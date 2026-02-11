РУС
Новости
2 955 21

Задержан гражданин РФ, по заказу ФСБ шпионивший за бойцами ССО, - СБУ. ФОТОрепортаж

Военная контрразведка Службы безопасности во взаимодействии с главнокомандующим Вооруженных Сил Украины предотвратила новые попытки агентурного проникновения ФСБ в Силы обороны нашего государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По результатам комплексных мероприятий в Ривном задержан российский шпион, пытавшийся выследить партизанское подполье Сил специальных операций (ССО).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Что известно о шпионе?

Как отмечается, злоумышленником оказался 28-летний гражданин РФ. В 2018-2019 годах он проходил военную службу в качестве разведчика российской военной разведки.

предатель из Ровно

По данным расследования, фигурант прибыл в Ривно в 2021 году под видом рядового жителя Красноярского края России, имеющего украинских родственников.

Далее фигурант начал собирать контакты военнослужащих ССО ВСУ, чтобы шпионить "внутри" этого подразделения.

Какие данные он собирал?

"В частности, он пытался получить персональные данные военных ССО и передать рашистам через заранее отработанные закрытые каналы электронной связи. Кроме того, его интересовала информация о лицах, которые тайно сотрудничают с ССО и привлекаются к подготовке и проведению спецопераций", - говорится в сообщении.

Разоблачение

  • Военная контрразведка СБУ разоблачила шпиона, шаг за шагом задокументировала его подрывную деятельность и задержала "на горячем" на завершающем этапе спецоперации.
  • Вместе с тем, во время обыска у фигуранта найдена военная форменная одежда РФ и документы страны-агрессора.
  • Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 114 Уголовного кодекса Украины (шпионаж).
  • Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Автор: 

Ровно (547) СБУ (20900) ССО (680) Ровенская область (1318) Ровенский район (34)
Этот *** заехал в Украину в 21 году а раскрыли только в 26. С вещами ,с формой,с документами. Хоть без парашута за спиной по городу шарахался?
Це результат того що Україна до 22-го року не визнавала рашистів окупантами, не розривала дипвідносини і не вводила візовий режим з московським режимом. І рашисти спокійно їздили в Україну проводили диверсії і подготовку до нападу, підкупаючи українських зрадників і наводячи мости. А тепер потрібно згадати хто найголосніше верещав що не потрібно Сосію визнавати офіційно ворогом і хто зараз хоче підписати з рашистами ''мір'' щоб знову повернути всі відносини з рашистами
Цікаво яким чином кацап переховувався в Україні 5 років під час війни да ще й україномовному регіоні не визвавши нівкого підозри? І скільки ще таких кацапів і прокацаплених тварюк знаходиться в Україні. Чи як завжди спецслужби не зачухаються поки не почнуться масові диверсії, теракти і заказні вбивства? Ще дебіли хочуть з рашистами ''мір'' підписати щоб в Україну хлинули мільйони рашистів і захопили країну зсередини
