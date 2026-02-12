Тіло військового, якого вважали Назаром Далецьким, ексгумували на Львівщині

У Львівській області ексгумували останки невідомого військовослужбовця, якого поховали як звільненого з російського полону Назара Далецького.

Цю інформацію Суспільному підтвердила мама Назара Далецького Наталія, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, ексгумацію на кладовищі у селі Великий Дорошів провели 11 лютого. Наталія не була присутньою під час процедури.

"Мені казали, що мені там не потрібно бути і я не ходила", - пояснила Наталія Далецька.

Що відомо про повернення Назара Далецького

5 лютого 2026 року в Україну з російського полону повернувся військовослужбовець Назар Далецький, який із вересня 2022 року вважався загиблим. У 2023 році відбулася процедура поховання після впізнання за результатами ДНК-експертизи. Чиє це тіло насправді, досі невідомо.

Назар Далецький — учасник АТО. З початком повномасштабної війни, у березні 2022 року, чоловік пішов захищати Україну. Він служив у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила.

Згодом представник омбудсмена у Львівській області Тарас Подвірний заявив, що родині Назара доведеться повернути державі посмертні виплати, які вони отримали.

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець заперечив це і заявив, що випадок із військовим перший і не врегульований на юридичному рівні. На його думку, помилка при ідентифікації могла бути як людською, так і технічною.

Зрештою в Міністерстві оборони України повідомили, що не збираються вимагати повернення виплати, яка становить 15 мільйонів гривень. Там додали, що помилку при встановленні факту загибелі захисника мають з'ясувати.

