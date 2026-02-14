9 023 25

Привласнення бюджетних коштів: проти піарника Зеленського Петрова відкрили ще одне кримінальне провадження

поліція розслідує нову справу щодо Володимира Петрова

За зверненням народного депутата від фракції "Голос" Ярослава Железняка правоохоронці відкрили ще одне кримінальне провадження проти чорного політтехнолога Володимира Петрова.

Про це нардеп повідомив у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Можливе привласнення коштів

"Отримали повідомлення за фактом нашої заяви від Головного управління Національної поліції у місті Києві про внесення відомостей до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України", - написав парламентар.

Як розповів Железняк, йдеться про зʼясування обставин, за яких кошти державної установи "Національне військове меморіальне кладовище" могли бути отримані без фактичного виконання робіт і без перебування на робочому місці.

У заяві нардеп вказав, що з липня 2025 року по січень 2026-го Петрову було присвоєно понад 93 тисячі гривень бюджетних коштів.

Читайте також: СБУ відкрила справу про державну зраду проти проросійського пропагандиста Петрова, - Железняк

Справа про держзраду

Нагадаємо, що раніше Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження щодо Петрова за підозрою у державній зраді.

Дивіться також: Піарник Зеленського Петров 10 років тому намагався створювати сепаратистські проєкти, - журналіст Крутчак. ВIДЕО

Кожен пропагандон із зеленої банди мародерів, включно із профурами типу відсмокчучки, повинен понести заслужене покарання після зміни влади в України та усунення і арешту зеленого покидька. Кожне падло, яке славило мерзотників, що в цей час грабували та розпинали український народ, повинне як мінімум кілька років провести під охороною на суспільно-корисних роботах.
ця істота повинна бути обміняна на наших бійців сил опору
О, Вовику прилетел еще один ответ за морковку
Ну, пока его не тронут. Но пусть дела накапливаются. Потом пригодится.
а прі чьом здесь ЗЄлєнскій ?

та буба головний у бакланова і міндичя - треба бути сліпим ,
що би цього не бачити.
73% тобі не вірять! Ви фсьо врьоті!
беріть кацапцькі втрати, якщо їм можна довіряти, і деліть на 3....
страшна цифра на вихлопі...
В наглядових радах почалася срачка, як у ВРУ не народних служок з корнієнком та стефанчуками!!! Сморід від них, передати не можна!!!
от чому я вивчився але так і не став будівельником - красти на бетоні?
- не мое....
там самі кловани- будівельникі....
Одні Вови, це вже якась порча
... рідкісна істота
Ммм..птах міндича, нащадок насірова...еліта
Цій антиукраїнській гниді таки вигідніше самій здатися слідству ,обігнавши спільників.І таке хитросраке точно використає такий шанс ,якщо вже не розпочало - то не раз задумалось.
Може Гундосий компенсує зі своєї кишені витрати на свого піарника?
От тільки нах вони всі йому дупу лижуть? Весь цей планктон йде у розхід. Вони що не бачать що король голий і з радістю здає своїх посіпак. Правда деякому вдається покинути країну.
а де заява на того, хто нараховував ті незаконні кошти? Він ще більше злочинець
Боюсь, на усіх цих під@рів у нас набоїв не вистачить.
Будемо вішати.
Гілляк не вистачить.
Цей кацапський ***** особливо огидний.
Нарещі йя гнида покрититься, як воша на гребінці.
Хоч одне зелене і не ***** і не падла
Назвете прізвище ?
Жодної порядної людини. Мабуть це так скрізь у світі. Втратили совість і людяність. Стали тваринами.
А чого Ви забули про власника буратінкі,який нібито сидить.Зараз можна позбавитись одного покидька.Одним алігархом меньше - какая разница.
Не понять как политтехнолог может своровать деньги
Он же на зарплате
