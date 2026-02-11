ППО знешкодила 112 із 129 випущених росіянами БпЛА, - Повітряні сили

Російські окупанти випустили по Україні понад 120 БпЛА різних типів.

Подробиці

Так, ворог атакував 129 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Донецьк - ТОТ України.

Близько 80 із них – "шахеди".

Як відпрацювала ППО?

Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 112 ворожих БпЛА.

Зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на 8 локаціях.

Наразі атака триває, у повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

чудовий результат, подяка ППО
11.02.2026 08:30 Відповісти
Честь воїнам ППО! Неймовірний результат!
11.02.2026 09:07 Відповісти
 
 