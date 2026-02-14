РФ знищила ракетами виробничу лінію "Фламінго", її вже релокували і відновили, - Зеленський
Росіянам вдалося знищити одну з виробничих ліній ракет "Фламінго" в Україні. Однак виробництво вже перемістили та відновили.
Про це розповів президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами у Мюнхені, повідомляє Цензор.НЕТ.
РФ атакувала виробничі потужності "Фламінго"
"Одну велику виробничу лінію знищили в результаті ракетного удару. Але я вже можу говорити про це. Її вже релокували і виробництво відновили", - сказав глава держави.
Удар по базуванню "Орєшніка"
За словами Зеленського, Україна має наразі небагато ракет "Фламінго". Однак днями цієї ракетою було завдано удар по місцю базування російського "Орєшніка".
"Ми їх використали кілька днів тому по території, де знаходиться система "Орєшнік". Побачимо результати, але я думаю, що ми результати таки отримали",- сказав президент.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А на запитання хто має відповідати, ти реально це питаєш? може до путлєра поїдеш з таким питанням?
Я танки гриз як барбарис,
Я кулі жменями ковтав,
Я кров мішками проливав,
Медалі жменями давали,
Я їх не брав, я в рот *бав!
Не стверджую що то зле співпадіння, просто всяке люди кажуть...
Всі 3000?