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Я не воював за те, щоб генпрокурор Кравченко висловлювався як босяк з вулиці, - Масі Найєм
Військовий, адвокат і правозахисник Масі Найєм критикує комунікацію генпрокурора Руслана Кравченка щодо своєї відставки.
Про це він повідомив у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Заява Найєма
"Я не воював за те що б Генеральний прокурор висловлювався як босяк з вулиці. В нас був подібний правоохоронець Ілля Кива.
Я поважаю інституцію. Але зневажаю таку комунікацію представника інституції", - зазначив він.
Що передувало?
- Низка Telegram-каналів повідомила, що генпрокурор Руслан Кравченко нібито подав у відставку.
- Пізніше він спростував ці повідомлення та заявив: "Я знаю кожного, хто працює зараз проти мене і прокуратури як інституції, можете не маскуватися, я за кожним прийду особисто".
Топ коментарі
+29 Підлога Маккартні
показати весь коментар12.12.2025 15:06 Відповісти Посилання
+22 Rostyslav Komarnytsky
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+22 kelt kant
показати весь коментар12.12.2025 15:11 Відповісти Посилання
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