ПВО обезвредила 112 из 129 выпущенных россиянами БПЛА, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
Российские оккупанты выпустили по Украине более 120 БПЛА различных типов.
Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Так, враг атаковал 129 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов из направлений: Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Донецк – ВОТ Украины.
Около 80 из них – "шахеды".
Как отработала ПВО?
По состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 112 вражеских БПЛА.
Зафиксировано попадание 15 ударных БПЛА в 8 локациях.
В настоящее время атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Oleksiy Tym
показать весь комментарий11.02.2026 08:30 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Дзядзьо Добрий
показать весь комментарий11.02.2026 09:07 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль