В Латвии дальнобойщика приговорили к 3 годам тюрьмы за перевозку боеприпасов в Россию
Суд в Латвии приговорил к трем годам лишения свободы дальнобойщика, который пытался вывезти в Россию 10 тысяч патронов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале портала Delfi.
Инцидент произошел в сентябре прошлого года на пограничном пункте Терехово. Там задержали гражданина России и Эстонии, который работал в литовской логистической компании.
Мужчина пытался незаконно перевезти в РФ 10 тысяч патронов. Боеприпасы он спрятал под спальным местом в грузовике. Патроны лежали в ящике для инструментов и были завернуты в черный пакет.
Обстоятельства дела и позиция прокуратуры
По данным следствия, водитель надеялся незаметно пересечь границу. Его задержали во время проверки транспорта.
Прокурор Каспарс Кикутс заявил, что объем изъятых боеприпасов был значительным.
"В конкретном случае, на мой взгляд, объем боеприпасов был достаточным, чтобы считать, что они предназначались не для спорта или развлечения", - отметил он.
В то же время прокурор уточнил, что доказательств идеологических мотивов не установлено. Обвиняемый утверждал, что вез патроны для занятий стрелковым спортом в России.
Решение суда и дальнейшие шаги
Обвиняемый Руслан Мотузал полностью признал вину. К судебному заседанию он присоединился через видеосвязь из Центральной тюрьмы. Процесс переводился на русский язык государственным переводчиком.
Суд назначил три года лишения свободы. Время, проведенное под стражей с сентября, будет зачтено в срок наказания.
Приговор еще не вступил в законную силу. Стороны смогут обжаловать его после получения полного текста решения. До этого времени мера пресечения в виде содержания под стражей останется в силе.
- Ранее федеральная прокуратура Германии выдвинула обвинения двум украинцам в попытке отправить посылки с взрывчаткой по заданию российских спецслужб.
Де він взяв в країні-члену НАТО
10 000 патронів,очевидно,не НАТОвського калібру?Може,десь на складах значна частина таких ***********?
То чому б не передати їх ЗСУ,які ще використовують радянську стрілецьку зброю?
- Які ще до дідька "патроны"!
- Немає в українській мові такого терміна, а є НАБОЇ!