РФ уничтожила ракетами производственную линию "Фламинго", ее уже переместили и восстановили, - Зеленский
Россиянам удалось уничтожить одну из производственных линий ракет "Фламинго" в Украине. Однако производство уже переместили и возобновили.
Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами в Мюнхене, сообщает Цензор.НЕТ.
РФ атаковала производственные мощности "Фламинго"
"Одну большую производственную линию уничтожили вследствие ракетного удара. Но я уже могу говорить об этом. Ее уже переместили и производство восстановили", - сказал глава государства.
Удар по базе "Орешника"
По словам Зеленского, Украина имеет пока немного ракет "Фламинго". Однако на днях этой ракетой был нанесен удар по месту базирования российского "Орешника".
"Мы их использовали несколько дней назад по территории, где находится система "Орешник". Посмотрим результаты, но я думаю, что мы результаты все-таки получили", - сказал президент.
Про FrankenSAM нічого не говорив ніхто, а їх 3 рази накривали.
Виробництва ж Фаерпоінту, ті, що я знаю (там пів-києва знало), просто випалили втщент (ні, фламінго там не вироблялись)
Але ж хтось здав ворогу дислокацію підприємства! Чи ні?
А, якщо здав - то хто?
Аде зрадники Наумов, Баканов, Міндіч, Глущенко, еtс???
Взяли знищили? А чому без потужної передісторії, що те виробництво засвітили марафонщики і шаболди-архітекторки, і через 10 хвилин всі осінтери знали точну адресу?
