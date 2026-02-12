2 811 18

Зеленський ввів у дію рішення РНБО про гарантії безпеки для України

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 30 січня 2026 року "Про гарантії безпеки для України".

Відповідний указ оприлюднено на сайті ОП, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 січня 2026 року "Про гарантії безпеки для України", - зазначається там.

Контроль за виконанням рішення РНБО, введеного в дію цим указом, покладений на секретаря РНБО Рустема Умєрова.

"Розглянувши пропозиції щодо надання Україні гарантій безпеки, підготовлені за результатами роботи делегації України для участі в переговорному процесі зі Сполученими Штатами Америки та іншими міжнародними партнерами України, а також із представниками Російської Федерації щодо досягнення справедливого і сталого миру, Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

Міністерству закордонних справ України спільно з Міністерством оборони України в установленому порядку невідкладно підготувати та подати Президентові України проєкти міжнародних договорів щодо гарантій безпеки для України", - йдеться в указі.

Автор: 

Зеленський Володимир (27795) РНБО (2297) гарантії безпеки (465)
Топ коментарі
+15
Гарант який нічого не гарантує ввів у дію гарантії.
Країна без тепла і електроенергії.
Пенсіонери без пенсії.
Лінії оборони без інженерних споруд.
Військові без ***********.
ППО без ракет.
12.02.2026 09:50 Відповісти
+14
Зеленський хоче під капітуляційну угоду з орками хоч рішення РНБО підкласти, щоб хоч якось перевести стрілки з себе як головного капітулянта: типу ні я один так вирішив, а відповідальне все РННБО.
12.02.2026 09:52 Відповісти
+12
Оце так крок! Гарантії безпеки для України! Це ж скільки потрібно вкласти праці і зусиль, щоб захистити Укпраїну одним рішенням РНБО. Вчіться піндоси і кацапи у Голобородька.
Перепрошую, а склад РНБО ті самі, що вводили незаконні санкції проти Порошенка і проти бізнесменів, змушуючи їх платити баканову, наумову і звісно Голобородьку?
12.02.2026 09:53 Відповісти
Які гарантії безпеки України ? ці гарантії безпеки бачать щоночі наші жителі. Ну що ж треба показати що він щось робить.
12.02.2026 09:38 Відповісти
12.02.2026 09:46 Відповісти
Заради справедливості зазначу, що йдеться про радників на громадських засадах, у міністра є штатні радники міністерства оборони, які ймовірно мають більше військового досвіду.
12.02.2026 10:27 Відповісти
12.02.2026 09:50 Відповісти
12.02.2026 09:52 Відповісти
12.02.2026 09:53 Відповісти
А РНБО і досі шантажує людей санкціями напару з СБУ, чи то лише "самий чесний керівник" Баканов був поганим хлопчиком, а решта "ні слухом ні духом"?
12.02.2026 09:56 Відповісти
а як там з 100500 штуками безпекових угод з якими зелена бестолочь носилася той та позатой рік...так потужно звітувала...
12.02.2026 10:02 Відповісти
Ішак - ворог країни та її народу не меньший ніж *****. Обкурений ішак - джерело усіх проблем, зрадник та мародер.
12.02.2026 10:05 Відповісти
Боже, яка потужна потужність, а по факту - НІ#УЯ
12.02.2026 10:06 Відповісти
Ще це падло й знущається!
12.02.2026 10:08 Відповісти
Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 30 січня 2026 року "Про гарантії безпеки для України". це смертельна небезпека для держави України від "зеленого зрадника і ворога України Зеленського.який в 2019 році складав присягу бути гарантом безпеки України і українського народу.
12.02.2026 10:13 Відповісти
12.02.2026 10:22 Відповісти
Невже цей прострочений за 12 років війни не бачить, що найбільша гарантія безпеки для України є її ЗСУ, які він обкрадає і знищує вже шість років.
12.02.2026 11:06 Відповісти
Рішення з забороною собі вести перемовини з рашиєю відмінив, чи воно ще діє?
12.02.2026 11:16 Відповісти
 
 