Російський слід у справі Епштейна не здивує, - голова Мюнхенської конференції з безпеки Ішингер
Виконувач обов’язків голови Мюнхенської конференції з безпеки 2026 року Вольфганг Ішингер заявив, що не здивується, якщо у справі засудженого за сексуальні злочини фінансиста Джеффрі Епштейна буде виявлено російський слід.
Про це він сказав в інтерв’ю DW, повідомляє Цензор.НЕТ.
Ішингер переконаний, що Росія веде гібридну війну проти Європи загалом і окремих країн зокрема, включно з Німеччиною. За його словами, йдеться про широкий спектр дій - від кібератак і пропаганди до фізичного насильства.
"У нас були вбивства, у нас були кібератаки. У нас була всіляка пропагандистська діяльність. Іншими словами, не дивно, що Росія шукає будь-які шляхи, щоб вплинути на людей, які приймають політичні рішення, і громадськість на Заході", - зазначив він.
Причетність РФ до "файлів Епштейна"
Коментуючи можливу причетність Росії до справи Епштейна, Ішингер підкреслив, що не має підтверджених даних, однак вважає такий сценарій цілком імовірним.
"Чи є російський слід у справі Епштейна? Не знаю, але якщо виявиться, що цей слід є, мене це не здивує", - додав він.
У якому контексті у "файлах Епштейна" згадується Путін
- До прикладу, в електронному листі, надісланому Епштейну 11 вересня 2011 року, невідома людина обговорює його зустріч з Путіним під час майбутньої поїздки до Росії.
- Епштейн, схоже, панував ще одну зустріч із Путіним на 2014 рік.
- Інші повідомлення свідчать, що Епштейн стверджував, що може надати Кремлю цінну інформацію про тоді вже президента Дональда Трампа напередодні саміту з Путіним у Гельсінкі у 2018 році.
Але ж і портновські, теж мають рило в пуху, от і єлозять задом по лаві…!!
На цих плівках-тисячі згадуваних імен,що аж ніяк нічого не означає, означає лише,чи є кримінал.
Ну,ось,напр.згадується Порошенко,але в позитивному плані,якесь то його висловлювання про свою країну.