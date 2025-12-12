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Новини Відставка Руслана Кравченка
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Я не воював за те, щоб генпрокурор Кравченко висловлювався як босяк з вулиці, - Масі Найєм

Масі Найєм розкритикував Руслана Кравченка

Військовий, адвокат і правозахисник Масі Найєм критикує комунікацію генпрокурора Руслана Кравченка щодо своєї відставки.

Про це він повідомив у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

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Заява Найєма

"Я не воював за те що б Генеральний прокурор висловлювався як босяк з вулиці. В нас був подібний правоохоронець Ілля Кива.

Я поважаю інституцію. Але зневажаю таку комунікацію представника інституції", - зазначив він.

Найєм розкритикував Руслана Кравченка

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Що передувало?

  • Низка Telegram-каналів повідомила, що генпрокурор Руслан Кравченко нібито подав у відставку.
  • Пізніше він спростував ці повідомлення та заявив: "Я знаю кожного, хто працює зараз проти мене і прокуратури як інституції, можете не маскуватися, я за кожним прийду особисто".

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Автор: 

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Топ коментарі
+29
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12.12.2025 15:06 Відповісти
+22
Масі, ти воював за Україну, тому тут тобі честь. Але топив ти за Зєлєнского, а значить ф за такого генпрокурора. Тому за це честі нема.
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12.12.2025 15:04 Відповісти
+22
Масяня, та ти зробив все, щоб у 2019 до влади прийшов гопник з криворізької підворотні, який нищить Україну з середини, напризначавши отаких ось кравченків-татарових-гетманцевих. А тепер ти з себе целку-нєпонімашку строїш...
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12.12.2025 15:11 Відповісти

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