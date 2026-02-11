ПВО обезвредила 112 из 129 выпущенных россиянами БПЛА, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Российские оккупанты выпустили по Украине более 120 БПЛА различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Так, враг атаковал 129 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов из направлений: Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Донецк – ВОТ Украины.

Около 80 из них – "шахеды".

Читайте: Более 95 тысяч жителей Одесской области остались без света из-за ударов РФ

Как отработала ПВО?

По состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 112 вражеских БПЛА.



Зафиксировано попадание 15 ударных БПЛА в 8 локациях.

В настоящее время атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.

Читайте также: В отдельных областях фактически полностью перестраивается работа ПВО. Будут изменения с обеспечением фронта, - Зеленский