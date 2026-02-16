Войска РФ атаковали 4 "Цирконами", двумя ракетами и 62 БПЛА, обезврежены 2 "Циркона" и 52 дрона, - Воздушные силы

В ночь на 16 февраля 2026 года войска РФ атаковали четырьмя противокорабельными ракетами Циркон с ВОТ АР Крым, баллистической ракетой Искандер-М из Брянской обл., управляемой авиационной ракетой Х-31П с ВОТ Запорожской обл., а также 62 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 40 из них - "шахеды".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбиты/подавлены две противокорабельные ракеты Циркон и 52 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов.

Последствия

Зафиксировано попадание одной ракеты и 9 ударных БПЛА в 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) в двух локациях. Информация о трех вражеских ракетах уточняется.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!" - подчеркивают Воздушные силы.

