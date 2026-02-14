Путін "раб війни": вона у центрі його уваги, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін більше не зацікавлений ні в чому, крім війни.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це Зеленський заявив під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції.
"Він не може уявити життя без влади і після влади. Нормальні речі його не цікавлять. Він більше консультується з Петром Першим і Катериною Великою, ніж з ким-небудь із нині живих. Зараз у центрі його уваги Україна, але він не залишить інші європейські країни, тому що він не може відмовитися від самої ідеї війни", - попередив Зеленський.
Що передувало?
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила на важливості не піддаватися російському наративу та оцінювати ситуацію через призму реальних стратегічних і військових цілей Кремля.
А що з заголовком? М'яко кажучи незрозуміле щось написано...
можливо розглядає варіант фальсифікувати вибори, фальсифікувати референдум, віддати території засрашкам і залишитись гарантом цього референдуму на благо заходу
для його висловів потрібно заводити нову орфографію і пунктуацію.
тим часом оживає проросійське кодло
бумери сцються кип'ятком від януковича, згадуючи як їм гарно сралось при ньому в пелюшках
Прям автопортрет смалював
Те що він говорить, це окремий треш.