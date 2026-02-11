Деятельность Маска негативно влияет на молодежь, - премьер Испании

Премьер-министр Испании Педро Санчес обвинил Илона Маска в нарушении национального законодательства.

Об этом он заявил во время выступления в парламенте в Мадриде в среду, 11 февраля, цитирует Bloomberg, пишет Цензор.НЕТ.

Обвинения в адрес Маска

По словам главы испанского правительства, владелец соцсети Х вредит психическому здоровью подростков.

Санчес напомнил, что ранее Маск критиковал намерения испанских властей. Речь идет об инициативе ограничить доступ детей к социальным сетям. Также споры возникли из-за планов легализации около 500 тысяч мигрантов.

"Маск является миллиардером, который постоянно нарушает испанские законы и разрушает психическое здоровье не только общества в целом, но и наиболее уязвимых слоев населения, таких как наша молодежь", – заявил Санчес.

Европа обсуждает возрастные ограничения для пользователей соцсетей

Премьер назвал социальные платформы "недееспособным государством". Он подчеркнул, что страна должна установить четкие правила для их работы.

По словам Санчеса, на психическом здоровье граждан зарабатывают деньги. Особенно это касается подростков в возрасте до 16 лет.

Испания рассматривает возможность запрета использования соцсетей для детей до 16 лет. Подобные инициативы обсуждают в Великобритании. Дания также планирует ввести строгие ограничения для молодежи.

