РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7961 посетитель онлайн
Новости
19 785 151

Отец генпрокурора Кравченко с 2023 года имеет гражданство РФ. У родственников заместителей – тоже связи с РФ, - СМИ

У отца генпрокурора Кравченко нашли гражданство РФ

У отца генерального прокурора Руслана Кравченко есть гражданство России.

Об этом сообщила глава Антикоррупционного центра "Межа", передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

По ее словам, отец Кравченко стал гражданином РФ во время полномасштабной войны - в 2023 году он получил российское гражданство.

Также из оккупированной Луганщины ездил в Воронежскую и Ростовскую области.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Приду за каждым". Почему нервничает Генпрокурор Кравченко? || Без цензуры. ВИДЕО

"У заместителей генпрокурора - бизнес в "лнр" и соответственно уплата налогов в бюджет рф и поддержка армии рф, а также родственники с российским гражданством", - отметила Богуславец.

Кравченко получил гражданство РФ через год после оккупации Северодонецка, где он проживал. Руслан Кравченко тогда получил должность главы Киевской ОГА.

"После получения российского паспорта Андрей Кравченко начал активно курсировать между РФ и оккупированной Луганщиной.

У отца генпрокурора Кравченко нашли гражданство РФ

В течение июня-сентября 2023 года он на своей машине Dacia Logan не менее 4 раз проходил автомобильные пункты пропуска - трижды посещал АПП "Бугаевка" между Воронежской областью РФ и т.н. "ЛНР", и один раз АПП "Чертково" в Ростовской области. Сначала отец генпрокурора использовал украинские номера, а затем сменил регистрацию своего автомобиля на российскую", - говорится в расследовании.

У отца генпрокурора Кравченко нашли гражданство РФ

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я не воевал за то, чтобы генпрокурор Кравченко выражался как бродяга с улицы, - Маси Найем

Заместители генпрокурора

Богуславец рассказала также, что Кравченко назначил своим заместителем в 2025 году Виктора Логачева.

У отца генпрокурора Кравченко нашли гражданство РФ
Виктор Логачев с мамой Галиной и отцом Сергеем Логачевыми

Его отец - Сергей Логачев - является миноритарным владельцем ООО "Водомир", которая зарегистрирована по законам РФ в конце ноября 2022 года.

Также родственники топ-чиновника - Юрий Логачев и Раиса Логачева - являются совладельцами одноименного ООО "ВОДОМИР", а также имеют бизнес на оккупированной части Украины. Юрий Логачев является единоличным владельцем ООО "ДЕЛЬТА", а Логачева Раиса владеет ООО ТКФ "ВАЛТАН" и ООО "РОВЕНЬКИ ИНВЕСТ 2008".

Читайте также: Кто пытался уничтожить НАБУ и САП: ЦПК опубликовал список прокуроров, судей и правоохранителей. ПЕРЕЧЕНЬ

В июне 2025 года Руслан Кравченко назначил еще одного заместителя – Максима Крыма. Оба ранее проходили службу в военной прокуратуре.

"Его жена Анна Крым (в девичестве Юшкова) родилась в Крыму. Теща и тесть заместителя прокурора - Лариса Юшкова и Вячеслав Юшко, судя по социальным сетям, до сих пор проживают на территории оккупированного полуострова. МЕЖА получила информацию о российских паспортах, выданных на имя тещи и тестя чиновника вскоре после оккупации полуострова в апреле 2014 года. Верификация с помощью налогового сервиса РФ подтверждает подлинность документов и выдает также их налоговые номера (на русском языке "ИНН").

Не осталась без российских документов и сама жена Максима Крыма. Информация, оказавшаяся в нашем распоряжении, свидетельствует, что жена также получила "ИНН" от оккупантов, правда, он привязан к свидетельству о рождении", - отметила Богуславец.

Также Центр противодействия коррупции ранее сообщал, что брат первой заместительницы генпрокурора Кравченко служил в военной прокуратуре страны-агрессора, а ее отец имеет бизнес в оккупированном Крыму.

Читайте также: Кравченко завтра провернет схему с апелляцией детектива Магамедрасулова, чтобы быть "благородным" генпрокурором, - Шабунин

В Центре противодействия коррупции заявили:

"Недавнее назначение бывшего защитника Ильи Кивы - одиозного адвоката Алексея Шевчука в конкурсную комиссию САП, угроза "приду за каждым лично", фальсификация дел против детективов-антикоррупционеров, попытка уничтожить НАБУ и САП - все это подтверждает тезис: эта итерация Офиса генпрокурора подражает худшим практикам российских "правоохранителей".

Пока генпрокурор Руслан Кравченко публично ищет "российский след" в НАБУ и других антикоррупционных органах, этот след оказывается совсем рядом - в его ближайшем окружении".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Назначено расследование в отношении прокуроров из-за недвижимости в Буковеле, - Офис Генпрокурора

Автор: 

Кравченко Руслан (121) Офис Генпрокурора (2951)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+85
АХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХ ПРОСТО КОЖНИЙ!!!!!!

Я впевнений скоро виявиться що ЗЕ має громадянство РФ
показать весь комментарий
13.02.2026 12:48 Ответить
+60
Та не може бути...
показать весь комментарий
13.02.2026 12:46 Ответить
+49
Все як у януковоща
показать весь комментарий
13.02.2026 12:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Одним не вистачає голосів, іншим не вистачає бажання, і лише коли мова заходить про підвищення витрат на депутатів, швидко знаходяться і голоси і бажання.
показать весь комментарий
13.02.2026 17:52 Ответить
у самих рило в пушку...
показать весь комментарий
13.02.2026 16:52 Ответить
не понятно, как такие кандидаты проходят спецпроверки (ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ!!!)

Сколько следователей сейчас ловят ухылянтов (новости почти каждый день) но при этом некому проверить кандидата на ключевое министерское кресло...
показать весь комментарий
13.02.2026 15:53 Ответить
ти сам відповів на свій праведний гнів , Андрєй. Шо ламаєТ українською спілкуватись, не камельфо
показать весь комментарий
13.02.2026 21:35 Ответить
шо апять?)))
то все брехня і взагалі в усьому винен порох
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
а так все зелене кодло то патрійоти
показать весь комментарий
13.02.2026 15:56 Ответить
Ну твою-перетвою доки будемо терпіти отаке засилля ворогів. Військові, роздавайте зброю українцям, будемо наводити порядок.
показать весь комментарий
13.02.2026 16:09 Ответить
Никогда такого не было и вот опять.
показать весь комментарий
13.02.2026 16:17 Ответить
черговий заплив в зеленій шоблі
показать весь комментарий
13.02.2026 16:18 Ответить
характеристика влади.......повна
показать весь комментарий
13.02.2026 16:39 Ответить
задрал уже этот Порох!
показать весь комментарий
13.02.2026 17:05 Ответить
Біля керма одні зрадники, а "мудрий" нарід думає, що переможє
показать весь комментарий
13.02.2026 17:11 Ответить
А потужний очільник СБУ Малюк не виявив, чи він сам з цїєї когорти?
показать весь комментарий
13.02.2026 17:15 Ответить
Потужний очільник СБУ Малюк хай би для початку відучився "аканью".
показать весь комментарий
13.02.2026 18:43 Ответить
Що ви хочете від нащадка власників коростишівських карьєрів?
показать весь комментарий
13.02.2026 22:57 Ответить
Та до ж воно - то кiнь пропав,то *** упав.куди не кинеш оком стомленим - кругом ***ня!
показать весь комментарий
13.02.2026 17:27 Ответить
а чо, ручнок фсбу язык в очко засунуло? кто бы сомневался, интересно на какую отмазу фантазии хватит
показать весь комментарий
13.02.2026 17:28 Ответить
Вини самі такі самі
показать весь комментарий
13.02.2026 18:30 Ответить
интересно, это уже который пассажир завязан по уши в гос измене и коррупции в окружении зеленого вождя. И все равно терпят, всех все устраивает, не на часи. Сюр просто
показать весь комментарий
13.02.2026 17:32 Ответить
Відставка.
показать весь комментарий
13.02.2026 17:52 Ответить
Це все Трамп, Євросоюз, Порошенко та Кличко витворяють!
показать весь комментарий
13.02.2026 18:21 Ответить
Лідор дасть вказівки. Винні будуть покарані. Дякую, дякую, дякую...
показать весь комментарий
13.02.2026 18:25 Ответить
Я думав що Зеленський просто дурачок. Але все набагато гірше! Цей колаборант Кравченко з подачі Зеленського створив в Генеральній прокуратурі справжнє кубло ворогів України. А де ж прославлене СБУ? Не на часі, чи просто теж в "темі"?
показать весь комментарий
13.02.2026 18:26 Ответить
У Зе команді хто небуть не зрадник
показать весь комментарий
13.02.2026 18:29 Ответить
Ні. Всі патріоти. *********.
показать весь комментарий
13.02.2026 20:37 Ответить
Гундоса почвара ще хоче другий термін? ДумайТЕ.
показать весь комментарий
13.02.2026 18:33 Ответить
зепокидьки
показать весь комментарий
13.02.2026 18:49 Ответить
Де Зе нашукує такі кадри? Зрадники! Злодії! Збоченчі!
показать весь комментарий
13.02.2026 19:09 Ответить
То все його друзі дитинства. Одне середовище виховання.
показать весь комментарий
13.02.2026 20:38 Ответить
Яке на думку респондентів зло для України гірше - громадянство кацапії, а чи жидії?
показать весь комментарий
13.02.2026 19:51 Ответить
І те і те обирають російськомовні.
показать весь комментарий
13.02.2026 23:54 Ответить
ПРИЙДУ ДО КОЖНОГО,з російским солдатом?
показать весь комментарий
13.02.2026 20:12 Ответить
Це шо, прикол такий ?
показать весь комментарий
13.02.2026 20:25 Ответить
Цьому ЗАСЛАНОМУ фсбешному "ШТІРЛІЦУ"-херою, вже пора скласти свої повноваження...!!!

З 1953 по 2014 роки даун-бамбас та лугандонія були сірими зонами підоросії де ховали усіх зсучених зеків, усю мусарню котра охороняла зони та концентраційні лагеря в сибірі, заполярї там на далекому сході "сонячного" магадана та тих прокурорів та суддів котрі виносили вироки іменем кацапомордої підоросії, а також усю офіцерську мерзоту від прапорщиків злодіїв котрі збухалася і крала в армії все що тільки можна...!!! Потенційна фсбешна номенклатура БАРАБАНЩИКІВ...!!!

Памятаєте такого, лугандона Портнова, котрий так само різко вискочив у юристи=аферисти, потім заскочив у верховну зраду, а потім приміряв сутану "сірого кардинала" українського правосуддя з вирішення за бабло усіх судових мільйонних проблем та з призначенням суддів в гнилу пропідороську судову систему України, поки на нього не наділи деривяний Іспанський МАКІНТОШ...!!!

Ось-Ось і цей "засланий козачок" з тієї ж ОПЕРИ фсбешної номенклатури...!!!
А знаєте, як колись йому подібні попадали в ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ і там працювали на "славу родіни"....!!! Поцікавтеся...!!!

Можу сказати лише одне, якщо ваші родичі у цій фсбешно-барабанній системі не працювали і не писали кровю розписки на вірність підороському скрєпостану до гробової доски та не клялися життями своїх дітей і не поручалися за них, ТІ З НИХ НІКОЛИ НЕ МОГЛИ ПОПАСТИ НА РОБОТУ В ЦЮ пропідороську фсбешну ПРОКУРАТРУ, а коли попадали і був на їх рахунок СУМНІВ, вони негайно з неї вилітали у кращому випадку кудись у слідчий відділ, якоїсь зони, у гіршому в підворотні якісь алкаші зарізали за довгий язик і не бажання співпрацювати з "колегами" по системі...!!!

100% - вербовка відбулася у Севастополі...!!!
15 серпня 2012 року став слідчим Севастопольської прокуратури, за рік Кравченка підвищили до старшого слідчого, на якій він працював до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83_(2014) анексії Криму в 2014 році.

У 2014-2015 роках брав участь в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 антитерористичній операції при виконанні службових обов'язків на посаді прокурора 33-ї військової прокуратури Південного регіону України (м. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B5 Дебальцеве, м. Артемівськ - з 2016 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D1%82 Бахмут). Отримав статус https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D1%96%D0%B9 учасника бойових дій. Участь у бойових діях Руслан Кравченко не брав...!!!

Журналістам треба дослідити звязки його батьків та родичів, хто працював з них в прукуратурі, судах чи лугандонському сбу, ось і казкуванню прийде кінець...!!!

Як по "ЩТІРЛІЦУ" котрий закінчив своє життя десь у сибірській кримінальній зоні та був позбавлений усіх військових нагород та військового звання...!!!
Хоча його син потім домігся, його реабілітації псмертно..!!!
показать весь комментарий
13.02.2026 20:37 Ответить
Коли чесно :всі хто принципово добровільно! лабає "на радном" також підсвідомо самі визначили своє місце в Україні і відношення до україньства :типу "вони шось одно, а ми шось другоє". Так що хоч і "праведний гнів", але з душком.
показать весь комментарий
13.02.2026 21:42 Ответить
Ну,це вже не смішно.Купа підарів в краіні.І шо ще робить той прокурор кравченко??Вже давно пора зачищати пяту колону,ну кому ще це незрозуміло.Кожен день гинуть наши громодяни іцивільні і військові.
показать весь комментарий
13.02.2026 22:12 Ответить
я думаю чего в друг прокуратура в Харькове землю у предпенимателей пытается землю отобрать под предлогом что там якобы историческое говно мамонтов
показать весь комментарий
13.02.2026 22:23 Ответить
Насильно депортировать их на свою исконную родину с полной конфискацией имущества..
Военное время как-никак..
показать весь комментарий
13.02.2026 22:32 Ответить
Вся колоборантська ******** з офісу простих рішєній підлягає утилізації.
показать весь комментарий
13.02.2026 22:56 Ответить
показать весь комментарий
13.02.2026 23:24 Ответить
Як казала моя начальниця, старий позор змивається новим
показать весь комментарий
14.02.2026 00:51 Ответить
От ні разу не дивно.

ЗЄ та цого оточення та призначенці - рафіновані ублюдки.
показать весь комментарий
14.02.2026 05:07 Ответить
Неужели так трудно, перед тем как брать на работу очередного дармоеда , проверить его документы и родственников ???
показать весь комментарий
14.02.2026 07:59 Ответить
Чому вся влада зв'язана з рф. Треба проводити вибори та мiняти владу! треба вибори робити кожнi 2 роки. Щоб вони влада встигала реалiзувати що декларалувала у програмi та не встигала починати схеми та будувати олiгархiчну систему та треба тих у владу, хто буде нищити цю гнилу систему з агентури рф та орг корупцiйних схемах.
показать весь комментарий
14.02.2026 08:10 Ответить
Це вже якийсь сюрр. А від хворих, на яких чатують в поліклініках і лікарнях, яких хапають, кидають на яму, а потім на смерть, бо вояки з них ніякі, вимагають готовності віддати життя за цих прокурорів.
показать весь комментарий
14.02.2026 08:21 Ответить
А ви, солдатіки, на раз - два - шагом марш у бусік. І шоб всі здохди у голих полях за вовку-гниду.
показать весь комментарий
14.02.2026 08:22 Ответить
скрізь вихідці з Бамбаса в судах і пркуратурах...Поліцію перешерстити і там буде те саме в керівництвах
показать весь комментарий
14.02.2026 09:23 Ответить
Страница 2 из 2
 
 