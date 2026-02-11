Діяльність Маска негативно впливає на молодь, - прем’єр Іспанії

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес звинуватив Ілона Маска у порушенні національного законодавства.

Про це він заявив під час виступу в парламенті в Мадриді у середу, 11 лютого, цитує Bloomberg, пише Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Звинувачення на адресу Маска

За словами глави іспанського уряду, власник соцмережі Х шкодить психічному здоров’ю підлітків.

Санчес нагадав, що раніше Маск критикував наміри іспанської влади. Йдеться про ініціативу обмежити доступ дітей до соціальних мереж. Також суперечки виникли через плани легалізації близько 500 тисяч мігрантів.

"Маск є мільярдером, який постійно порушує іспанські закони й руйнує психічне здоров'я не тільки суспільства в цілому, але й найбільш вразливих верств населення, таких як наша молодь", – заявив Санчес.

Також читайте: Прем’єр Іспанії Санчес заявив про готовність брати участь у гарантіях безпеки для України

Європа обговорює вікові обмеження для користувачів соцмереж

Прем’єр назвав соціальні платформи "недієздатною державою". Він наголосив, що країна має встановити чіткі правила для їхньої роботи.

За словами Санчеса, на психічному здоров’ї громадян заробляють гроші. Особливо це стосується підлітків віком до 16 років.

Іспанія розглядає можливість заборони користування соцмережами для дітей до 16 років. Подібні ініціативи обговорюють у Великій Британії. Данія також планує запровадити суворі обмеження для молоді.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Маск відкладає місію на Марс заради польоту на Місяць: висадку запланували на 2027 рік