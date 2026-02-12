Зеленский ввел в действие решение СНБО о гарантиях безопасности для Украины
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 30 января 2026 года "О гарантиях безопасности для Украины".
Соответствующий указ обнародован на сайте ОП, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 января 2026 года "О гарантиях безопасности для Украины", - отмечается там.
Контроль за выполнением решения СНБО, введенного в действие этим указом, возложен на секретаря СНБО Рустема Умерова.
"Рассмотрев предложения по предоставлению Украине гарантий безопасности, подготовленные по результатам работы делегации Украины для участия в переговорном процессе с Соединенными Штатами Америки и другими международными партнерами Украины, а также с представителями Российской Федерации по достижению справедливого и устойчивого мира, Совет национальной безопасности и обороны Украины решил:
Министерству иностранных дел Украины совместно с Министерством обороны Украины в установленном порядке безотлагательно подготовить и представить Президенту Украины проекты международных договоров о гарантиях безопасности для Украины", - говорится в указе.
Країна без тепла і електроенергії.
Пенсіонери без пенсії.
Лінії оборони без інженерних споруд.
Військові без ***********.
ППО без ракет.
Перепрошую, а склад РНБО ті самі, що вводили незаконні санкції проти Порошенка і проти бізнесменів, змушуючи їх платити баканову, наумову і звісно Голобородьку?