Новости Атака беспилотников на Сумщину
Рашисты атаковали Конотоп "шахедами": есть погибшая, повреждены дома и нет водоснабжения (обновлено)

Шахиды атаковали Конотоп

Днем 13 февраля российские войска атаковали ударными беспилотниками город Конотоп в Сумской области.

Об этом сообщил городской голова Конотопа Артем Семенихин, информирует Цензор.НЕТ.

Последствия атаки

По его словам, в результате атаки повреждены жилые дома, школа и объекты инфраструктуры, также в городе нет водоснабжения.

Впоследствии он уточнил, что есть один пострадавший, ему оказывается помощь. Масштабы разрушений уточняются.

Впоследствии мэр сообщил, что в результате вражеской атаки погибла женщина. Ей было примерно 40 лет:

"Причина смерти – осколочное ранение в результате удара кацапского шахеда (перебита сонная артерия). Личность погибшей устанавливаем".

Удар по Конотопу

  • Напомним, утром 11 февраля был и очередной удар по железнодорожному депо в Конотопе - есть повреждения технического подвижного состава. Враг продолжает атаки на этот железнодорожный узел Сумщины.

