Новости Отставка Руслана Кравченко
5 943 31

Я не воевал за то, чтобы генпрокурор Кравченко выражался как босяк с улицы, - Маси Найем

Маси Найем раскритиковал Руслана Кравченко

Военный, адвокат и правозащитник Маси Найем критикует коммуникацию генпрокурора Руслана Кравченко относительно своей отставки.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Заявление Найема

"Я не воевал за то, чтобы Генеральный прокурор выражался как босяк с улицы. У нас был подобный правоохранитель Илья Кива.

Я уважаю институт. Но презираю такую коммуникацию представителя института", - отметил он.

Найем раскритиковал Руслана Кравченко

Читайте: Меня несправедливо уволили из ВСУ по приказу бывшего министра обороны, - Маси Найем

Что предшествовало?

  • Ряд Telegram-каналов сообщил, что генпрокурор Руслан Кравченко якобы подал в отставку.
  • Позже он опроверг эти сообщения и заявил: "Я знаю каждого, кто работает сейчас против меня и прокуратуры как института, можете не маскироваться, я за каждым приду лично".

Читайте: Офис Генпрокурора объяснил исчезновение данных о СЗЧ и дезертирстве из статистики

Кравченко Руслан (102) Найем Маси (139) Офис Генпрокурора (2842)
Топ комментарии
+23
Ти багато за шо не воюв. Наприклад за брата, який ******* гроші на захисті енергетичних об'єктів
12.12.2025 14:55 Ответить
+12
Масі, ти воював за Україну, тому тут тобі честь. Але топив ти за Зєлєнского, а значить ф за такого генпрокурора. Тому за це честі нема.
12.12.2025 15:04 Ответить
+10
12.12.2025 15:06 Ответить
Ти багато за шо не воюв. Наприклад за брата, який ******* гроші на захисті енергетичних об'єктів
12.12.2025 14:55 Ответить
12.12.2025 15:06 Ответить
Те шо Наєм з зєльоной шоблой ******** бабло на укриттях, що відображено в плівках Міндіча - ти називаєш "антиукраїнська єресь"?!
12.12.2025 15:33 Ответить
"Я знаю кожного, хто працює зараз проти мене і прокуратури як інституції, можете не маскуватися, я за кожним прийду особисто" - знову підпілля?
12.12.2025 14:59 Ответить
підпілля для кравченка буде.
але кравченка все одно впіймають і....

ач яке, возомнив з себе Господа Бога як прокурором став.
чьорт ти, мєлкий шкідливий ЗЄльоний чортик.
12.12.2025 15:50 Ответить
Масі, ти воював за Україну, тому тут тобі честь. Але топив ти за Зєлєнского, а значить ф за такого генпрокурора. Тому за це честі нема.
12.12.2025 15:04 Ответить
по фєнє
12.12.2025 15:05 Ответить
То що тепер? Я серйозно, Масі Найем, що тепер робити? Віддати Україну кацапам, щоб вони призначили свого "чесного" генпрокурора?

А Ваш улюбленець, блаЗЄнський, хіба "цицерон"? Коли він виганяв (і його охорона вивела) з зали якогось містечка людину, назвавши її "рАзбойніком", то Вам тоді не різало слух?

Адже вся т.зв. команда блаЗЄнського -- всі до єдиного мають саме такий совковий "стиль".
12.12.2025 15:07 Ответить
Масяня, та ти зробив все, щоб у 2019 до влади прийшов гопник з криворізької підворотні, який нищить Україну з середини, напризначавши отаких ось кравченків-татарових-гетманцевих. А тепер ти з себе целку-нєпонімашку строїш...
12.12.2025 15:11 Ответить
Це він мабуть ще не чув як голобородько розмовляв з військовими.
А ще забув як "вишукано" спілкувався з військовими колишній зам. міністра МВС, лєпший корєш пана Буданова (навіть жили під одним дахом), такий собі Гогілашвілі.
12.12.2025 15:12 Ответить
А як зеленьський з Єрмаком в побуті спілкуються, то взагалі вуха пов'януть
12.12.2025 15:15 Ответить
12.12.2025 15:16 Ответить
12.12.2025 15:17 Ответить
а махнув би боєць казлу по рилу,
може і срачя такого зеленого не було б
12.12.2025 15:27 Ответить
Писали що боєць вже загинув захищаючи Батьківщину, а "нелох" живий, і погладшав...
12.12.2025 16:00 Ответить
а шанс був...
12.12.2025 16:01 Ответить
як себе почювають ті хто вижили? - навіть не знаю...
отак от битися битися і а потім взяти і віддати кацапам те за шо билися?
12.12.2025 16:06 Ответить
Так, саме про цю розмову я й згадав, коли писав коментар.
12.12.2025 15:55 Ответить
Треба було Шмарклю ще тоді завалити. Зараз би в Україні була б зовсім інша ситуація. Була б...
12.12.2025 16:07 Ответить
Когда Найем воевал? Кажется он просто на гранате подорвался и все.
12.12.2025 15:13 Ответить
Зате потім хабарі збирав під виглядом "юридичних послуг" Випадок з 50 тис долл пригадується - недешеві такі послуги
12.12.2025 16:00 Ответить
"просто на гранате подорвался"
ти обанувся чи що ?
як і де люди "просто на гранатах підриваються"?
Масі Найєм, який за власним бажанням мобілізувався до ЗСУ після початку повномасштабної війни, був розвідником і отримав бойове поранення.
У той день разом з побратимами шукав, де можна було б збудувати понтонну переправу через річку Сіверський Донець у випадку, якщо російські солдати зруйнують міст.
.....почали переставляти машину і в цей момент наїхали на міну. Один з моїх побратимів загинув на місці. Інший мій друг зараз ще в лікарні, в нього важчий стан, ніж в мене.
перестаньте гавкати на гідну людину.
може Масі й топив за ЗЄлю проти Пороха і брат його гівнюк, але він став добровольцем і своїм пораненням сповна спокутував "всі свої гріхи видимі і невидимі"
Герою Слава !
12.12.2025 16:02 Ответить
Маси, заспокойся! прийдуть до твого брата!
12.12.2025 15:26 Ответить
А найом-мол. і не воював. Тиловик типовий. Здається, юрист військової частини (і така штатна посада в ЗСУ існує)
12.12.2025 15:33 Ответить
Ні,ти за це не воював.Але ти доклав багато зусиль у 19 р щоб зараз оцей пізлєц відбувався
12.12.2025 15:36 Ответить
Масі став добровольцем одразу після нападу рашки і своїм пораненням сповна спокутував "всі свої гріхи видимі і невидимі"

Герою Слава !

.
12.12.2025 16:04 Ответить
чому одразу як босяк? як донецький
12.12.2025 15:41 Ответить
Нагадаю, шо «мнє уже 42 и я тебе нє лох!». Тому така комунікаця - це у нас державна програма
12.12.2025 15:56 Ответить
 
 