Війська РФ атакували 4 "Цирконами", двома ракетами та 62 БпЛА, знешкоджено 2 "Циркони" та 52 дрони, - Повітряні сили

Атака шахедів 16 лютого. Скільки цілей збито

У ніч на 16 лютого 2026 року війська РФ атакували чотирма протикорабельними ракетами Циркон із ТОТ АР Крим, балістичною ракетою Іскандер-М із Брянської обл., керованою авіаційною ракетою Х-31П із ТОТ Запорізької обл., а також 62 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 40 із них - "шахеди".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала ППО?

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено дві протикорабельні ракети Циркон та 52 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.

Наслідки

Зафіксовано влучання однієї ракети та 9 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях. Інформація щодо трьох ворожих ракет уточнюється.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголошують Повітряні сили.

То ж недавно якийсь розумник говорив, що Циркони тільки для застрашування, а вони ними бьють регулярно!?
16.02.2026 09:50 Відповісти
Щось зелений пропустив таку інформацію,аж зачекались зе-звіздуна
16.02.2026 10:08 Відповісти
 
 