Путин "раб войны": она в центре его внимания, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин больше не заинтересован ни в чем, кроме войны.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом Зеленский заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Он не может представить жизнь без власти и после власти. Нормальные вещи его не интересуют. Он больше консультируется с Петром Первым и Екатериной Великой, чем с кем-либо из ныне живущих. Сейчас в центре его внимания Украина, но он не оставит другие европейские страны, потому что он не может отказаться от самой идеи войны", - предупредил Зеленский.
Что предшествовало?
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула важность не поддаваться российскому нарративу и оценивать ситуацию через призму реальных стратегических и военных целей Кремля.
А що з заголовком? М'яко кажучи незрозуміле щось написано...
дуже
можливо розглядає варіант фальсифікувати вибори, фальсифікувати референдум, віддати території засрашкам і залишитись гарантом цього референдуму на благо заходу
для його висловів потрібно заводити нову орфографію і пунктуацію.
тим часом оживає проросійське кодло
бумери сцються кип'ятком від януковича, згадуючи як їм гарно сралось при ньому в пелюшках
поплутала покоління
Прям автопортрет смалював