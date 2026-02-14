РУС
Присвоение бюджетных средств: против пиарщика Зеленского Петрова открыли еще одно уголовное производство

полиция расследует новое дело в отношении Владимира Петрова

По обращению народного депутата от фракции "Голос" Ярослава Железняка правоохранители открыли еще одно уголовное производство против черного политтехнолога Владимира Петрова.

Об этом нардеп сообщил в своем телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Возможное присвоение средств

"Получили сообщение по факту нашего заявления от Главного управления Национальной полиции в городе Киеве о внесении сведений в ЕРДР по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.191 УК Украины", - написал парламентарий.

Как рассказал Железняк, речь идет о выяснении обстоятельств, при которых средства государственного учреждения "Национальное военное мемориальное кладбище" могли быть получены без фактического выполнения работ и без пребывания на рабочем месте.

В заявлении нардеп указал, что с июля 2025 года по январь 2026-го Петрову было присвоено более 93 тысяч гривен бюджетных средств.

сообщение Железняка

Читайте также: СБУ открыла дело о государственной измене против пророссийского пропагандиста Петрова, - Железняк

Дело о государственной измене

Напомним, что ранее Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в отношении Петрова по подозрению в государственной измене.

Смотрите также: Пиарщик Зеленского Петров 10 лет назад пытался создавать сепаратистские проекты, - журналист Крутчак. ВИДЕО

