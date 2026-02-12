РУС
Новости Гарантии безопасности для Украины
2 661 18

Зеленский ввел в действие решение СНБО о гарантиях безопасности для Украины

Гарантии безопасности: Зеленский ввел в действие решение СНБО

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 30 января 2026 года "О гарантиях безопасности для Украины".

Соответствующий указ обнародован на сайте ОП, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 января 2026 года "О гарантиях безопасности для Украины", - отмечается там.

Контроль за выполнением решения СНБО, введенного в действие этим указом, возложен на секретаря СНБО Рустема Умерова.

Читайте также: Зеленский рассказал, поедет ли на Мюнхенскую конференцию по безопасности: "Будет зависеть от ситуации в Украине"

"Рассмотрев предложения по предоставлению Украине гарантий безопасности, подготовленные по результатам работы делегации Украины для участия в переговорном процессе с Соединенными Штатами Америки и другими международными партнерами Украины, а также с представителями Российской Федерации по достижению справедливого и устойчивого мира, Совет национальной безопасности и обороны Украины решил:

Министерству иностранных дел Украины совместно с Министерством обороны Украины в установленном порядке безотлагательно подготовить и представить Президенту Украины проекты международных договоров о гарантиях безопасности для Украины", - говорится в указе.

Читайте: Макрон рассказал Зеленскому о визите его советника Бонна в Москву

Автор: 

Зеленский Владимир (23660) СНБО (4489) гарантии безопасности (435)
Топ комментарии
+15
Гарант який нічого не гарантує ввів у дію гарантії.
Країна без тепла і електроенергії.
Пенсіонери без пенсії.
Лінії оборони без інженерних споруд.
Військові без ***********.
ППО без ракет.
показать весь комментарий
12.02.2026 09:50 Ответить
+14
Зеленський хоче під капітуляційну угоду з орками хоч рішення РНБО підкласти, щоб хоч якось перевести стрілки з себе як головного капітулянта: типу ні я один так вирішив, а відповідальне все РННБО.
показать весь комментарий
12.02.2026 09:52 Ответить
+12
Оце так крок! Гарантії безпеки для України! Це ж скільки потрібно вкласти праці і зусиль, щоб захистити Укпраїну одним рішенням РНБО. Вчіться піндоси і кацапи у Голобородька.
Перепрошую, а склад РНБО ті самі, що вводили незаконні санкції проти Порошенка і проти бізнесменів, змушуючи їх платити баканову, наумову і звісно Голобородьку?
показать весь комментарий
12.02.2026 09:53 Ответить
показать весь комментарий
12.02.2026 09:37 Ответить
Ссукв...до сліз...
показать весь комментарий
12.02.2026 09:37 Ответить
Та да!!! Ррраз - і одним указом гарантії введені!
показать весь комментарий
12.02.2026 10:58 Ответить
Які гарантії безпеки України ? ці гарантії безпеки бачать щоночі наші жителі. Ну що ж треба показати що він щось робить.
показать весь комментарий
12.02.2026 09:38 Ответить
показать весь комментарий
12.02.2026 09:46 Ответить
Заради справедливості зазначу, що йдеться про радників на громадських засадах, у міністра є штатні радники міністерства оборони, які ймовірно мають більше військового досвіду.
показать весь комментарий
12.02.2026 10:27 Ответить
А РНБО і досі шантажує людей санкціями напару з СБУ, чи то лише "самий чесний керівник" Баканов був поганим хлопчиком, а решта "ні слухом ні духом"?
показать весь комментарий
12.02.2026 09:56 Ответить
а як там з 100500 штуками безпекових угод з якими зелена бестолочь носилася той та позатой рік...так потужно звітувала...
показать весь комментарий
12.02.2026 10:02 Ответить
Ішак - ворог країни та її народу не меньший ніж *****. Обкурений ішак - джерело усіх проблем, зрадник та мародер.
показать весь комментарий
12.02.2026 10:05 Ответить
Боже, яка потужна потужність, а по факту - НІ#УЯ
показать весь комментарий
12.02.2026 10:06 Ответить
Ще це падло й знущається!
показать весь комментарий
12.02.2026 10:08 Ответить
Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 30 січня 2026 року "Про гарантії безпеки для України". це смертельна небезпека для держави України від "зеленого зрадника і ворога України Зеленського.який в 2019 році складав присягу бути гарантом безпеки України і українського народу.
показать весь комментарий
12.02.2026 10:13 Ответить
показать весь комментарий
12.02.2026 10:22 Ответить
Невже цей прострочений за 12 років війни не бачить, що найбільша гарантія безпеки для України є її ЗСУ, які він обкрадає і знищує вже шість років.
показать весь комментарий
12.02.2026 11:06 Ответить
Рішення з забороною собі вести перемовини з рашиєю відмінив, чи воно ще діє?
показать весь комментарий
12.02.2026 11:16 Ответить
 
 