь то його висловлювання про свою країну.
10.02.2026 12:56 Відповісти
ясна справа ,руснявий слід всюди напургенів ...але як ви, світові політични бомонди, вже остогидли ,своєю дешевою ментальністю ...збоченці ,під* філи, пруться до влади заради свого членіна ...бл* дь сміт'я а не люди !!! ...
10.02.2026 12:57 Відповісти
 
 