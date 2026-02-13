ЗМІ повідомили, що батько генпрокурора Кравченка в 2023 році взяв громадянство РФ. В ОГП прокоментували ситуацію

У батька генерального прокурора Руслана Кравченка є громадянство Росії. Очільник Офісу Генпрокурора прокоментував ситуацію.

Про виявлення громадянства РФ у батька Кравченка повідомила голова Антикорупційного центру "Межа" Мартина Богуславець, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, батько Кравченка став громадянином РФ під час повномасштабної війни - у 2023 році він отримав російське громадянство.

Також, за даними Богуславець, він їздив із окупованої Луганщини до Воронезької та Ростовської областей.

"Спочатку батько генпрокурора використовував українські номери, а потім змінив реєстрацію своєї автівки на російську", - розповіла вона.

Голова Антикорупційного центру зазначила, що російське громадянство Кравченко отримав у 2023 році, за рік після окупації Сєверодонецька, де проживав. Тоді Руслан Кравченко обіймав посаду глави Київської ОВА.

Заступники генпрокурора

Як повідомляє Богуславець, батько заступника генпрокурора Віктора Логачова є власником ООО "Водомир", зареєстрованої за законами РФ, також родина володіє іншим бізнесом на окупованих територіях.

Теща та тесть ще одного заступника генпрокурора - Максима Крима - стверджує голова Антикорупційного центру "Межа", досі проживають на території окупованого Криму.

А його дружина - отримала "ИНН" від росіян, який, зазначила вона, прив'язаний до свідоцтва про народження.

Раніше Центр протидії корупції повідомляв, що брат першої заступниці генпрокурора Кравченка служив у військовій прокуратурі країни-агресора, а її батько має бізнес в окупованому Криму.

У Центрі протидії корупції заявили:

"Нещодавнє призначення колишнього захисника Іллі Киви — одіозного адвоката Олексія Шевчука в конкурсну комісію САП, погроза "прийду за кожним особисто", фальшування справ проти детективів-антикорупціонерів, спроба знищити НАБУ і САП — усе це підтверджує тезу: ця ітерація Офісу генпрокурора мавпує найгірші практики російських "правоохоронців".

Поки генпрокурор Руслан Кравченко публічно шукає "російський слід" у НАБУ та інших антикорупційних органах, цей слід виявляється зовсім поруч — у його найближчому оточенні".

Пояснення Кравченка

У коментарі Судово-юридичній газеті генеральний прокурор заявив, що "не є прихильником публічного обговорення сімейних обставин".

"Але коли з приватних історій намагаються зробити інструмент політичних маніпуляцій, я вважаю правильним говорити прямо", - зазначив він.

Кравченко розповів, що його батьки розлучилися у 2020 році. З того часу його мати та сестра проживають у Києві. Із батьком востаннє він спілкувався у 2022 році.

Чи отримував батько паспорт РФ, йому невідомо, оскільки вони не підтримують зв’язку. У разі ухвалення батьком будь-яких рішень це є його особистим вибором і відповідальністю, наголосив він, додавши, що ні як син, ні як посадовець не відповідає за дії родичів.

Окремо Руслан Кравченко прокоментував інформацію щодо своїх заступників.

"Я розумію, що в умовах війни суспільство особливо чутливе до будь-яких зв’язків із державою-агресором. Але принцип персональної відповідальності ніхто не скасовував. І навіть під час війни, закон не можна замінити публічними звинуваченнями", – зазначив він.

Коментар щодо заступників генпрокурора

Щодо Максима Крима генпрокурора заявив, що його дружина народилася та проживала в Криму до 2015 року. Після окупації півострова у 2014 році РФ там здійснювала масову примусову паспортизацію громадян України, і вона, за словами Генпрокурора, стала жертвою цієї політики.

У 2015 році вона залишила окупований півострів.

"Україна не визнає документи, нав’язані окупаційною владою. Так зване "автоматичне" громадянство є незаконним і не створює правових наслідків для нашої держави. Отримання документа під примусом не означає добровільного набуття громадянства держави-агресора і не формує правового зв’язку з нею.

Жодних фактів, які б свідчили про вплив цих обставин на службову діяльність Максима Крима або про конфлікт інтересів, не існує", - пояснив він.

Родина Віктора Логачова, каже Кравченко, походить із Луганська. Після початку російської агресії у 2014 році сім’я втратила 90% активів на тимчасово окупованій території. Те, що вдалося зберегти, було релоковано до Сіверськодонецька та Станиці Луганської, однак після подальшої окупації ці активи також були втрачені.

З 2014 року родина проживає у Києві. За словами Генпрокурора, фактів відвідування тимчасово окупованих територій або контролю над підприємствами немає, а рейдерство та заочні перереєстрації є типовою практикою окупаційних адміністрацій щодо бізнесу українців, які залишили захоплені території.

Руслан Кравченко також зазначив, що Марія Вдовиченко, Максим Крим і Віктор Логачов мають чинні допуски до державної таємниці, надані після перевірок СБУ.

