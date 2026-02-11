Задержан гражданин РФ, по заказу ФСБ шпионивший за бойцами ССО, - СБУ. ФОТОрепортаж

Военная контрразведка Службы безопасности во взаимодействии с главнокомандующим Вооруженных Сил Украины предотвратила новые попытки агентурного проникновения ФСБ в Силы обороны нашего государства.

По результатам комплексных мероприятий в Ривном задержан российский шпион, пытавшийся выследить партизанское подполье Сил специальных операций (ССО).

Что известно о шпионе?

Как отмечается, злоумышленником оказался 28-летний гражданин РФ. В 2018-2019 годах он проходил военную службу в качестве разведчика российской военной разведки.













По данным расследования, фигурант прибыл в Ривно в 2021 году под видом рядового жителя Красноярского края России, имеющего украинских родственников.

Далее фигурант начал собирать контакты военнослужащих ССО ВСУ, чтобы шпионить "внутри" этого подразделения.

Какие данные он собирал?

"В частности, он пытался получить персональные данные военных ССО и передать рашистам через заранее отработанные закрытые каналы электронной связи. Кроме того, его интересовала информация о лицах, которые тайно сотрудничают с ССО и привлекаются к подготовке и проведению спецопераций", - говорится в сообщении.

Разоблачение

Военная контрразведка СБУ разоблачила шпиона, шаг за шагом задокументировала его подрывную деятельность и задержала "на горячем" на завершающем этапе спецоперации.

Вместе с тем, во время обыска у фигуранта найдена военная форменная одежда РФ и документы страны-агрессора.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 114 Уголовного кодекса Украины (шпионаж).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

