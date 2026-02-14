Новини Виробництво балістичних ракет в Україні
РФ знищила ракетами виробничу лінію "Фламінго", її вже релокували і відновили, - Зеленський

Зеленський: РФ ракетами знищила лінію "Фламінго", але виробництво вже релокували та відновили

Росіянам вдалося знищити одну з виробничих ліній ракет "Фламінго" в Україні. Однак виробництво вже перемістили та відновили.

Про це розповів президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами у Мюнхені, повідомляє Цензор.НЕТ.

РФ атакувала виробничі потужності "Фламінго" 

"Одну велику виробничу лінію знищили в результаті ракетного удару. Але я вже можу говорити про це. Її вже релокували і виробництво відновили", - сказав глава держави.

Читайте також: Ракета "Фламінго" FP‑5 вперше застосована у травні 2025 року, - Генштаб

Удар по базуванню "Орєшніка" 

За словами Зеленського, Україна має наразі небагато ракет "Фламінго". Однак днями цієї ракетою було завдано удар по місцю базування російського "Орєшніка".

"Ми їх використали кілька днів тому по території, де знаходиться система "Орєшнік". Побачимо результати, але я думаю, що ми результати таки отримали",- сказав президент.

Читайте також: Зеленський про останнє застосування "Фламінго": Ворожу ціль зруйновано, російське ППО перехопило 4 ракети

Автор: 

Зеленський Володимир (27822) виробництво (1986) ракета Фламінго (27)
А 3000 ракет успели перетащить в другое место?
14.02.2026 19:31 Відповісти
14.02.2026 19:31 Відповісти
zельона дебільна відмазка
14.02.2026 19:31 Відповісти
Релокувати, від анг. слова lock - закрито. Релокувати - відкрити, в умовах контексту - розгребли, деблокували
14.02.2026 23:52 Відповісти
Від слова location - розташування. Зміна місця розташування.
25.02.2026 13:55 Відповісти
Дійсно. Вибачайте, не так зрозумів
25.02.2026 14:56 Відповісти
Забрехався зєля, ой забрехався!
14.02.2026 20:29 Відповісти
Ніхто ти ракет в очі не бачив, а вже й знищили цілу виробничу лінію! І вже й відновили!! Чудеса! Просрані гроші в двушечках на москву замість ракет треба ж оправдати, старе як світ.
14.02.2026 20:31 Відповісти
А... Он воно що... А я було думав, що гроші просто *****...ли.
14.02.2026 20:34 Відповісти
Нептун - це фізичне явище.Флагминго - питання духовне,питання чистой віри,яка не підлягає сумніву і не вимагає доказів. Будь-який сумнів у цьому - ересь.
14.02.2026 20:38 Відповісти
Просто дуже багато талоновитих менеджерів. В ОП.
14.02.2026 20:48 Відповісти
... видно ж хламіндіч посприяв .
14.02.2026 21:01 Відповісти
14.02.2026 21:03 Відповісти
Рожевий Фламінго. Після публікації- сотні прильотів по країні.
14.02.2026 21:07 Відповісти
Всі шалаші спалили, до підземки ще не добралися.
14.02.2026 21:11 Відповісти
ну ***.. вигадати таке, щоб виправдати вкрадені гроші.... Хоча о чом це я... Усі військові виробництва, куди ніби-то вкладалися шалені гроші були чарівним образом знищені москалями.
14.02.2026 21:12 Відповісти
Про завод ракетного палива в Данії ніяких новин. Зачекайте достатньо часу і дізнаєтеся що данці теж брали участь в цій афері. Коли ніякого заводу не побудують. Тому що ракетне паливо це не йогурт. Пиз*ежом пахло з самого початку.
14.02.2026 21:34 Відповісти
На фламіндичі заявлений двигун типу АІ-25, з літака ЯК-40., який працює на звичайному керосині.
14.02.2026 21:45 Відповісти
а прискорювач твердопаливний
15.02.2026 10:24 Відповісти
хз, був завод у Павлограді який і робив тверде паливо для ракет.
15.02.2026 10:48 Відповісти
шміндіч пздть бабло, відпраляє з двушечкою на мацкву координати, - профіт. а вован шо? ніпрічом
14.02.2026 21:37 Відповісти
ну припустимо що так, спалили виробничу лінію. А хто навів ? Чому не захистили ? Зеля, де твоя контррозвідка, хто за це буде відповідати ?
14.02.2026 21:40 Відповісти
Я вже писав колись, наводять самі українці за 33 срібних монети, неможливо побудувати велике виробництво ракет чи чогось іншого, бо одразу туди прилітає. В нас в Тернополі сталось так само і нажаль через криві рашиські ракети ще знесли цілий будинок. Висновок - потрібно будувати за кордоном, потім після війни перенести в Україну.
А на запитання хто має відповідати, ти реально це питаєш? може до путлєра поїдеш з таким питанням?
15.02.2026 21:00 Відповісти
А знищили цю лінію в акурат після того, як там побувало високе начальство. Інфа від працівників.
14.02.2026 21:42 Відповісти
Нічого дивного, такий фінал напівжартома пророкували ще з самого початку, коли він тільки починав заливати про фламінгі. Виявилось, пророцтво спрацювало.
14.02.2026 21:44 Відповісти
14.02.2026 21:44 Відповісти
Дуже хочу вірити, що це вкид дези.
14.02.2026 21:46 Відповісти
Бреше воно як завжди фламіндічі усі в Ізраїлі
14.02.2026 21:51 Відповісти
А был ли мальчик?
14.02.2026 22:00 Відповісти
Таке враження, що наш гарант дИбіл, бо дебіл для нього як похвала.
14.02.2026 22:10 Відповісти
Дебіли це ми, а вони добре організоване злочинне угрупування
14.02.2026 22:49 Відповісти
Ні, просто по долі такі як я одному човні з 73%.
15.02.2026 09:41 Відповісти
Оце ти вляпався! Як такий розумний опинився з 73% в одній країні? Щось не сходиться, такого не мало статися. Один раз більшість проголосувала за "двічі несудимого" Януковича, називала росіян братнім народом. І от знову, через 5 років після Революції Гідності! Де взявся цей недалекий нарід? І що ж робила післямайданна влада, що довела до такого? Може щось не те робила? Може реформи не провела й 73% не відчули, що все йшло в правильному напрямку? Навіть Томос не допоміг!
15.02.2026 11:38 Відповісти
Краще мовчав, зійшов би за розумного, а так показав свою тупість даже в шкільній математиці.
15.02.2026 12:26 Відповісти
То який дов...ойоб дозолив допускати ЗМІ на ту лінію???? Памятаємо, що опісля оприлюдення екскурсії полетіли ракети по промзоні в одному районі міста.. і здається пдри тоді заявили про знищення цеха де Фламінго висиджувалися
14.02.2026 22:15 Відповісти
БІДОносець завжди приїздить на важливі об'єкти перед бідою...
Не стверджую що то зле співпадіння, просто всяке люди кажуть...
14.02.2026 22:24 Відповісти
Може наводчик
14.02.2026 22:46 Відповісти
Ти про Єрмака? То там таких повний Офіс.
15.02.2026 11:40 Відповісти
Переклад з Потужного нарєчія: міндічі гроші спіЗЕділі і нові гроші спіЗЕдять ( нова "релокована" лінія)...
14.02.2026 22:23 Відповісти
Які там лінії, зе-шобло роздерибанила бабки під прикриттям ватажка
14.02.2026 22:34 Відповісти
БАНДУ ГЕТЬ
14.02.2026 22:38 Відповісти
Так ось до чого було оте "Хоть паржьом!" 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣
14.02.2026 23:54 Відповісти
Кацапы уничтожили и концы в воду. Удобно)
15.02.2026 00:02 Відповісти
Миндич отвечал за производство ракет Фламинго - произвели тысячи ракет и производство с тысячами ракет уничтожила РФ, а на самом деле не было никаких ракет, а бюджетные деньги сразу перечислили Деркачу в Москву и Цукерману в Израиль и отмыли. Когда абсолютная власть в руках, то не лох просто всю страну лохов на ую вертит.
15.02.2026 00:38 Відповісти
Ну хоч встиг попіаритись до знищення.
15.02.2026 00:44 Відповісти
Ще пам'ятаю, як запевняли, що по тому, що показали в репортажі, неможливо з'ясувати де саме знаходиться виробництво. Що тепер скажуть ті експерти? Мабуть ніхто їх не спитає.
15.02.2026 00:48 Відповісти
не бреши ,її не було
15.02.2026 05:45 Відповісти
Знищене перемістили?
Всі 3000?
15.02.2026 07:47 Відповісти
То сам ЗЕ ленський на сьогодні і є зрадником. який іммітує з себе президента-патріота., бо він перший пре секретну інформацію в ефір про нову зброю.. Це нормальне явище?? Те саме з відновлення і виробництва електроенергії за 4 роки війни... Зе ляпне і завтра вже те що давало прибуток буде знищене...
15.02.2026 08:19 Відповісти
Физдунішко,фантазіста, фуфлогон,пургомьотчик
15.02.2026 08:44 Відповісти
В уявленні Зе-перемістити виробничі лінії,це як стілець передвинути.Дебіл.
15.02.2026 10:22 Відповісти
Взагалі-то фото були - там нескладна і невелика лінія, особливо, якщо вона розбита.
25.02.2026 14:07 Відповісти
А был ли мальчик?
15.02.2026 10:33 Відповісти
Короч "потужний" дав відмашку для нового ракетного удару
15.02.2026 10:42 Відповісти
Розказали, показали і прилетіло. Хто б міг подумати.
15.02.2026 11:24 Відповісти
ще в тому році писали, що москалі вичислили виробничу лінію по мішкам з цементом, які наші зелені піарщики не заблюрили
15.02.2026 12:53 Відповісти
А що немає підземних приміщень на західній Україні ще від совка? Дивна історія...
15.02.2026 13:04 Відповісти
Йому не можна без папирця!
15.02.2026 14:10 Відповісти
Рашисты знают ,куда бить
15.02.2026 14:20 Відповісти
Вивчило нове слово і хизується. Патужно...
15.02.2026 17:00 Відповісти
15.02.2026 17:35 Відповісти
Як можна знищити те чого не було? Зробили один Фламінго макет для хфільму для довбнів, а гроші розікрали, тому і Європа відмовилась від фінансування цього виробництва, бо нічого не було, як не було і Люті, Трембіти, Паляниці, Рути, Толок, Пекло, дрона Бобер, Зозуля, - просто нічого не було, все було тільки на язиці Зеленського і тільки. Населення просто тримають всі ці 6 років нікчемного преЗЕденства як лохів на одних обіцянках: що колись щось буде, колись щось зробимо, створимо..... Ніколи не було сказано що вже є, все зроблено, вже існує, створено.......Ніколи.....
15.02.2026 20:48 Відповісти
