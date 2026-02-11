Російські війська активізують удари дронами та артилерією на Гуляйпільському напрямку, - Волошин

Російські війська активізують удари дронами та артилерією на Гуляйпільському напрямку.

Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин у коментарі для Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, ворог нарощує бойову активність, проводячи півтора десятка боєзіткнень, переважно на Гуляйпільському напрямку - поблизу Гуляйполя, Добропілля, Лугівського, Рибного та Залізничного.

"За минулу добу зафіксовано 1 600 ударів дронами та понад 500 розвідувальних ворожих БПЛА", - повідомив Волошин.

Він також підкреслив, що українські військові завдають значних втрат противнику у бронетехніці та реактивних системах залпового вогню. Серед останніх - танки ворога в Солодкому та реактивні системи "Type-75" у Нестерянці та БМ-21 "Град" у Малинівці.

"Ми б'ємо ворога по всій глибині його бойових порядків, щоб знизити його спроможності для штурмових дій", - додав речник.

Волошин зазначив, що завдяки постійним ударам по техніці противника ворог не може формувати механізовані колони для наступальних операцій на позиції українських військ.