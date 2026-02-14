Путин "раб войны": она в центре его внимания, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин больше не заинтересован ни в чем, кроме войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом Зеленский заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Он не может представить жизнь без власти и после власти. Нормальные вещи его не интересуют. Он больше консультируется с Петром Первым и Екатериной Великой, чем с кем-либо из ныне живущих. Сейчас в центре его внимания Украина, но он не оставит другие европейские страны, потому что он не может отказаться от самой идеи войны", - предупредил Зеленский.

Что предшествовало?

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула важность не поддаваться российскому нарративу и оценивать ситуацию через призму реальных стратегических и военных целей Кремля.