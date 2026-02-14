Привласнення бюджетних коштів: проти піарника Зеленського Петрова відкрили ще одне кримінальне провадження

За зверненням народного депутата від фракції "Голос" Ярослава Железняка правоохоронці відкрили ще одне кримінальне провадження проти чорного політтехнолога Володимира Петрова.

Про це нардеп повідомив у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Можливе привласнення коштів

"Отримали повідомлення за фактом нашої заяви від Головного управління Національної поліції у місті Києві про внесення відомостей до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України", - написав парламентар.

Як розповів Железняк, йдеться про зʼясування обставин, за яких кошти державної установи "Національне військове меморіальне кладовище" могли бути отримані без фактичного виконання робіт і без перебування на робочому місці.

У заяві нардеп вказав, що з липня 2025 року по січень 2026-го Петрову було присвоєно понад 93 тисячі гривень бюджетних коштів.

Читайте також: СБУ відкрила справу про державну зраду проти проросійського пропагандиста Петрова, - Железняк

Справа про держзраду

Нагадаємо, що раніше Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження щодо Петрова за підозрою у державній зраді.

Дивіться також: Піарник Зеленського Петров 10 років тому намагався створювати сепаратистські проєкти, - журналіст Крутчак. ВIДЕО