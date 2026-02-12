В Латвии дальнобойщика приговорили к 3 годам тюрьмы за перевозку боеприпасов в Россию

Суд в Латвии приговорил к трем годам лишения свободы дальнобойщика, который пытался вывезти в Россию 10 тысяч патронов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале портала Delfi.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Инцидент произошел в сентябре прошлого года на пограничном пункте Терехово. Там задержали гражданина России и Эстонии, который работал в литовской логистической компании.

Мужчина пытался незаконно перевезти в РФ 10 тысяч патронов. Боеприпасы он спрятал под спальным местом в грузовике. Патроны лежали в ящике для инструментов и были завернуты в черный пакет.

Читайте также: Россия вербует криминалитет в Латвии для диверсий и атак против объектов, связанных с Украиной, - СДБ

Обстоятельства дела и позиция прокуратуры

По данным следствия, водитель надеялся незаметно пересечь границу. Его задержали во время проверки транспорта.

Прокурор Каспарс Кикутс заявил, что объем изъятых боеприпасов был значительным.

"В конкретном случае, на мой взгляд, объем боеприпасов был достаточным, чтобы считать, что они предназначались не для спорта или развлечения", - отметил он.

В то же время прокурор уточнил, что доказательств идеологических мотивов не установлено. Обвиняемый утверждал, что вез патроны для занятий стрелковым спортом в России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Школьников в Латвии будут учить работать с беспилотниками

Решение суда и дальнейшие шаги

Обвиняемый Руслан Мотузал полностью признал вину. К судебному заседанию он присоединился через видеосвязь из Центральной тюрьмы. Процесс переводился на русский язык государственным переводчиком.

Суд назначил три года лишения свободы. Время, проведенное под стражей с сентября, будет зачтено в срок наказания.

Приговор еще не вступил в законную силу. Стороны смогут обжаловать его после получения полного текста решения. До этого времени мера пресечения в виде содержания под стражей останется в силе.