У Латвії далекобійника засудили до 3 років ув’язнення за перевезення боєприпасів до Росії

Суд у Латвії призначив три роки позбавлення волі далекобійнику, який намагався вивезти до Росії 10 тисяч патронів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі порталу Delfi.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Інцидент стався у вересні минулого року на прикордонному пункті Терехово. Там затримали громадянина Росії та Естонії, який працював у литовській логістичній компанії.

Чоловік намагався незаконно перевезти до РФ 10 тисяч патронів. Боєприпаси він заховав під спальним місцем у вантажівці. Патрони лежали в ящику для інструментів та були загорнуті у чорний пакет.

Також читайте: Росія вербує криміналітет у Латвії для диверсій і атак проти об’єктів, пов’язаних з Україною, - СДБ

Обставини справи та позиція прокуратури

За даними слідства, водій сподівався непомітно перетнути кордон. Його затримали під час перевірки транспорту.

Прокурор Каспарс Кікутс заявив, що обсяг вилучених боєприпасів був значним.

"У конкретному випадку, на мій погляд, обсяг боєприпасів був достатнім, щоб вважати, що вони призначалися не для спорту або розваги", – зазначив він.

Водночас прокурор уточнив, що доказів ідеологічних мотивів не встановлено. Обвинувачений стверджував, що віз патрони для занять стрілецьким спортом у Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Школярів у Латвії навчатимуть працювати з безпілотниками

Рішення суду та подальші кроки

Обвинувачений Руслан Мотузал повністю визнав провину. До судового засідання він долучався через відеозв’язок із Центральної в’язниці. Процес перекладався російською мовою державним перекладачем.

Суд призначив три роки позбавлення волі. Час, проведений під вартою з вересня, зарахують у строк покарання.

Вирок ще не набрав законної сили. Сторони зможуть оскаржити його після отримання повного тексту рішення. До цього часу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою залишатиметься чинним.