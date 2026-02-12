Тіло військового, якого вважали Назаром Далецьким, ексгумували на Львівщині
У Львівській області ексгумували останки невідомого військовослужбовця, якого поховали як звільненого з російського полону Назара Далецького.
Цю інформацію Суспільному підтвердила мама Назара Далецького Наталія, передає Цензор.НЕТ.
За її словами, ексгумацію на кладовищі у селі Великий Дорошів провели 11 лютого. Наталія не була присутньою під час процедури.
"Мені казали, що мені там не потрібно бути і я не ходила", - пояснила Наталія Далецька.
Що відомо про повернення Назара Далецького
- 5 лютого 2026 року в Україну з російського полону повернувся військовослужбовець Назар Далецький, який із вересня 2022 року вважався загиблим. У 2023 році відбулася процедура поховання після впізнання за результатами ДНК-експертизи. Чиє це тіло насправді, досі невідомо.
Назар Далецький — учасник АТО. З початком повномасштабної війни, у березні 2022 року, чоловік пішов захищати Україну. Він служив у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила.
- Згодом представник омбудсмена у Львівській області Тарас Подвірний заявив, що родині Назара доведеться повернути державі посмертні виплати, які вони отримали.
- Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець заперечив це і заявив, що випадок із військовим перший і не врегульований на юридичному рівні. На його думку, помилка при ідентифікації могла бути як людською, так і технічною.
- Зрештою в Міністерстві оборони України повідомили, що не збираються вимагати повернення виплати, яка становить 15 мільйонів гривень. Там додали, що помилку при встановленні факту загибелі захисника мають з'ясувати.
Експертиза робиться або не робиться, 3го варіанту не дано. Це тобі не язиком ляпати.