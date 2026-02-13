Отец генпрокурора Кравченко с 2023 года имеет гражданство РФ. У родственников заместителей – тоже связи с РФ, - СМИ
У отца генерального прокурора Руслана Кравченко есть гражданство России.
Об этом сообщила глава Антикоррупционного центра "Межа", передает Цензор.НЕТ.
Подробности
По ее словам, отец Кравченко стал гражданином РФ во время полномасштабной войны - в 2023 году он получил российское гражданство.
Также из оккупированной Луганщины ездил в Воронежскую и Ростовскую области.
"У заместителей генпрокурора - бизнес в "лнр" и соответственно уплата налогов в бюджет рф и поддержка армии рф, а также родственники с российским гражданством", - отметила Богуславец.
Кравченко получил гражданство РФ через год после оккупации Северодонецка, где он проживал. Руслан Кравченко тогда получил должность главы Киевской ОГА.
"После получения российского паспорта Андрей Кравченко начал активно курсировать между РФ и оккупированной Луганщиной.
В течение июня-сентября 2023 года он на своей машине Dacia Logan не менее 4 раз проходил автомобильные пункты пропуска - трижды посещал АПП "Бугаевка" между Воронежской областью РФ и т.н. "ЛНР", и один раз АПП "Чертково" в Ростовской области. Сначала отец генпрокурора использовал украинские номера, а затем сменил регистрацию своего автомобиля на российскую", - говорится в расследовании.
Заместители генпрокурора
Богуславец рассказала также, что Кравченко назначил своим заместителем в 2025 году Виктора Логачева.
Его отец - Сергей Логачев - является миноритарным владельцем ООО "Водомир", которая зарегистрирована по законам РФ в конце ноября 2022 года.
Также родственники топ-чиновника - Юрий Логачев и Раиса Логачева - являются совладельцами одноименного ООО "ВОДОМИР", а также имеют бизнес на оккупированной части Украины. Юрий Логачев является единоличным владельцем ООО "ДЕЛЬТА", а Логачева Раиса владеет ООО ТКФ "ВАЛТАН" и ООО "РОВЕНЬКИ ИНВЕСТ 2008".
В июне 2025 года Руслан Кравченко назначил еще одного заместителя – Максима Крыма. Оба ранее проходили службу в военной прокуратуре.
"Его жена Анна Крым (в девичестве Юшкова) родилась в Крыму. Теща и тесть заместителя прокурора - Лариса Юшкова и Вячеслав Юшко, судя по социальным сетям, до сих пор проживают на территории оккупированного полуострова. МЕЖА получила информацию о российских паспортах, выданных на имя тещи и тестя чиновника вскоре после оккупации полуострова в апреле 2014 года. Верификация с помощью налогового сервиса РФ подтверждает подлинность документов и выдает также их налоговые номера (на русском языке "ИНН").
Не осталась без российских документов и сама жена Максима Крыма. Информация, оказавшаяся в нашем распоряжении, свидетельствует, что жена также получила "ИНН" от оккупантов, правда, он привязан к свидетельству о рождении", - отметила Богуславец.
Также Центр противодействия коррупции ранее сообщал, что брат первой заместительницы генпрокурора Кравченко служил в военной прокуратуре страны-агрессора, а ее отец имеет бизнес в оккупированном Крыму.
В Центре противодействия коррупции заявили:
"Недавнее назначение бывшего защитника Ильи Кивы - одиозного адвоката Алексея Шевчука в конкурсную комиссию САП, угроза "приду за каждым лично", фальсификация дел против детективов-антикоррупционеров, попытка уничтожить НАБУ и САП - все это подтверждает тезис: эта итерация Офиса генпрокурора подражает худшим практикам российских "правоохранителей".
Пока генпрокурор Руслан Кравченко публично ищет "российский след" в НАБУ и других антикоррупционных органах, этот след оказывается совсем рядом - в его ближайшем окружении".
Сколько следователей сейчас ловят ухылянтов (новости почти каждый день) но при этом некому проверить кандидата на ключевое министерское кресло...
то все брехня і взагалі в усьому винен порох
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
а так все зелене кодло то патрійоти
З 1953 по 2014 роки даун-бамбас та лугандонія були сірими зонами підоросії де ховали усіх зсучених зеків, усю мусарню котра охороняла зони та концентраційні лагеря в сибірі, заполярї там на далекому сході "сонячного" магадана та тих прокурорів та суддів котрі виносили вироки іменем кацапомордої підоросії, а також усю офіцерську мерзоту від прапорщиків злодіїв котрі збухалася і крала в армії все що тільки можна...!!! Потенційна фсбешна номенклатура БАРАБАНЩИКІВ...!!!
Памятаєте такого, лугандона Портнова, котрий так само різко вискочив у юристи=аферисти, потім заскочив у верховну зраду, а потім приміряв сутану "сірого кардинала" українського правосуддя з вирішення за бабло усіх судових мільйонних проблем та з призначенням суддів в гнилу пропідороську судову систему України, поки на нього не наділи деривяний Іспанський МАКІНТОШ...!!!
Ось-Ось і цей "засланий козачок" з тієї ж ОПЕРИ фсбешної номенклатури...!!!
А знаєте, як колись йому подібні попадали в ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ і там працювали на "славу родіни"....!!! Поцікавтеся...!!!
Можу сказати лише одне, якщо ваші родичі у цій фсбешно-барабанній системі не працювали і не писали кровю розписки на вірність підороському скрєпостану до гробової доски та не клялися життями своїх дітей і не поручалися за них, ТІ З НИХ НІКОЛИ НЕ МОГЛИ ПОПАСТИ НА РОБОТУ В ЦЮ пропідороську фсбешну ПРОКУРАТРУ, а коли попадали і був на їх рахунок СУМНІВ, вони негайно з неї вилітали у кращому випадку кудись у слідчий відділ, якоїсь зони, у гіршому в підворотні якісь алкаші зарізали за довгий язик і не бажання співпрацювати з "колегами" по системі...!!!
100% - вербовка відбулася у Севастополі...!!!
15 серпня 2012 року став слідчим Севастопольської прокуратури, за рік Кравченка підвищили до старшого слідчого, на якій він працював до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83_(2014) анексії Криму в 2014 році.
У 2014-2015 роках брав участь в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 антитерористичній операції при виконанні службових обов'язків на посаді прокурора 33-ї військової прокуратури Південного регіону України (м. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B5 Дебальцеве, м. Артемівськ - з 2016 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D1%82 Бахмут). Отримав статус https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D1%96%D0%B9 учасника бойових дій. Участь у бойових діях Руслан Кравченко не брав...!!!
Журналістам треба дослідити звязки його батьків та родичів, хто працював з них в прукуратурі, судах чи лугандонському сбу, ось і казкуванню прийде кінець...!!!
Як по "ЩТІРЛІЦУ" котрий закінчив своє життя десь у сибірській кримінальній зоні та був позбавлений усіх військових нагород та військового звання...!!!
Хоча його син потім домігся, його реабілітації псмертно..!!!
Военное время как-никак..
ЗЄ та цого оточення та призначенці - рафіновані ублюдки.