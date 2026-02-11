Російські війська активізують удари дронами та артилерією на Гуляйпільському напрямку, - Волошин
Російські війська активізують удари дронами та артилерією на Гуляйпільському напрямку.
Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин у коментарі для Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, ворог нарощує бойову активність, проводячи півтора десятка боєзіткнень, переважно на Гуляйпільському напрямку - поблизу Гуляйполя, Добропілля, Лугівського, Рибного та Залізничного.
"За минулу добу зафіксовано 1 600 ударів дронами та понад 500 розвідувальних ворожих БПЛА", - повідомив Волошин.
Він також підкреслив, що українські військові завдають значних втрат противнику у бронетехніці та реактивних системах залпового вогню. Серед останніх - танки ворога в Солодкому та реактивні системи "Type-75" у Нестерянці та БМ-21 "Град" у Малинівці.
"Ми б'ємо ворога по всій глибині його бойових порядків, щоб знизити його спроможності для штурмових дій", - додав речник.
Волошин зазначив, що завдяки постійним ударам по техніці противника ворог не може формувати механізовані колони для наступальних операцій на позиції українських військ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль