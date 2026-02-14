УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9912 відвідувачів онлайн
Новини Мюнхенська конференція 2026
3 080 37

Путін "раб війни": вона у центрі його уваги, - Зеленський

Президент України про Путіна: війна у центрі його уваги

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін більше не зацікавлений ні в чому, крім війни. 

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це Зеленський заявив під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Він не може уявити життя без влади і після влади. Нормальні речі його не цікавлять. Він більше консультується з Петром Першим і Катериною Великою, ніж з ким-небудь із нині живих. Зараз у центрі його уваги Україна, але він не залишить інші європейські країни, тому що він не може відмовитися від самої ідеї війни", - попередив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чим довше триває війна, тим більше ресурсу в РФ, - Зеленський

Що передувало?

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила на важливості не піддаватися російському наративу та оцінювати ситуацію через призму реальних стратегічних і військових цілей Кремля.

Автор: 

Зеленський Володимир (27822) путін володимир (25401)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
Ось і ЄС познайомилось з КВН і конкурсом капітанів. Всі судді - пять балів!💩
показати весь коментар
14.02.2026 14:35 Відповісти
+17
показати весь коментар
14.02.2026 14:42 Відповісти
+13
Стратегічний план війни від обкуреного ішака вражає глибиною та виваженістю до найменших деталей - потрібно просто дочекатись смерті *****, та й усе
показати весь коментар
14.02.2026 14:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мабуть доповів тобі тихенько по секретній лінії телефону?
показати весь коментар
14.02.2026 14:34 Відповісти
Ось і ЄС познайомилось з КВН і конкурсом капітанів. Всі судді - пять балів!💩
показати весь коментар
14.02.2026 14:35 Відповісти
Він колисть на цьому конкурсі з тріском програв Дяді Жорі.З тріском.
показати весь коментар
14.02.2026 14:42 Відповісти
Мабуть від себе щось белькотнув)))
показати весь коментар
14.02.2026 15:07 Відповісти
Але ж відігрався на нас
показати весь коментар
14.02.2026 15:18 Відповісти
Не моє Правильно мировые лидеры говорят, что нападение на Украину это акт слабости и трусости россии, а не её силы. Нападать на страну, которая передала тебе своё ядерное оружие это предательство, коварство и подлость. За 25 лет правления своей страной ничего не достиг на мировой арене и решил нагадить соседям. Тем более, все убедились, что это не 2-я армия мира, а разворованное позорище, не способное на 5-й год войны захватить ни одного региона. Единственное, что она хорошо умеет делать, это разрушать и приносить горе, и страдание, как себе, так и чужим странам. Вероломство и нападение на соседа всегда считались в истории признаком глубокого морального падения, которое неизбежно ведет к краху самого агрессора, что оказалось правдой....
показати весь коментар
14.02.2026 14:36 Відповісти
кожний народ має той шашлик, якого він гідний (липневий дощ)
показати весь коментар
14.02.2026 14:36 Відповісти
показати весь коментар
14.02.2026 14:39 Відповісти
Стратегічний план війни від обкуреного ішака вражає глибиною та виваженістю до найменших деталей - потрібно просто дочекатись смерті *****, та й усе
показати весь коментар
14.02.2026 14:44 Відповісти
Підозрюю, що Зеля вимовляє привселюдно магічну мантру, що пуйло скоро помре. Дєрмак навчив? Скільки ляльок вуду закололи для здійснення мантри? Десять? Сто?
А що з заголовком? М'яко кажучи незрозуміле щось написано...
показати весь коментар
14.02.2026 14:45 Відповісти
показати весь коментар
14.02.2026 14:42 Відповісти
У більшості випадків, це ті самі виборці.
показати весь коментар
14.02.2026 15:40 Відповісти
Він не може уявити життя без влади і після влади Джерело: https://censor.net/ua/n3600579

показати весь коментар
14.02.2026 14:43 Відповісти
зеля може уявити і воно йому не нравицця
дуже
можливо розглядає варіант фальсифікувати вибори, фальсифікувати референдум, віддати території засрашкам і залишитись гарантом цього референдуму на благо заходу
показати весь коментар
14.02.2026 15:27 Відповісти
А хто заголовок написав? Сам бубачка після чергової "доріжки"?
показати весь коментар
14.02.2026 14:44 Відповісти
Виправив
показати весь коментар
14.02.2026 14:50 Відповісти
як наш сцицерон сказали так і написали
для його висловів потрібно заводити нову орфографію і пунктуацію.
показати весь коментар
14.02.2026 15:29 Відповісти
Для чого ця наркотична маячня?
показати весь коментар
14.02.2026 14:45 Відповісти
для зебілів
тим часом оживає проросійське кодло
бумери сцються кип'ятком від януковича, згадуючи як їм гарно сралось при ньому в пелюшках
показати весь коментар
14.02.2026 15:30 Відповісти
зумери * тобто, дегани оці, ну ви поняли
поплутала покоління
показати весь коментар
14.02.2026 15:31 Відповісти
Здається що ти зацікавлений в продовженні війни та в гибелі мирних громадян
показати весь коментар
14.02.2026 14:47 Відповісти
А ти зацікавлений в капітуляції і здачі української землі кацапам?
показати весь коментар
14.02.2026 16:55 Відповісти
"Він не може уявити життя без влади і після влади. Нормальні речі його не цікавлять", полностью подходит еще одному деятелю, В. Феноменскому, у которого консультант АлиБаба.
показати весь коментар
14.02.2026 14:48 Відповісти
зєлупа-раб путіна.
показати весь коментар
14.02.2026 14:56 Відповісти
А хто тоді делегації шле на переговори? Не біполярний президент, часом?
показати весь коментар
14.02.2026 15:00 Відповісти
Він не може уявити життя без влади і після влади. Нормальні речі його не цікавлять. Джерело: https://censor.net/ua/n3600579

Прям автопортрет смалював
показати весь коментар
14.02.2026 15:04 Відповісти
путин *****
показати весь коментар
14.02.2026 15:04 Відповісти
Та ******* з ****** на пару не хочуть зупиняти війну. Воно само це сказало на стадіоні в 2019))))
показати весь коментар
14.02.2026 15:12 Відповісти
Зеля раб сцени. Фактично два ***** чи голобородька змагаються за місце в історії і на шпальтах газет.
показати весь коментар
14.02.2026 15:25 Відповісти
Стендапера понесло
показати весь коментар
14.02.2026 15:31 Відповісти
Багатьох депутатів у Раді теж..))
показати весь коментар
14.02.2026 16:57 Відповісти
Поки війна, поки воно не притягнуте до відповідальності ,
показати весь коментар
14.02.2026 15:36 Відповісти
Так виглядає представник держави.🤦‍♂️
Те що він говорить, це окремий треш.
показати весь коментар
14.02.2026 15:52 Відповісти
Пукін не раб, воно йо#нуте на всю голову створіння, цю "таємницю" ще Нємцов свого часу публічно розкрив, після чого його відразу вбили.
показати весь коментар
14.02.2026 15:53 Відповісти
 
 