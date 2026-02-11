ППО знешкодила 112 із 129 випущених росіянами БпЛА, - Повітряні сили
Російські окупанти випустили по Україні понад 120 БпЛА різних типів.
Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, ворог атакував 129 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Донецьк - ТОТ України.
Близько 80 із них – "шахеди".
Як відпрацювала ППО?
Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 112 ворожих БпЛА.
Зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на 8 локаціях.
Наразі атака триває, у повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
