Рашисти атакували Конотоп "шахедами": є загибла, пошкоджені будинки та немає водопостачання
Удень 13 лютого російські війська атакували ударними безпілотниками місто Конотоп на Сумщині.
Про це повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін, інформує Цензор.НЕТ.
Наслідки атаки
За його словами, через атаку пошкоджені житлові будинки, школа та обʼєкти інфраструктури, також у місті немає водопостачання.
Згодом він уточнив, що є один постраждалий, йому надається допомога. Масштаби руйнувань уточнюються.
Згодом мер повідомив, що внаслідок ворожої атаки загинула жінка. Їй було приблизно 40 років:
"Причина смерті – уламкове поранення в результаті удару кацапського шахеда (перебита сонна артерія). Особу загиблої встановлюємо".
Удар по Конотопу
- Нагадаємо, зранку 11 лютого був і черговий удар по залізничному депо в Конотопі - є пошкодження технічного рухомого складу. Ворог продовжує атаки на цей залізничний вузол Сумщини.
Pan Konotop #390804
