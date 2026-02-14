РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7959 посетителей онлайн
Новости Производство баллистических ракет в Украине
5 232 77

РФ уничтожила ракетами производственную линию "Фламинго", ее уже переместили и восстановили, - Зеленский

Зеленский: РФ ракетами уничтожила линию "Фламинго", но производство уже переместили и восстановили

Россиянам удалось уничтожить одну из производственных линий ракет "Фламинго" в Украине. Однако производство уже переместили и возобновили.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами в Мюнхене, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

РФ атаковала производственные мощности "Фламинго" 

"Одну большую производственную линию уничтожили вследствие ракетного удара. Но я уже могу говорить об этом. Ее уже переместили и производство восстановили", - сказал глава государства.

Читайте также: Ракета "Фламинго" FP‑5 впервые применена в мае 2025 года, - Генштаб

Удар по базе "Орешника" 

По словам Зеленского, Украина имеет пока немного ракет "Фламинго". Однако на днях этой ракетой был нанесен удар по месту базирования российского "Орешника".

"Мы их использовали несколько дней назад по территории, где находится система "Орешник". Посмотрим результаты, но я думаю, что мы результаты все-таки получили", - сказал президент.

Читайте также: Зеленский о последнем применении "Фламинго": Вражеская цель уничтожена, российская ПВО перехватила 4 ракеты

Автор: 

Зеленский Владимир (23675) производство (593) ракета Фламинго (13)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+33
А 3000 ракет успели перетащить в другое место?
показать весь комментарий
14.02.2026 19:31 Ответить
+32
показать весь комментарий
14.02.2026 19:31 Ответить
+27
Як сховати те, чого не було?
показать весь комментарий
14.02.2026 19:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А 3000 ракет успели перетащить в другое место?
показать весь комментарий
14.02.2026 19:31 Ответить
3000 в месяц!
показать весь комментарий
14.02.2026 20:13 Ответить
Нит, до кинца году.
показать весь комментарий
14.02.2026 20:39 Ответить
zельона дебільна відмазка
показать весь комментарий
14.02.2026 19:31 Ответить
чи можна знищити те, чого немає ?
питання філософське !

"всьо уже украдено до нас... "

показать весь комментарий
14.02.2026 19:44 Ответить
Невже не видно конкретно в цьому випадку, що Зе тупо відмазує Фаєрпоїнт. Ну всім же кидається в очі факт, що ракет FP-5 "Фламіндіч" на ПОРЯДКИ менше, ніж було обіцяно. Якось підтошнює від цього "президента" і його мерзенного оточення.
показать весь комментарий
14.02.2026 20:25 Ответить
А ти точно знаєш, що він бреше? Чи тобі видно, коли, де, скільки кацапи накривали виробництво Фаерпоінту насправді?
показать весь комментарий
14.02.2026 20:31 Ответить
Та ти шо? І де можна подивитись на збиті фламінго?
показать весь комментарий
14.02.2026 20:26 Ответить
в ынторнети
показать весь комментарий
14.02.2026 20:30 Ответить
бачу тут народ до виборів вже готується що українського президента лупить.
чи то русня - не розібрати одразу бо однакове пишуть і ті й інші.
показать весь комментарий
14.02.2026 20:05 Ответить
Бачу зебільний десант теж часу не гає
показать весь комментарий
14.02.2026 20:09 Ответить
гундосе чмо точно не "український" і технічно навіть не презедент. будеш висіти з ним на одному стовпі на Хрещатику?
показать весь комментарий
14.02.2026 20:16 Ответить
Він такий український президент як Янукович був українським президентом
показать весь комментарий
14.02.2026 20:34 Ответить
А, чи був хлопчик🤣🤣🤣?
показать весь комментарий
14.02.2026 19:31 Ответить
Два магнітофони, дві кінокамери, куртка замшева, дві куртки.
показать весь комментарий
14.02.2026 19:34 Ответить
показать весь комментарий
14.02.2026 19:31 Ответить
- но єто ж старый слюнявий.... !
- а хто сказал что он - русский ?

.
показать весь комментарий
14.02.2026 19:48 Ответить
А какой?
показать весь комментарий
14.02.2026 20:04 Ответить
криворагульньій
показать весь комментарий
14.02.2026 20:18 Ответить
А сховати виробництво, не чекаючи поки його знищать, мізків не хвата, це ж не схеми видумувати як красти мільярди.
показать весь комментарий
14.02.2026 19:32 Ответить
Як сховати те, чого не було?
показать весь комментарий
14.02.2026 19:36 Ответить
Було б чиєсь - сховали б. А так- гроші дали в ЄС, скільки там чого було і скільки знищили- напишуть скільки потрібно. " три порції шашлика... викунула в пропасть."
показать весь комментарий
14.02.2026 19:38 Ответить
Навіть якби той завод дійсно потужно працював, то сестра Міндіча не просто так треться кацапським військовим. Всі секрети є в Пуйла на столі ще до того як їх розтрубить Зєлямарафон.
показать весь комментарий
14.02.2026 19:47 Ответить
Яке, нахєр, виробництво?????
Все "виробництво" ракет на 100% базується на ************.
Все, що було матеріальне (******) - полетіло на Ізраїль. Ти вчора народилося, чудо????
показать весь комментарий
14.02.2026 19:55 Ответить
Сховати важко, бо повно кацапської агентури. Ракети в кармані не вивезеш - їх видно, коли вивозять з виробництва.
показать весь комментарий
14.02.2026 20:18 Ответить
Все ясно......
показать весь комментарий
14.02.2026 19:32 Ответить
Локшина це надійні ліки на вуха які впливають на мізки
показать весь комментарий
14.02.2026 19:33 Ответить
Дуже перепрошую, пане Президенте, але, може, не треба патякати про такі деталі? Щоб не було, як у відомому жарті радянських часів:

Позаминулого року ми засіяли 5 гаків конопля, але їх поїла тля. Минулого року ми засіяли 7 гаків конопля, але їх поїла тля. Цього року ми засіємо 10 гаків конопля, і хай вона, клята, ними подавиться.
показать весь комментарий
14.02.2026 19:34 Ответить
То Єрмак знищив, а не РФ на стадії розробки
показать весь комментарий
14.02.2026 19:34 Ответить
Релокували в Ізраіль, на хату до Міндіча?
показать весь комментарий
14.02.2026 19:37 Ответить
А ця "лінія" взагалі існувала?..
показать весь комментарий
14.02.2026 19:38 Ответить
нема меж вовиної ***********
показать весь комментарий
14.02.2026 19:39 Ответить
Ось до чого призводить реклама того чого ще не почали випускати. А може так і було задумано. Тепер ніхто не докаже куди ділися 3000 ракет. І мільярди можна списати на удар рашистів.
показать весь комментарий
14.02.2026 19:39 Ответить
показать весь комментарий
14.02.2026 19:41 Ответить
А я думав Фламінго як перелетіли разом з Міндічем до Ізраілю так і всьо.
показать весь комментарий
14.02.2026 19:42 Ответить
Виділяєш гроші на виробництво фламінго своєму корєшу, корєш вйо@ує з грошима в Ізраїль, ти кажеш що виробництво ракет роздовбали кацапи. План надійний як швейцарський годинник.
показать весь комментарий
14.02.2026 19:43 Ответить
Нє, ну а шо? З таким тупим електоратом, як у нього, можна й таке заливати🤡
показать весь комментарий
14.02.2026 19:44 Ответить
А нах@й було триндіту про ту хламінгу на весь світ?
показать весь комментарий
14.02.2026 19:47 Ответить
Классика
показать весь комментарий
14.02.2026 19:49 Ответить
воно бреше що дише, війна все спише ...
показать весь комментарий
14.02.2026 19:52 Ответить
Так саме ти видав ворогу про виробничі потужності ракет ,розумний політик промовчить дочекаєтся потужного удару по рф Щось подібне було і КП "Луч" видати ворогу свої плани.
показать весь комментарий
14.02.2026 19:54 Ответить
никаких фламинго нет - потому, как были пархатые миндичи
показать весь комментарий
14.02.2026 19:54 Ответить
Который упорхал в израиль
показать весь комментарий
14.02.2026 20:42 Ответить
Ця тема вже відпрацювала себе, переходьте на балістику. Дозу треба постійно підвищувати, щоб був ефект.
показать весь комментарий
14.02.2026 19:54 Ответить
Як зручно для списання мільярдів народного бабла, так, ********? А координати виробництва кацапам мабуть Міндіч рразом з двушечкою на москву відіслав.
показать весь комментарий
14.02.2026 19:56 Ответить
бабосики попилили, слили координаты потужными фоточками, повторить пару раз, а тепепь можно и делать наконец начать😎цинизму зеленому кодлу нет предела. Хотя учитывая что хламидия сливала координаты военных в Киеве а потом туда прилеты были инста из-за полудурка, а потужний и ко научились блюрить фон на 5 год то я просто в шоке как можно быть такими тупорылыми, некомпетентными тварями еще и открывать свой рот. на 2 срок это чудило собирается идти. На крови патриотов уже научился управлять государством? терпим дальше
показать весь комментарий
14.02.2026 19:57 Ответить
Треба кликати Міндіча, він в Зеопарку був головний орнітолог по "Фламінго".
показать весь комментарий
14.02.2026 19:59 Ответить
Миндич же отвечал за производство фламинго, а его сестра в квартире российского генерала в Москве живет. Какая то муть. Выборы нужно проводить в дие с открытыми списками. Что то власть не чистая. Сепаров повыпускали типа Ефремова. одни скандалы всюду просто. Всюду воровство и гос измены. И еще говорят выборы нельзя проводить. Пусть воруют и гос измены делают. Дебильно все. Просто страна дураков.
показать весь комментарий
14.02.2026 20:02 Ответить
Знищили, паразіти, а так би тищщі ракет Штілермана полетіли на Москву. Якась падла потужно фоткі постіла та делегації водила.. Лінія-то не підземна, як профанам може здатись. Там же темно.
показать весь комментарий
14.02.2026 20:03 Ответить
показать весь комментарий
14.02.2026 20:06 Ответить
Так дурне хвалилося виробництвом,що навіть москалі повірили і дали завданням усім шпіонам знайти хоч приблизне місце знаходження,а там вже через інтернет і місцевих покидьків чисто здали((((Краще нічого не оголошувати ,а тихо робити та атакувати москалів((Але ні,хочеться виборів і нове президенство(((Бо як вибируть,якщо тихо працюватимеш на перемогу ,краще потужно ,тупо ,голосно кричати про плани,навіть не реалії,а там і другий термін(((
показать весь комментарий
14.02.2026 20:07 Ответить
Кацапи і без того місцевих покидьків шукають весь час і ті здають будь-яке серйозне виробництво.
Про FrankenSAM нічого не говорив ніхто, а їх 3 рази накривали.
Виробництва ж Фаерпоінту, ті, що я знаю (там пів-києва знало), просто випалили втщент (ні, фламінго там не вироблялись)
показать весь комментарий
14.02.2026 20:28 Ответить
Лінію поремонтували та релокували в Ізраїль, де мінідч продовжить успішне виробництво тисяч фламінгів за державні гроші
показать весь комментарий
14.02.2026 20:12 Ответить
Та закрий вже свого рота,генераліссімус.
показать весь комментарий
14.02.2026 20:17 Ответить
Шмигаль, з міндічами та бакановим з шоблою від деркача, мабуть зхвильовані??!!!
показать весь комментарий
14.02.2026 20:17 Ответить
Відновили за місяць чи два?Так ще й казали,що виробництво закордоном.
показать весь комментарий
14.02.2026 20:17 Ответить
показать весь комментарий
14.02.2026 20:18 Ответить
це він так виправдовує відсутність трьох тисяч фламінго...

Але ж хтось здав ворогу дислокацію підприємства! Чи ні?
А, якщо здав - то хто?
Аде зрадники Наумов, Баканов, Міндіч, Глущенко, еtс???
показать весь комментарий
14.02.2026 20:18 Ответить
Только не говорите Зеленскому куда производство переместилось.
Иначе сразу же туда поедет президент со своим кортежем, чтобы пофоткаться и попиариться.
показать весь комментарий
14.02.2026 20:19 Ответить
> одну велику виробничу лінію знищили в результаті ракетного удару

Взяли знищили? А чому без потужної передісторії, що те виробництво засвітили марафонщики і шаболди-архітекторки, і через 10 хвилин всі осінтери знали точну адресу?
показать весь комментарий
14.02.2026 20:19 Ответить
Классика,вот вам и ответ где ф
показать весь комментарий
14.02.2026 20:22 Ответить
Зебидло, чули??? "Фсе"... Кіна не буде. Бабло з міндічем теж уїхало... Сцарь "сказал" як одрубав...)))
показать весь комментарий
14.02.2026 20:25 Ответить
Шо характерно - перевіряючих від Данії, яка оплатила виробництво Фламіндічєй, категорично не допустили на місце уявного виробництва! Бо навіть по руїнах було б чітко видно скількі і чого там теоретично вироблялося!
показать весь комментарий
14.02.2026 20:25 Ответить
Тепер лишилося якомусь слузі народу пропіаритися на новій " точці"...це в них добре " виходить"..амЗСУ та Українцям-боком..☹️
показать весь комментарий
14.02.2026 20:26 Ответить
РФ знищила ракетами виробничу лінію "Фламінго", її вже релокували відновили і відновили, - Зеленський
показать весь комментарий
14.02.2026 20:28 Ответить
Забрехався зєля, ой забрехався!
показать весь комментарий
14.02.2026 20:29 Ответить
Ніхто ти ракет в очі не бачив, а вже й знищили цілу виробничу лінію! І вже й відновили!! Чудеса! Просрані гроші в двушечках на москву замість ракет треба ж оправдати, старе як світ.
показать весь комментарий
14.02.2026 20:31 Ответить
А... Он воно що... А я було думав, що гроші просто *****...ли.
показать весь комментарий
14.02.2026 20:34 Ответить
Нептун - це фізичне явище.Флагминго - питання духовне,питання чистой віри,яка не підлягає сумніву і не вимагає доказів. Будь-який сумнів у цьому - ересь.
показать весь комментарий
14.02.2026 20:38 Ответить
 
 