УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10308 відвідувачів онлайн
Новини Заборона соцмереж
1 966 6

Діяльність Маска негативно впливає на молодь, - прем’єр Іспанії

маск

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес звинуватив Ілона Маска у порушенні національного законодавства.

Про це він заявив під час виступу в парламенті в Мадриді у середу, 11 лютого, цитує Bloomberg, пише  Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Звинувачення на адресу Маска

За словами глави іспанського уряду, власник соцмережі Х шкодить психічному здоров’ю підлітків.

Санчес нагадав, що раніше Маск критикував наміри іспанської влади. Йдеться про ініціативу обмежити доступ дітей до соціальних мереж. Також суперечки виникли через плани легалізації близько 500 тисяч мігрантів.

"Маск є мільярдером, який постійно порушує іспанські закони й руйнує психічне здоров'я не тільки суспільства в цілому, але й найбільш вразливих верств населення, таких як наша молодь", – заявив Санчес.

Також читайте: Прем’єр Іспанії Санчес заявив про готовність брати участь у гарантіях безпеки для України

Європа обговорює вікові обмеження для користувачів соцмереж

Прем’єр назвав соціальні платформи "недієздатною державою". Він наголосив, що країна має встановити чіткі правила для їхньої роботи.

За словами Санчеса, на психічному здоров’ї громадян заробляють гроші. Особливо це стосується підлітків віком до 16 років.

Іспанія розглядає можливість заборони користування соцмережами для дітей до 16 років. Подібні ініціативи обговорюють у Великій Британії. Данія також планує запровадити суворі обмеження для молоді.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Маск відкладає місію на Марс заради польоту на Місяць: висадку запланували на 2027 рік

Автор: 

Маск Ілон (742) Санчес Педро (71)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тільки на молодь?🤔
показати весь коментар
11.02.2026 19:47 Відповісти
Так. Нехай краще всі дивляться іспанський Телемарафон.
показати весь коментар
11.02.2026 19:59 Відповісти
До чого тут всі якщо мова іде про дітей?
показати весь коментар
11.02.2026 20:41 Відповісти
А в Іспанії є "Телемарафон"? Ти пишеш, не розуміючи, абсолютно, проблеми... Є така наука КРИМІНОЛОГІЯ - соціолого-правова наука, що вивчає злочинність як соціальне явище, її причини, стан і динаміку, особу злочинця, жертв злочинів (віктимологія), а також розробляє заходи запобігання та протидії злочинності. Вона фокусується на тому, чому вчиняються злочини та як зменшити їхній руйнівний вплив на суспільство. ...
Так от - вона беззаперечно вивела і встановила беззаперечний факт про прямий зв"язок віку злочинця, та його психікою. Якщо людина втягується у злочинну діяльність у підлітковому віці, вона набагато частіше схильна до насильницьких злочинів, у подальшому... Бо у неї не розвиваються психічні "гальма", і дезоріієнтується психіка, яка знаходиться ще в стадії формування. А в соцмережах, якраз, іде такий "вихлоп негативу", що підліткова психіка не отримує соціальних орієнтирів, і деформується...
показати весь коментар
11.02.2026 21:27 Відповісти
Педро Санчес - комуняка. Наприклад, він краде житло у власників, а потім ще й примушує їх платити коммуналку за крадіїв. Розумієте? Вас виганяють на вулицю, але за хату ви повинні продовжувати платити! Педро Санчес нічого не може і ні в чому не тямить. Останні катастрофи на залізниці - цьому ганебний доказ.
А ще він пускає у країну громадян РФ.
показати весь коментар
12.02.2026 00:02 Відповісти
 
 