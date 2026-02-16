В возрасте 79 лет умер психиатр, правозащитник и диссидент Семен Глузман

Известный врач-психиатр, правозащитник, советский диссидент и политзаключенный Семен Глузман умер в возрасте 79 лет.

Об этом сообщил нардеп Николай Княжицкий, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"У него был тяжелый и категоричный характер и легкая и чистая совесть. Ушел Семен Глузман. В советские времена он утверждал, что генерал Григоренко был психически здоров и подвергался репрессивной психиатрии. Сам Глузман был заключенным и отбывал "наказание" вместе с Мирославом Мариновичем и другими героями - узниками совести", - отметил парламентарий.

Роберт ван Ворен, видевшийся с Глузманом несколько дней назад, написал:

"Сегодня в 12.00 по киевскому времени умер мой лучший друг Семен Глузман, ему было 79 лет. У меня нет слов".

Семен Глузман был известным правозащитником, директором Украинско-Американского бюро защиты прав человека, президентом Ассоциации психиатров Украины.

Известно, что Глузман подготовил независимую заочную судебно-психиатрическую экспертизу по делу генерала Петра Григоренко - диссидента, которого во времена СССР наказали за деятельность как защитника прав крымских татар.

В 1972 году Глузмана за это приговорили к 7 годам лагерей и 3 годам ссылки. Отбывал наказание он в Пермской и Тюменской областях РФ.

Также он выступал в защиту заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

