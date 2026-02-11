РУС
563 2

ПВО обезвредила 112 из 129 выпущенных россиянами БПЛА, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Атака шахидов 11 февраля: как отработала ПВО?

Российские оккупанты выпустили по Украине более 120 БПЛА различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Так, враг атаковал 129 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов из направлений: Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Донецк – ВОТ Украины.

Около 80 из них – "шахеды".

Как отработала ПВО?

По состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 112 вражеских БПЛА.

Зафиксировано попадание 15 ударных БПЛА в 8 локациях.

В настоящее время атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.

Автор: 

обстрел (31826) ПВО (3463) Воздушные силы (2951)
чудовий результат, подяка ППО
показать весь комментарий
11.02.2026 08:30 Ответить
Честь воїнам ППО! Неймовірний результат!
показать весь комментарий
11.02.2026 09:07 Ответить
 
 