Отец генпрокурора Кравченко с 2023 года имеет гражданство РФ. У родственников заместителей – тоже связи с РФ, - СМИ

У отца генерального прокурора Руслана Кравченко есть гражданство России.

Об этом сообщила глава Антикоррупционного центра "Межа", передает Цензор.НЕТ.

Подробности

По ее словам, отец Кравченко стал гражданином РФ во время полномасштабной войны - в 2023 году он получил российское гражданство.

Также из оккупированной Луганщины ездил в Воронежскую и Ростовскую области.

"У заместителей генпрокурора - бизнес в "лнр" и соответственно уплата налогов в бюджет рф и поддержка армии рф, а также родственники с российским гражданством", - отметила Богуславец.

Кравченко получил гражданство РФ через год после оккупации Северодонецка, где он проживал. Руслан Кравченко тогда получил должность главы Киевской ОГА.

"После получения российского паспорта Андрей Кравченко начал активно курсировать между РФ и оккупированной Луганщиной.

В течение июня-сентября 2023 года он на своей машине Dacia Logan не менее 4 раз проходил автомобильные пункты пропуска - трижды посещал АПП "Бугаевка" между Воронежской областью РФ и т.н. "ЛНР", и один раз АПП "Чертково" в Ростовской области. Сначала отец генпрокурора использовал украинские номера, а затем сменил регистрацию своего автомобиля на российскую", - говорится в расследовании.

Заместители генпрокурора

Богуславец рассказала также, что Кравченко назначил своим заместителем в 2025 году Виктора Логачева.

Виктор Логачев с мамой Галиной и отцом Сергеем Логачевыми

Его отец - Сергей Логачев - является миноритарным владельцем ООО "Водомир", которая зарегистрирована по законам РФ в конце ноября 2022 года.

Также родственники топ-чиновника - Юрий Логачев и Раиса Логачева - являются совладельцами одноименного ООО "ВОДОМИР", а также имеют бизнес на оккупированной части Украины. Юрий Логачев является единоличным владельцем ООО "ДЕЛЬТА", а Логачева Раиса владеет ООО ТКФ "ВАЛТАН" и ООО "РОВЕНЬКИ ИНВЕСТ 2008".

В июне 2025 года Руслан Кравченко назначил еще одного заместителя – Максима Крыма. Оба ранее проходили службу в военной прокуратуре.

"Его жена Анна Крым (в девичестве Юшкова) родилась в Крыму. Теща и тесть заместителя прокурора - Лариса Юшкова и Вячеслав Юшко, судя по социальным сетям, до сих пор проживают на территории оккупированного полуострова. МЕЖА получила информацию о российских паспортах, выданных на имя тещи и тестя чиновника вскоре после оккупации полуострова в апреле 2014 года. Верификация с помощью налогового сервиса РФ подтверждает подлинность документов и выдает также их налоговые номера (на русском языке "ИНН").

Не осталась без российских документов и сама жена Максима Крыма. Информация, оказавшаяся в нашем распоряжении, свидетельствует, что жена также получила "ИНН" от оккупантов, правда, он привязан к свидетельству о рождении", - отметила Богуславец.

Также Центр противодействия коррупции ранее сообщал, что брат первой заместительницы генпрокурора Кравченко служил в военной прокуратуре страны-агрессора, а ее отец имеет бизнес в оккупированном Крыму.

В Центре противодействия коррупции заявили:

"Недавнее назначение бывшего защитника Ильи Кивы - одиозного адвоката Алексея Шевчука в конкурсную комиссию САП, угроза "приду за каждым лично", фальсификация дел против детективов-антикоррупционеров, попытка уничтожить НАБУ и САП - все это подтверждает тезис: эта итерация Офиса генпрокурора подражает худшим практикам российских "правоохранителей".

Пока генпрокурор Руслан Кравченко публично ищет "российский след" в НАБУ и других антикоррупционных органах, этот след оказывается совсем рядом - в его ближайшем окружении".

