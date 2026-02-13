ЗМІ повідомили, що батько генпрокурора Кравченка в 2023 році взяв громадянство РФ. В ОГП прокоментували ситуацію
У батька генерального прокурора Руслана Кравченка є громадянство Росії. Очільник Офісу Генпрокурора прокоментував ситуацію.
Про виявлення громадянства РФ у батька Кравченка повідомила голова Антикорупційного центру "Межа" Мартина Богуславець, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
За її словами, батько Кравченка став громадянином РФ під час повномасштабної війни - у 2023 році він отримав російське громадянство.
Також, за даними Богуславець, він їздив із окупованої Луганщини до Воронезької та Ростовської областей.
"Спочатку батько генпрокурора використовував українські номери, а потім змінив реєстрацію своєї автівки на російську", - розповіла вона.
Голова Антикорупційного центру зазначила, що російське громадянство Кравченко отримав у 2023 році, за рік після окупації Сєверодонецька, де проживав. Тоді Руслан Кравченко обіймав посаду глави Київської ОВА.
Заступники генпрокурора
Як повідомляє Богуславець, батько заступника генпрокурора Віктора Логачова є власником ООО "Водомир", зареєстрованої за законами РФ, також родина володіє іншим бізнесом на окупованих територіях.
Теща та тесть ще одного заступника генпрокурора - Максима Крима - стверджує голова Антикорупційного центру "Межа", досі проживають на території окупованого Криму.
А його дружина - отримала "ИНН" від росіян, який, зазначила вона, прив'язаний до свідоцтва про народження.
Раніше Центр протидії корупції повідомляв, що брат першої заступниці генпрокурора Кравченка служив у військовій прокуратурі країни-агресора, а її батько має бізнес в окупованому Криму.
У Центрі протидії корупції заявили:
"Нещодавнє призначення колишнього захисника Іллі Киви — одіозного адвоката Олексія Шевчука в конкурсну комісію САП, погроза "прийду за кожним особисто", фальшування справ проти детективів-антикорупціонерів, спроба знищити НАБУ і САП — усе це підтверджує тезу: ця ітерація Офісу генпрокурора мавпує найгірші практики російських "правоохоронців".
Поки генпрокурор Руслан Кравченко публічно шукає "російський слід" у НАБУ та інших антикорупційних органах, цей слід виявляється зовсім поруч — у його найближчому оточенні".
Пояснення Кравченка
У коментарі Судово-юридичній газеті генеральний прокурор заявив, що "не є прихильником публічного обговорення сімейних обставин".
"Але коли з приватних історій намагаються зробити інструмент політичних маніпуляцій, я вважаю правильним говорити прямо", - зазначив він.
Кравченко розповів, що його батьки розлучилися у 2020 році. З того часу його мати та сестра проживають у Києві. Із батьком востаннє він спілкувався у 2022 році.
Чи отримував батько паспорт РФ, йому невідомо, оскільки вони не підтримують зв’язку. У разі ухвалення батьком будь-яких рішень це є його особистим вибором і відповідальністю, наголосив він, додавши, що ні як син, ні як посадовець не відповідає за дії родичів.
Окремо Руслан Кравченко прокоментував інформацію щодо своїх заступників.
"Я розумію, що в умовах війни суспільство особливо чутливе до будь-яких зв’язків із державою-агресором. Але принцип персональної відповідальності ніхто не скасовував. І навіть під час війни, закон не можна замінити публічними звинуваченнями", – зазначив він.
Коментар щодо заступників генпрокурора
Щодо Максима Крима генпрокурора заявив, що його дружина народилася та проживала в Криму до 2015 року. Після окупації півострова у 2014 році РФ там здійснювала масову примусову паспортизацію громадян України, і вона, за словами Генпрокурора, стала жертвою цієї політики.
У 2015 році вона залишила окупований півострів.
"Україна не визнає документи, нав’язані окупаційною владою. Так зване "автоматичне" громадянство є незаконним і не створює правових наслідків для нашої держави. Отримання документа під примусом не означає добровільного набуття громадянства держави-агресора і не формує правового зв’язку з нею.
Жодних фактів, які б свідчили про вплив цих обставин на службову діяльність Максима Крима або про конфлікт інтересів, не існує", - пояснив він.
Родина Віктора Логачова, каже Кравченко, походить із Луганська. Після початку російської агресії у 2014 році сім’я втратила 90% активів на тимчасово окупованій території. Те, що вдалося зберегти, було релоковано до Сіверськодонецька та Станиці Луганської, однак після подальшої окупації ці активи також були втрачені.
З 2014 року родина проживає у Києві. За словами Генпрокурора, фактів відвідування тимчасово окупованих територій або контролю над підприємствами немає, а рейдерство та заочні перереєстрації є типовою практикою окупаційних адміністрацій щодо бізнесу українців, які залишили захоплені території.
Руслан Кравченко також зазначив, що Марія Вдовиченко, Максим Крим і Віктор Логачов мають чинні допуски до державної таємниці, надані після перевірок СБУ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Сколько следователей сейчас ловят ухылянтов (новости почти каждый день) но при этом некому проверить кандидата на ключевое министерское кресло...
то все брехня і взагалі в усьому винен порох
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
а так все зелене кодло то патрійоти
З 1953 по 2014 роки даун-бамбас та лугандонія були сірими зонами підоросії де ховали усіх зсучених зеків, усю мусарню котра охороняла зони та концентраційні лагеря в сибірі, заполярї там на далекому сході "сонячного" магадана та тих прокурорів та суддів котрі виносили вироки іменем кацапомордої підоросії, а також усю офіцерську мерзоту від прапорщиків злодіїв котрі збухалася і крала в армії все що тільки можна...!!! Потенційна фсбешна номенклатура БАРАБАНЩИКІВ...!!!
Памятаєте такого, лугандона Портнова, котрий так само різко вискочив у юристи=аферисти, потім заскочив у верховну зраду, а потім приміряв сутану "сірого кардинала" українського правосуддя з вирішення за бабло усіх судових мільйонних проблем та з призначенням суддів в гнилу пропідороську судову систему України, поки на нього не наділи деривяний Іспанський МАКІНТОШ...!!!
Ось-Ось і цей "засланий козачок" з тієї ж ОПЕРИ фсбешної номенклатури...!!!
А знаєте, як колись йому подібні попадали в ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ і там працювали на "славу родіни"....!!! Поцікавтеся...!!!
Можу сказати лише одне, якщо ваші родичі у цій фсбешно-барабанній системі не працювали і не писали кровю розписки на вірність підороському скрєпостану до гробової доски та не клялися життями своїх дітей і не поручалися за них, ТІ З НИХ НІКОЛИ НЕ МОГЛИ ПОПАСТИ НА РОБОТУ В ЦЮ пропідороську фсбешну ПРОКУРАТРУ, а коли попадали і був на їх рахунок СУМНІВ, вони негайно з неї вилітали у кращому випадку кудись у слідчий відділ, якоїсь зони, у гіршому в підворотні якісь алкаші зарізали за довгий язик і не бажання співпрацювати з "колегами" по системі...!!!
100% - вербовка відбулася у Севастополі...!!!
15 серпня 2012 року став слідчим Севастопольської прокуратури, за рік Кравченка підвищили до старшого слідчого, на якій він працював до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83_(2014) анексії Криму в 2014 році.
У 2014-2015 роках брав участь в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 антитерористичній операції при виконанні службових обов'язків на посаді прокурора 33-ї військової прокуратури Південного регіону України (м. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B5 Дебальцеве, м. Артемівськ - з 2016 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D1%82 Бахмут). Отримав статус https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D1%96%D0%B9 учасника бойових дій. Участь у бойових діях Руслан Кравченко не брав...!!!
Журналістам треба дослідити звязки його батьків та родичів, хто працював з них в прукуратурі, судах чи лугандонському сбу, ось і казкуванню прийде кінець...!!!
Як по "ЩТІРЛІЦУ" котрий закінчив своє життя десь у сибірській кримінальній зоні та був позбавлений усіх військових нагород та військового звання...!!!
Хоча його син потім домігся, його реабілітації псмертно..!!!
Военное время как-никак..
ЗЄ та цого оточення та призначенці - рафіновані ублюдки.