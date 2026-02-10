Російський слід у справі Епштейна не здивує, - голова Мюнхенської конференції з безпеки Ішингер

Виконувач обов’язків голови Мюнхенської конференції з безпеки 2026 року Вольфганг Ішингер заявив, що не здивується, якщо у справі засудженого за сексуальні злочини фінансиста Джеффрі Епштейна буде виявлено російський слід.

Про це він сказав в інтерв’ю DW, повідомляє Цензор.НЕТ.

Ішингер переконаний, що Росія веде гібридну війну проти Європи загалом і окремих країн зокрема, включно з Німеччиною. За його словами, йдеться про широкий спектр дій - від кібератак і пропаганди до фізичного насильства.

"У нас були вбивства, у нас були кібератаки. У нас була всіляка пропагандистська діяльність. Іншими словами, не дивно, що Росія шукає будь-які шляхи, щоб вплинути на людей, які приймають політичні рішення, і громадськість на Заході", - зазначив він.

Причетність РФ до "файлів Епштейна"

Коментуючи можливу причетність Росії до справи Епштейна, Ішингер підкреслив, що не має підтверджених даних, однак вважає такий сценарій цілком імовірним.

"Чи є російський слід у справі Епштейна? Не знаю, але якщо виявиться, що цей слід є, мене це не здивує", - додав він.

У якому контексті у "файлах Епштейна" згадується Путін

До прикладу, в електронному листі, надісланому Епштейну 11 вересня 2011 року, невідома людина обговорює його зустріч з Путіним під час майбутньої поїздки до Росії.

Епштейн, схоже, панував ще одну зустріч із Путіним на 2014 рік.

Інші повідомлення свідчать, що Епштейн стверджував, що може надати Кремлю цінну інформацію про тоді вже президента Дональда Трампа напередодні саміту з Путіним у Гельсінкі у 2018 році.

