Рашисты атаковали Конотоп "шахедами": есть погибшая, повреждены дома и нет водоснабжения (обновлено)
Днем 13 февраля российские войска атаковали ударными беспилотниками город Конотоп в Сумской области.
Об этом сообщил городской голова Конотопа Артем Семенихин, информирует Цензор.НЕТ.
Последствия атаки
По его словам, в результате атаки повреждены жилые дома, школа и объекты инфраструктуры, также в городе нет водоснабжения.
Впоследствии он уточнил, что есть один пострадавший, ему оказывается помощь. Масштабы разрушений уточняются.
Впоследствии мэр сообщил, что в результате вражеской атаки погибла женщина. Ей было примерно 40 лет:
"Причина смерти – осколочное ранение в результате удара кацапского шахеда (перебита сонная артерия). Личность погибшей устанавливаем".
Удар по Конотопу
- Напомним, утром 11 февраля был и очередной удар по железнодорожному депо в Конотопе - есть повреждения технического подвижного состава. Враг продолжает атаки на этот железнодорожный узел Сумщины.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Pan Konotop #390804
показать весь комментарий13.02.2026 18:14 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль