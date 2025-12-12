Я не воевал за то, чтобы генпрокурор Кравченко выражался как босяк с улицы, - Маси Найем

Военный, адвокат и правозащитник Маси Найем критикует коммуникацию генпрокурора Руслана Кравченко относительно своей отставки.

Заявление Найема

"Я не воевал за то, чтобы Генеральный прокурор выражался как босяк с улицы. У нас был подобный правоохранитель Илья Кива.

Я уважаю институт. Но презираю такую коммуникацию представителя института", - отметил он.

Что предшествовало?

Ряд Telegram-каналов сообщил, что генпрокурор Руслан Кравченко якобы подал в отставку.

Позже он опроверг эти сообщения и заявил: "Я знаю каждого, кто работает сейчас против меня и прокуратуры как института, можете не маскироваться, я за каждым приду лично".

