Зеленський ввів у дію рішення РНБО про гарантії безпеки для України
Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 30 січня 2026 року "Про гарантії безпеки для України".
Відповідний указ оприлюднено на сайті ОП, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 січня 2026 року "Про гарантії безпеки для України", - зазначається там.
Контроль за виконанням рішення РНБО, введеного в дію цим указом, покладений на секретаря РНБО Рустема Умєрова.
"Розглянувши пропозиції щодо надання Україні гарантій безпеки, підготовлені за результатами роботи делегації України для участі в переговорному процесі зі Сполученими Штатами Америки та іншими міжнародними партнерами України, а також із представниками Російської Федерації щодо досягнення справедливого і сталого миру, Рада національної безпеки і оборони України вирішила:
Міністерству закордонних справ України спільно з Міністерством оборони України в установленому порядку невідкладно підготувати та подати Президентові України проєкти міжнародних договорів щодо гарантій безпеки для України", - йдеться в указі.
Перепрошую, а склад РНБО ті самі, що вводили незаконні санкції проти Порошенка і проти бізнесменів, змушуючи їх платити баканову, наумову і звісно Голобородьку?