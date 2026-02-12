Тело военного, которого считали Назаром Далецким, эксгумировали на Львовщине

Во Львовской области эксгумировали останки неизвестного военнослужащего, которого похоронили как освобожденного из российского плена Назара Далецкого.

Эту информацию Суспільному подтвердила мама Назара Далецкого Наталья, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, эксгумацию на кладбище в селе Великий Дорошев провели 11 февраля. Наталья не присутствовала во время процедуры.

"Мне сказали, что мне там не нужно быть, и я не ходила", - сказала Наталья Далецкая.

Что известно о возвращении Назара Далецкого

5 февраля 2026 года в Украину из российского плена вернулся военнослужащий Назар Далецкий, который с сентября 2022 года считался погибшим. В 2023 году состоялась процедура захоронения после опознания по результатам ДНК-экспертизы.Чье это тело на самом деле, до сих пор неизвестно.

Назар Далецкий - участник АТО. С началом полномасштабной войны, в марте 2022 года, мужчина пошел защищать Украину. Он служил в 24-й отдельной механизированной бригаде имени короля Данила.

Впоследствии представитель омбудсмена во Львовской области Тарас Подворный заявил, что семье Назара придется вернуть государству посмертные выплаты, которые они получили.

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец опроверг это и заявил, что случай с военным первый и не урегулирован на юридическом уровне. По его мнению, ошибка при идентификации могла быть как человеческой, так и технической.

В конце концов в Министерстве обороны Украины сообщили, что не собираются требовать возврата выплаты, которая составляет 15 миллионов гривен. Там добавили, что ошибку при установлении факта гибели защитника должны выяснить.

