Путін "раб війни": вона у центрі його уваги, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін більше не зацікавлений ні в чому, крім війни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це Зеленський заявив під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції.

"Він не може уявити життя без влади і після влади. Нормальні речі його не цікавлять. Він більше консультується з Петром Першим і Катериною Великою, ніж з ким-небудь із нині живих. Зараз у центрі його уваги Україна, але він не залишить інші європейські країни, тому що він не може відмовитися від самої ідеї війни", - попередив Зеленський.

Що передувало?

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила на важливості не піддаватися російському наративу та оцінювати ситуацію через призму реальних стратегічних і військових цілей Кремля.