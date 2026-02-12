РУС
Новости Российские диверсии в ЕС
2 313 10

В Латвии дальнобойщика приговорили к 3 годам тюрьмы за перевозку боеприпасов в Россию

Россиянин получил срок за незаконную перевозку боеприпасов

Суд в Латвии приговорил к трем годам лишения свободы дальнобойщика, который пытался вывезти в Россию 10 тысяч патронов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале портала Delfi.

Инцидент произошел в сентябре прошлого года на пограничном пункте Терехово. Там задержали гражданина России и Эстонии, который работал в литовской логистической компании.

Мужчина пытался незаконно перевезти в РФ 10 тысяч патронов. Боеприпасы он спрятал под спальным местом в грузовике. Патроны лежали в ящике для инструментов и были завернуты в черный пакет.

Читайте также: Россия вербует криминалитет в Латвии для диверсий и атак против объектов, связанных с Украиной, - СДБ

Обстоятельства дела и позиция прокуратуры

По данным следствия, водитель надеялся незаметно пересечь границу. Его задержали во время проверки транспорта.

Прокурор Каспарс Кикутс заявил, что объем изъятых боеприпасов был значительным.

"В конкретном случае, на мой взгляд, объем боеприпасов был достаточным, чтобы считать, что они предназначались не для спорта или развлечения", - отметил он.

В то же время прокурор уточнил, что доказательств идеологических мотивов не установлено. Обвиняемый утверждал, что вез патроны для занятий стрелковым спортом в России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Школьников в Латвии будут учить работать с беспилотниками

Решение суда и дальнейшие шаги

Обвиняемый Руслан Мотузал полностью признал вину. К судебному заседанию он присоединился через видеосвязь из Центральной тюрьмы. Процесс переводился на русский язык государственным переводчиком.

Суд назначил три года лишения свободы. Время, проведенное под стражей с сентября, будет зачтено в срок наказания.

Приговор еще не вступил в законную силу. Стороны смогут обжаловать его после получения полного текста решения. До этого времени мера пресечения в виде содержания под стражей останется в силе.

Латвия (1442) суд (25399)
+4
Який калібр патронів і де він їх взяв? В країнах балтії рашистів багато, це 5 колона по суті яка чекає свого часу.
12.02.2026 06:46 Ответить
+3
пожиттєве треба давати
12.02.2026 01:45 Ответить
+2
Дайте можливість любителю стрілецького спорту у кокошнику попрацювати мішенню на полігоні.
12.02.2026 02:04 Ответить
Це типовий коригувальник з московії ….
12.02.2026 07:21 Ответить
Питання номер один.
Де він взяв в країні-члену НАТО
10 000 патронів,очевидно,не НАТОвського калібру?Може,десь на складах значна частина таких ***********?
То чому б не передати їх ЗСУ,які ще використовують радянську стрілецьку зброю?
12.02.2026 05:47 Ответить
До росії 10000 патронів? Це ж *****..і патрони скоріш натівські..мабуть браконьєрам чи золотошукачам на колиму..ну що не військовим це 100%
12.02.2026 09:27 Ответить
Звідки в раші натівські калібри?
12.02.2026 09:47 Ответить
В браконьєрів сибіру
12.02.2026 09:49 Ответить
АК виготовляють під різні хотєлки на експорт
12.02.2026 11:45 Ответить
Пане, Ви невіга:
- Які ще до дідька "патроны"!
- Немає в українській мові такого терміна, а є НАБОЇ!
12.02.2026 20:15 Ответить
 
 