Российские войска активизируют удары дронами и артиллерией на Гуляйпольском направлении, - Волошин
Российские войска активизируют удары дронами и артиллерией на Гуляйпольском направлении.
Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в комментарии для Укрінформ, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, враг наращивает боевую активность, проводя полтора десятка боестолкновений, преимущественно на Гуляйпольском направлении - вблизи Гуляйполя, Доброполья, Луговского, Рыбного и Зализнычного.
"За минувшие сутки зафиксировано 1 600 ударов дронами и более 500 разведывательных вражеских БПЛА", - сообщил Волошин.
Он также подчеркнул, что украинские военные наносят значительные потери противнику в бронетехнике и реактивных системах залпового огня. Среди последних - танки врага в Солодком и реактивные системы "Type-75" в Нестерянке и БМ-21 "Град" в Малиновке.
"Мы бьем врага по всей глубине его боевых порядков, чтобы снизить его способности к штурмовым действиям", - добавил спикер.
Волошин отметил, что благодаря постоянным ударам по технике противника враг не может формировать механизированные колонны для наступательных операций на позиции украинских войск.
