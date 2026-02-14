РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7429 посетителей онлайн
Новости Мюнхенская конференция 2026
1 647 32

Путин "раб войны": она в центре его внимания, - Зеленский

Президент Украины о Путине: война в центре его внимания

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин больше не заинтересован ни в чем, кроме войны. 

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом Зеленский заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Он не может представить жизнь без власти и после власти. Нормальные вещи его не интересуют. Он больше консультируется с Петром Первым и Екатериной Великой, чем с кем-либо из ныне живущих. Сейчас в центре его внимания Украина, но он не оставит другие европейские страны, потому что он не может отказаться от самой идеи войны", - предупредил Зеленский.

"Он не может представить жизнь без власти и после власти. Нормальные вещи его не интересуют. Он больше консультируется с Петром Первым и Екатериной Великой, чем с кем-либо из ныне живущих. Сейчас в центре его внимания Украина, но он не оставит другие европейские страны, потому что он не может отказаться от самой идеи войны", - предупредил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Чем дольше длится война, тем больше ресурса в РФ, - Зеленский

Что предшествовало?

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула важность не поддаваться российскому нарративу и оценивать ситуацию через призму реальных стратегических и военных целей Кремля.

Автор: 

Зеленский Владимир (23675) путин владимир (32740)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
Ось і ЄС познайомилось з КВН і конкурсом капітанів. Всі судді - пять балів!💩
показать весь комментарий
14.02.2026 14:35 Ответить
+12
показать весь комментарий
14.02.2026 14:42 Ответить
+6
Мабуть доповів тобі тихенько по секретній лінії телефону?
показать весь комментарий
14.02.2026 14:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мабуть доповів тобі тихенько по секретній лінії телефону?
показать весь комментарий
14.02.2026 14:34 Ответить
Ось і ЄС познайомилось з КВН і конкурсом капітанів. Всі судді - пять балів!💩
показать весь комментарий
14.02.2026 14:35 Ответить
Він колисть на цьому конкурсі з тріском програв Дяді Жорі.З тріском.
показать весь комментарий
14.02.2026 14:42 Ответить
Мабуть від себе щось белькотнув)))
показать весь комментарий
14.02.2026 15:07 Ответить
Але ж відігрався на нас
показать весь комментарий
14.02.2026 15:18 Ответить
Не моє Правильно мировые лидеры говорят, что нападение на Украину это акт слабости и трусости россии, а не её силы. Нападать на страну, которая передала тебе своё ядерное оружие это предательство, коварство и подлость. За 25 лет правления своей страной ничего не достиг на мировой арене и решил нагадить соседям. Тем более, все убедились, что это не 2-я армия мира, а разворованное позорище, не способное на 5-й год войны захватить ни одного региона. Единственное, что она хорошо умеет делать, это разрушать и приносить горе, и страдание, как себе, так и чужим странам. Вероломство и нападение на соседа всегда считались в истории признаком глубокого морального падения, которое неизбежно ведет к краху самого агрессора, что оказалось правдой....
показать весь комментарий
14.02.2026 14:36 Ответить
кожний народ має той шашлик, якого він гідний (липневий дощ)
показать весь комментарий
14.02.2026 14:36 Ответить
показать весь комментарий
14.02.2026 14:39 Ответить
Стратегічний план війни від обкуреного ішака вражає глибиною та виваженістю до найменших деталей - потрібно просто дочекатись смерті *****, та й усе
показать весь комментарий
14.02.2026 14:44 Ответить
Підозрюю, що Зеля вимовляє привселюдно магічну мантру, що пуйло скоро помре. Дєрмак навчив? Скільки ляльок вуду закололи для здійснення мантри? Десять? Сто?
А що з заголовком? М'яко кажучи незрозуміле щось написано...
показать весь комментарий
14.02.2026 14:45 Ответить
показать весь комментарий
14.02.2026 14:42 Ответить
У більшості випадків, це ті самі виборці.
показать весь комментарий
14.02.2026 15:40 Ответить
Він не може уявити життя без влади і після влади Джерело: https://censor.net/ua/n3600579

показать весь комментарий
14.02.2026 14:43 Ответить
зеля може уявити і воно йому не нравицця
дуже
можливо розглядає варіант фальсифікувати вибори, фальсифікувати референдум, віддати території засрашкам і залишитись гарантом цього референдуму на благо заходу
показать весь комментарий
14.02.2026 15:27 Ответить
А хто заголовок написав? Сам бубачка після чергової "доріжки"?
показать весь комментарий
14.02.2026 14:44 Ответить
Виправив
показать весь комментарий
14.02.2026 14:50 Ответить
І на цензор влаштувались випускники трускавецьких університетів
показать весь комментарий
14.02.2026 15:21 Ответить
як наш сцицерон сказали так і написали
для його висловів потрібно заводити нову орфографію і пунктуацію.
показать весь комментарий
14.02.2026 15:29 Ответить
Для чого ця наркотична маячня?
показать весь комментарий
14.02.2026 14:45 Ответить
для зебілів
тим часом оживає проросійське кодло
бумери сцються кип'ятком від януковича, згадуючи як їм гарно сралось при ньому в пелюшках
показать весь комментарий
14.02.2026 15:30 Ответить
зумери * тобто, дегани оці, ну ви поняли
поплутала покоління
показать весь комментарий
14.02.2026 15:31 Ответить
Здається що ти зацікавлений в продовженні війни та в гибелі мирних громадян
показать весь комментарий
14.02.2026 14:47 Ответить
"Він не може уявити життя без влади і після влади. Нормальні речі його не цікавлять", полностью подходит еще одному деятелю, В. Феноменскому, у которого консультант АлиБаба.
показать весь комментарий
14.02.2026 14:48 Ответить
зєлупа-раб путіна.
показать весь комментарий
14.02.2026 14:56 Ответить
А хто тоді делегації шле на переговори? Не біполярний президент, часом?
показать весь комментарий
14.02.2026 15:00 Ответить
Він не може уявити життя без влади і після влади. Нормальні речі його не цікавлять. Джерело: https://censor.net/ua/n3600579

Прям автопортрет смалював
показать весь комментарий
14.02.2026 15:04 Ответить
путин *****
показать весь комментарий
14.02.2026 15:04 Ответить
Та ******* з ****** на пару не хочуть зупиняти війну. Воно само це сказало на стадіоні в 2019))))
показать весь комментарий
14.02.2026 15:12 Ответить
Зеля раб сцени. Фактично два ***** чи голобородька змагаються за місце в історії і на шпальтах газет.
показать весь комментарий
14.02.2026 15:25 Ответить
Стендапера понесло
показать весь комментарий
14.02.2026 15:31 Ответить
Поки війна, поки воно не притягнуте до відповідальності ,
показать весь комментарий
14.02.2026 15:36 Ответить
 
 