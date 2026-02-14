РФ знищила ракетами виробничу лінію "Фламінго", її вже релокували і відновили, - Зеленський

Росіянам вдалося знищити одну з виробничих ліній ракет "Фламінго" в Україні. Однак виробництво вже перемістили та відновили.

Про це розповів президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами у Мюнхені, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

РФ атакувала виробничі потужності "Фламінго"

"Одну велику виробничу лінію знищили в результаті ракетного удару. Але я вже можу говорити про це. Її вже релокували і виробництво відновили", - сказав глава держави.

Читайте також: Ракета "Фламінго" FP‑5 вперше застосована у травні 2025 року, - Генштаб

Удар по базуванню "Орєшніка"

За словами Зеленського, Україна має наразі небагато ракет "Фламінго". Однак днями цієї ракетою було завдано удар по місцю базування російського "Орєшніка".

"Ми їх використали кілька днів тому по території, де знаходиться система "Орєшнік". Побачимо результати, але я думаю, що ми результати таки отримали",- сказав президент.

Читайте також: Зеленський про останнє застосування "Фламінго": Ворожу ціль зруйновано, російське ППО перехопило 4 ракети