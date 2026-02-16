В возрасте 79 лет умер психиатр, правозащитник и диссидент Семен Глузман
Известный врач-психиатр, правозащитник, советский диссидент и политзаключенный Семен Глузман умер в возрасте 79 лет.
Об этом сообщил нардеп Николай Княжицкий, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"У него был тяжелый и категоричный характер и легкая и чистая совесть. Ушел Семен Глузман. В советские времена он утверждал, что генерал Григоренко был психически здоров и подвергался репрессивной психиатрии. Сам Глузман был заключенным и отбывал "наказание" вместе с Мирославом Мариновичем и другими героями - узниками совести", - отметил парламентарий.
Роберт ван Ворен, видевшийся с Глузманом несколько дней назад, написал:
"Сегодня в 12.00 по киевскому времени умер мой лучший друг Семен Глузман, ему было 79 лет. У меня нет слов".
Семен Глузман был известным правозащитником, директором Украинско-Американского бюро защиты прав человека, президентом Ассоциации психиатров Украины.
Известно, что Глузман подготовил независимую заочную судебно-психиатрическую экспертизу по делу генерала Петра Григоренко - диссидента, которого во времена СССР наказали за деятельность как защитника прав крымских татар.
В 1972 году Глузмана за это приговорили к 7 годам лагерей и 3 годам ссылки. Отбывал наказание он в Пермской и Тюменской областях РФ.
Также он выступал в защиту заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова.
Заарештовано 11 травня 1972 р. слідчим відділом УКДБ УРСР та засуджено 19 жовтня 1972 р. судовою колегією у кримінальних справах Київського обласного суду ст. 62 ч. 1 - «Антирадянська агітація та пропаганда» КК УРСР до позбавлення волі на 7 років та 3 роки посилання[2]. Звинувачення Глузмана ґрунтувалося виключно на показаннях свідків - при обшуку нічого підсудного виявлено не було [3].
Висновок відбував у таборах Пермь-35, Пермь-36 та Пермь-37[4].
"Він думає, що його дуже ******* західні політики. Але вони прихильні радше до народу України. Він (Зеленський - ред.) же не воює, син у нього ще маленький. Мене обурює, коли він намагається спілкуватися з Макроном та іншими на "ти". Хоча він дуже змінився. Він дуже постарів, тяжке життя у нього. Але він винен багато в чому сам. Мене не втішає присутність "віцепрезидента", його прізвище ви знаєте. Ще є негідник, який відповідає за правоохоронну систему - Татаров", - сказав Семен Глузман.
Психіатр і дисидент Семен Глузман зазначив, що за його інформацією, деякі західні лідери ще понад 2 роки тому просили Зеленського прибрати одіозних людей зі своєї команди.
