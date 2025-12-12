Я не воював за те, щоб генпрокурор Кравченко висловлювався як босяк з вулиці, - Масі Найєм

Військовий, адвокат і правозахисник Масі Найєм критикує комунікацію генпрокурора Руслана Кравченка щодо своєї відставки.

Про це він повідомив у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

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Заява Найєма

"Я не воював за те що б Генеральний прокурор висловлювався як босяк з вулиці. В нас був подібний правоохоронець Ілля Кива.

Я поважаю інституцію. Але зневажаю таку комунікацію представника інституції", - зазначив він.

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Що передувало?

Низка Telegram-каналів повідомила, що генпрокурор Руслан Кравченко нібито подав у відставку.

Пізніше він спростував ці повідомлення та заявив: "Я знаю кожного, хто працює зараз проти мене і прокуратури як інституції, можете не маскуватися, я за кожним прийду особисто".

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