Новини Російські диверсії в ЄС
У Латвії далекобійника засудили до 3 років ув’язнення за перевезення боєприпасів до Росії

Росіянин отримав строк за незаконне перевезення боєприпасів

Суд у Латвії призначив три роки позбавлення волі далекобійнику, який намагався вивезти до Росії 10 тисяч патронів.

Інцидент стався у вересні минулого року на прикордонному пункті Терехово. Там затримали громадянина Росії та Естонії, який працював у литовській логістичній компанії.

Чоловік намагався незаконно перевезти до РФ 10 тисяч патронів. Боєприпаси він заховав під спальним місцем у вантажівці. Патрони лежали в ящику для інструментів та були загорнуті у чорний пакет.

Обставини справи та позиція прокуратури

За даними слідства, водій сподівався непомітно перетнути кордон. Його затримали під час перевірки транспорту.

Прокурор Каспарс Кікутс заявив, що обсяг вилучених боєприпасів був значним.

"У конкретному випадку, на мій погляд, обсяг боєприпасів був достатнім, щоб вважати, що вони призначалися не для спорту або розваги", – зазначив він.

Водночас прокурор уточнив, що доказів ідеологічних мотивів не встановлено. Обвинувачений стверджував, що віз патрони для занять стрілецьким спортом у Росії.

Рішення суду та подальші кроки

Обвинувачений Руслан Мотузал повністю визнав провину. До судового засідання він долучався через відеозв’язок із Центральної в’язниці. Процес перекладався російською мовою державним перекладачем.

Суд призначив три роки позбавлення волі. Час, проведений під вартою з вересня, зарахують у строк покарання.

Вирок ще не набрав законної сили. Сторони зможуть оскаржити його після отримання повного тексту рішення. До цього часу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою залишатиметься чинним.

Який калібр патронів і де він їх взяв? В країнах балтії рашистів багато, це 5 колона по суті яка чекає свого часу.
12.02.2026 06:46 Відповісти
пожиттєве треба давати
12.02.2026 01:45 Відповісти
Дайте можливість любителю стрілецького спорту у кокошнику попрацювати мішенню на полігоні.
12.02.2026 02:04 Відповісти
Це типовий коригувальник з московії ….
показати весь коментар
12.02.2026 07:21 Відповісти
Питання номер один.
Де він взяв в країні-члену НАТО
10 000 патронів,очевидно,не НАТОвського калібру?Може,десь на складах значна частина таких ***********?
То чому б не передати їх ЗСУ,які ще використовують радянську стрілецьку зброю?
показати весь коментар
12.02.2026 05:47 Відповісти
До росії 10000 патронів? Це ж *****..і патрони скоріш натівські..мабуть браконьєрам чи золотошукачам на колиму..ну що не військовим це 100%
показати весь коментар
12.02.2026 09:27 Відповісти
Звідки в раші натівські калібри?
показати весь коментар
12.02.2026 09:47 Відповісти
В браконьєрів сибіру
показати весь коментар
12.02.2026 09:49 Відповісти
АК виготовляють під різні хотєлки на експорт
показати весь коментар
12.02.2026 11:45 Відповісти
Пане, Ви невіга:
- Які ще до дідька "патроны"!
- Немає в українській мові такого терміна, а є НАБОЇ!
показати весь коментар
12.02.2026 20:15 Відповісти
 
 