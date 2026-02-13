Рашисты атаковали Конотоп "шахедами": есть погибшая, повреждены дома и нет водоснабжения (обновлено)

Днем 13 февраля российские войска атаковали ударными беспилотниками город Конотоп в Сумской области.

Об этом сообщил городской голова Конотопа Артем Семенихин, информирует Цензор.НЕТ.

Последствия атаки

По его словам, в результате атаки повреждены жилые дома, школа и объекты инфраструктуры, также в городе нет водоснабжения.

Впоследствии он уточнил, что есть один пострадавший, ему оказывается помощь. Масштабы разрушений уточняются.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг нанес удар по железной дороге на Днепропетровщине и в Конотопе

Впоследствии мэр сообщил, что в результате вражеской атаки погибла женщина. Ей было примерно 40 лет:

"Причина смерти – осколочное ранение в результате удара кацапского шахеда (перебита сонная артерия). Личность погибшей устанавливаем".

Удар по Конотопу

Напомним, утром 11 февраля был и очередной удар по железнодорожному депо в Конотопе - есть повреждения технического подвижного состава. Враг продолжает атаки на этот железнодорожный узел Сумщины.

Читайте также: Российский дрон атаковал коммунальный автомобиль на Сумщине: трое раненых. ФОТОрепортаж