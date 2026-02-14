Присвоение бюджетных средств: против пиарщика Зеленского Петрова открыли еще одно уголовное производство
По обращению народного депутата от фракции "Голос" Ярослава Железняка правоохранители открыли еще одно уголовное производство против черного политтехнолога Владимира Петрова.
Об этом нардеп сообщил в своем телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
Возможное присвоение средств
"Получили сообщение по факту нашего заявления от Главного управления Национальной полиции в городе Киеве о внесении сведений в ЕРДР по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.191 УК Украины", - написал парламентарий.
Как рассказал Железняк, речь идет о выяснении обстоятельств, при которых средства государственного учреждения "Национальное военное мемориальное кладбище" могли быть получены без фактического выполнения работ и без пребывания на рабочем месте.
В заявлении нардеп указал, что с июля 2025 года по январь 2026-го Петрову было присвоено более 93 тысяч гривен бюджетных средств.
Дело о государственной измене
Напомним, что ранее Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в отношении Петрова по подозрению в государственной измене.
Ну, пока его не тронут. Но пусть дела накапливаются. Потом пригодится.
що би цього не бачити.
страшна цифра на вихлопі...
- не мое....
там самі кловани- будівельникі....