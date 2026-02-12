РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7293 посетителя онлайн
Новости Выплаты военным
5 241 12

Тело военного, которого считали Назаром Далецким, эксгумировали на Львовщине

могила

Во Львовской области эксгумировали останки неизвестного военнослужащего, которого похоронили как освобожденного из российского плена Назара Далецкого.

Эту информацию Суспільному подтвердила мама Назара Далецкого Наталья, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По ее словам, эксгумацию на кладбище в селе Великий Дорошев провели 11 февраля. Наталья не присутствовала во время процедуры.

"Мне сказали, что мне там не нужно быть, и я не ходила", - сказала Наталья Далецкая.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Семья военного Далецкого не должна возвращать 15 млн грн государству за его "гибель", - Минобороны

Что известно о возвращении Назара Далецкого

  • 5 февраля 2026 года в Украину из российского плена вернулся военнослужащий Назар Далецкий, который с сентября 2022 года считался погибшим. В 2023 году состоялась процедура захоронения после опознания по результатам ДНК-экспертизы.Чье это тело на самом деле, до сих пор неизвестно.

Назар Далецкий - участник АТО. С началом полномасштабной войны, в марте 2022 года, мужчина пошел защищать Украину. Он служил в 24-й отдельной механизированной бригаде имени короля Данила.

  • Впоследствии представитель омбудсмена во Львовской области Тарас Подворный заявил, что семье Назара придется вернуть государству посмертные выплаты, которые они получили.
  • Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец опроверг это и заявил, что случай с военным первый и не урегулирован на юридическом уровне. По его мнению, ошибка при идентификации могла быть как человеческой, так и технической.
  • В конце концов в Министерстве обороны Украины сообщили, что не собираются требовать возврата выплаты, которая составляет 15 миллионов гривен. Там добавили, что ошибку при установлении факта гибели защитника должны выяснить.

Также читайте: Решения об обязательном возвращении выплат семьей "погибшего" воина Далецкого нет, - Лубинец

Автор: 

военнопленные (1251) эксгумация (170) военнослужащие (6530) Львовская область (3169)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
показать весь комментарий
12.02.2026 17:49 Ответить
+11
Тяжка ця помилка
показать весь комментарий
12.02.2026 18:01 Ответить
+6
Моїй співробітниці теж пред'являли результати ДНК, що збігались з ДНК її чоловіка. Але через 2 тижні спростували. Що переживає ця родина, це жах! Добре, що до похорону не дійшло. Все ще вдивляємось в обличчя наших полонених, дива трапляються! 🙏🙏🙏🙏
показать весь комментарий
12.02.2026 18:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
12.02.2026 17:49 Ответить
представник омбудсмена у Львівській області Тарас Подвірний рівним кроком рушає вслєд за русскім корабльом.
показать весь комментарий
12.02.2026 17:50 Ответить
Шоо, невже він теж ухилянт? А може краще до себе запросіть)
показать весь комментарий
12.02.2026 17:58 Ответить
Тяжка ця помилка
показать весь комментарий
12.02.2026 18:01 Ответить
але найбільша її вага в тому що це викличе сумніви та сподівання у інших...
показать весь комментарий
13.02.2026 13:32 Ответить
Моїй співробітниці теж пред'являли результати ДНК, що збігались з ДНК її чоловіка. Але через 2 тижні спростували. Що переживає ця родина, це жах! Добре, що до похорону не дійшло. Все ще вдивляємось в обличчя наших полонених, дива трапляються! 🙏🙏🙏🙏
показать весь комментарий
12.02.2026 18:17 Ответить
цікаво, який відсоток таких помилок...
показать весь комментарий
13.02.2026 13:33 Ответить
Небуло,немає і не буде порядку в цій державі.Днк теж може бути помилкове,100% ніхто не дає,але в цій безвідповідальний державі може бути 50 на 50,адже в нас ніхто з чиновників відповідальність не несе
показать весь комментарий
12.02.2026 18:30 Ответить
навіщо патякати аби патякати, робити із трагедії хайп? чи багато мед систем у світі роблять стільки експертиз днк, стільки нашим доводиться?
показать весь комментарий
12.02.2026 18:49 Ответить
Ого! Потужний аргумент від любителя бардаку.
Експертиза робиться або не робиться, 3го варіанту не дано. Це тобі не язиком ляпати.
показать весь комментарий
12.02.2026 23:07 Ответить
Ця держава колись навчиться раціонально використовувати кошти? Ціна виплат за одного загиблого (330000$)- це більше 500 ФПВ дронів! які могли б гарантовано зберегти життя багатьом бійцям...
показать весь комментарий
12.02.2026 18:57 Ответить
Ти, напевне, пропустив, що чоловіків принизили за ознакою статі і багато жіночок рванули шукати іноземного принца замість зачиненого українця, котрому тільки бусік світить. Якщо не буде цих виплат, то ще більше сімей розваляться прямо аж бігом.
показать весь комментарий
12.02.2026 23:11 Ответить
 
 