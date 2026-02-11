РУС
Деятельность Маска негативно влияет на молодежь, - премьер Испании

маск

Премьер-министр Испании Педро Санчес обвинил Илона Маска в нарушении национального законодательства.

Об этом он заявил во время выступления в парламенте в Мадриде в среду, 11 февраля, цитирует Bloomberg, пишет Цензор.НЕТ.

Обвинения в адрес Маска

По словам главы испанского правительства, владелец соцсети Х вредит психическому здоровью подростков.

Санчес напомнил, что ранее Маск критиковал намерения испанских властей. Речь идет об инициативе ограничить доступ детей к социальным сетям. Также споры возникли из-за планов легализации около 500 тысяч мигрантов.

"Маск является миллиардером, который постоянно нарушает испанские законы и разрушает психическое здоровье не только общества в целом, но и наиболее уязвимых слоев населения, таких как наша молодежь", – заявил Санчес.

Европа обсуждает возрастные ограничения для пользователей соцсетей

Премьер назвал социальные платформы "недееспособным государством". Он подчеркнул, что страна должна установить четкие правила для их работы.

По словам Санчеса, на психическом здоровье граждан зарабатывают деньги. Особенно это касается подростков в возрасте до 16 лет.

Испания рассматривает возможность запрета использования соцсетей для детей до 16 лет. Подобные инициативы обсуждают в Великобритании. Дания также планирует ввести строгие ограничения для молодежи.

Автор: 

Маск Илон (276) Санчес Педро (52)
Тільки на молодь?🤔
показать весь комментарий
11.02.2026 19:47 Ответить
Так. Нехай краще всі дивляться іспанський Телемарафон.
показать весь комментарий
11.02.2026 19:59 Ответить
До чого тут всі якщо мова іде про дітей?
показать весь комментарий
11.02.2026 20:41 Ответить
А в Іспанії є "Телемарафон"? Ти пишеш, не розуміючи, абсолютно, проблеми... Є така наука КРИМІНОЛОГІЯ - соціолого-правова наука, що вивчає злочинність як соціальне явище, її причини, стан і динаміку, особу злочинця, жертв злочинів (віктимологія), а також розробляє заходи запобігання та протидії злочинності. Вона фокусується на тому, чому вчиняються злочини та як зменшити їхній руйнівний вплив на суспільство. ...
Так от - вона беззаперечно вивела і встановила беззаперечний факт про прямий зв"язок віку злочинця, та його психікою. Якщо людина втягується у злочинну діяльність у підлітковому віці, вона набагато частіше схильна до насильницьких злочинів, у подальшому... Бо у неї не розвиваються психічні "гальма", і дезоріієнтується психіка, яка знаходиться ще в стадії формування. А в соцмережах, якраз, іде такий "вихлоп негативу", що підліткова психіка не отримує соціальних орієнтирів, і деформується...
показать весь комментарий
11.02.2026 21:27 Ответить
Педро Санчес - комуняка. Наприклад, він краде житло у власників, а потім ще й примушує їх платити коммуналку за крадіїв. Розумієте? Вас виганяють на вулицю, але за хату ви повинні продовжувати платити! Педро Санчес нічого не може і ні в чому не тямить. Останні катастрофи на залізниці - цьому ганебний доказ.
А ще він пускає у країну громадян РФ.
показать весь комментарий
12.02.2026 00:02 Ответить
Запретить для всех!Соцсеть это просто утопия для людей темболее детей!Для с ничего миллиарды зарабатывать!!!
показать весь комментарий
12.02.2026 05:51 Ответить
 
 