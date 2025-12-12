Я не воевал за то, чтобы генпрокурор Кравченко выражался как босяк с улицы, - Маси Найем
Военный, адвокат и правозащитник Маси Найем критикует коммуникацию генпрокурора Руслана Кравченко относительно своей отставки.
Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Заявление Найема
"Я не воевал за то, чтобы Генеральный прокурор выражался как босяк с улицы. У нас был подобный правоохранитель Илья Кива.
Я уважаю институт. Но презираю такую коммуникацию представителя института", - отметил он.
Что предшествовало?
- Ряд Telegram-каналов сообщил, что генпрокурор Руслан Кравченко якобы подал в отставку.
- Позже он опроверг эти сообщения и заявил: "Я знаю каждого, кто работает сейчас против меня и прокуратуры как института, можете не маскироваться, я за каждым приду лично".
але кравченка все одно впіймають і....
ач яке, возомнив з себе Господа Бога як прокурором став.
чьорт ти, мєлкий шкідливий ЗЄльоний чортик.
А Ваш улюбленець, блаЗЄнський, хіба "цицерон"? Коли він виганяв (і його охорона вивела) з зали якогось містечка людину, назвавши її "рАзбойніком", то Вам тоді не різало слух?
Адже вся т.зв. команда блаЗЄнського -- всі до єдиного мають саме такий совковий "стиль".
А ще забув як "вишукано" спілкувався з військовими колишній зам. міністра МВС, лєпший корєш пана Буданова (навіть жили під одним дахом), такий собі Гогілашвілі.
може і срачя такого зеленого не було б
отак от битися битися і а потім взяти і віддати кацапам те за шо билися?
ти обанувся чи що ?
як і де люди "просто на гранатах підриваються"?
Масі Найєм, який за власним бажанням мобілізувався до ЗСУ після початку повномасштабної війни, був розвідником і отримав бойове поранення.
У той день разом з побратимами шукав, де можна було б збудувати понтонну переправу через річку Сіверський Донець у випадку, якщо російські солдати зруйнують міст.
.....почали переставляти машину і в цей момент наїхали на міну. Один з моїх побратимів загинув на місці. Інший мій друг зараз ще в лікарні, в нього важчий стан, ніж в мене.
перестаньте гавкати на гідну людину.
може Масі й топив за ЗЄлю проти Пороха і брат його гівнюк, але він став добровольцем і своїм пораненням сповна спокутував "всі свої гріхи видимі і невидимі"
Герою Слава !
Герою Слава !
.