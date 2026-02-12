Тіло військового, якого вважали Назаром Далецьким, ексгумували на Львівщині

У Львівській області ексгумували останки невідомого військовослужбовця, якого поховали як звільненого з російського полону Назара Далецького.

Цю інформацію Суспільному підтвердила мама Назара Далецького Наталія, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, ексгумацію на кладовищі у селі Великий Дорошів провели 11 лютого. Наталія не була присутньою під час процедури.

"Мені казали, що мені там не потрібно бути і я не ходила", - пояснила Наталія Далецька.

Що відомо про повернення Назара Далецького

  • 5 лютого 2026 року в Україну з російського полону повернувся військовослужбовець Назар Далецький, який із вересня 2022 року вважався загиблим. У 2023 році відбулася процедура поховання після впізнання за результатами ДНК-експертизи. Чиє це тіло насправді, досі невідомо.

Назар Далецький — учасник АТО. З початком повномасштабної війни, у березні 2022 року, чоловік пішов захищати Україну. Він служив у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила.

  • Згодом представник омбудсмена у Львівській області Тарас Подвірний заявив, що родині Назара доведеться повернути державі посмертні виплати, які вони отримали.
  • Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець заперечив це і заявив, що випадок із військовим перший і не врегульований на юридичному рівні. На його думку, помилка при ідентифікації могла бути як людською, так і технічною.
  • Зрештою в Міністерстві оборони України повідомили, що не збираються вимагати повернення виплати, яка становить 15 мільйонів гривень. Там додали, що помилку при встановленні факту загибелі захисника мають з'ясувати.

Топ коментарі
12.02.2026 17:49 Відповісти
12.02.2026 18:01 Відповісти
12.02.2026 18:17 Відповісти
12.02.2026 17:49 Відповісти
представник омбудсмена у Львівській області Тарас Подвірний рівним кроком рушає вслєд за русскім корабльом.
12.02.2026 17:50 Відповісти
Шоо, невже він теж ухилянт? А може краще до себе запросіть)
12.02.2026 17:58 Відповісти
Тяжка ця помилка
12.02.2026 18:01 Відповісти
але найбільша її вага в тому що це викличе сумніви та сподівання у інших...
13.02.2026 13:32 Відповісти
Моїй співробітниці теж пред'являли результати ДНК, що збігались з ДНК її чоловіка. Але через 2 тижні спростували. Що переживає ця родина, це жах! Добре, що до похорону не дійшло. Все ще вдивляємось в обличчя наших полонених, дива трапляються! 🙏🙏🙏🙏
12.02.2026 18:17 Відповісти
цікаво, який відсоток таких помилок...
13.02.2026 13:33 Відповісти
Небуло,немає і не буде порядку в цій державі.Днк теж може бути помилкове,100% ніхто не дає,але в цій безвідповідальний державі може бути 50 на 50,адже в нас ніхто з чиновників відповідальність не несе
12.02.2026 18:30 Відповісти
навіщо патякати аби патякати, робити із трагедії хайп? чи багато мед систем у світі роблять стільки експертиз днк, стільки нашим доводиться?
12.02.2026 18:49 Відповісти
Ого! Потужний аргумент від любителя бардаку.
Експертиза робиться або не робиться, 3го варіанту не дано. Це тобі не язиком ляпати.
12.02.2026 23:07 Відповісти
Ця держава колись навчиться раціонально використовувати кошти? Ціна виплат за одного загиблого (330000$)- це більше 500 ФПВ дронів! які могли б гарантовано зберегти життя багатьом бійцям...
12.02.2026 18:57 Відповісти
Ти, напевне, пропустив, що чоловіків принизили за ознакою статі і багато жіночок рванули шукати іноземного принца замість зачиненого українця, котрому тільки бусік світить. Якщо не буде цих виплат, то ще більше сімей розваляться прямо аж бігом.
12.02.2026 23:11 Відповісти
 
 