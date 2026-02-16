РУС
Новости Умер Семен Глузман
В возрасте 79 лет умер психиатр, правозащитник и диссидент Семен Глузман

Умер известный врач-психиатр Семен Глузман

Известный врач-психиатр, правозащитник, советский диссидент и политзаключенный Семен Глузман умер в возрасте 79 лет.

Об этом сообщил нардеп Николай Княжицкий, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"У него был тяжелый и категоричный характер и легкая и чистая совесть. Ушел Семен Глузман. В советские времена он утверждал, что генерал Григоренко был психически здоров и подвергался репрессивной психиатрии. Сам Глузман был заключенным и отбывал "наказание" вместе с Мирославом Мариновичем и другими героями - узниками совести", - отметил парламентарий.

Роберт ван Ворен, видевшийся с Глузманом несколько дней назад, написал:

"Сегодня в 12.00 по киевскому времени умер мой лучший друг Семен Глузман, ему было 79 лет. У меня нет слов".

Семен Глузман был известным правозащитником, директором Украинско-Американского бюро защиты прав человека, президентом Ассоциации психиатров Украины.

Известно, что Глузман подготовил независимую заочную судебно-психиатрическую экспертизу по делу генерала Петра Григоренко - диссидента, которого во времена СССР наказали за деятельность как защитника прав крымских татар.

В 1972 году Глузмана за это приговорили к 7 годам лагерей и 3 годам ссылки. Отбывал наказание он в Пермской и Тюменской областях РФ.

Также он выступал в защиту заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

Царство Небесне Людині з великої букви
Велика повага до життєвого шляху патріота Українця ! Царство Небесне!
В ініші часи - це було б справді недоречно навіть жахливо! Але зараз краще отаким PATам одразу дати по сусалам. Я завжди спостерігала за шановним Глузманом, коли він був відкритим для ЗМІ- він би це зрозумів правильно. Його життя це приклад українського патртіотизму незалежно від націнальності . Й саме зараз й сьогодні кремль на це спиратиметься.розбурхуючи громадянську думку. Вовка вже почав - військові збирають підписи в окопах в підтримку його, а не опонента від партії Порошенка.
прожити в боротьбі як Семен Глузман і просидіти на унітазі як ти у твої 50-т років -
це дві великих різниці

Герою Слава !
земля пухом

співчуття рідним

.
Царство Небесне Людині з великої букви
Велика повага до життєвого шляху патріота Українця ! Царство Небесне!
У 1971 р. виконав заочну психіатричну експертизу відомого московського дисидента, генерала, ветерана Великої Вітчизняної війни Петра Григоровича Григоренка, двічі, в 1964 і 1969 роках, визнаному неосудним у Державному науковому центрі соціальної та судової. В. П. Сербського і довів неправомірність виставленого там діагнозу «паранояльний розвиток особистості». Експертиза С. Глузмана набула широкого поширення в самвидаві і згодом, в 1978 році, після еміграції П. Григоренка, була підтверджена в США комісією провідних психіатрів, що обстежили його, невролога і нейропсихолога [1].
Заарештовано 11 травня 1972 р. слідчим відділом УКДБ УРСР та засуджено 19 жовтня 1972 р. судовою колегією у кримінальних справах Київського обласного суду ст. 62 ч. 1 - «Антирадянська агітація та пропаганда» КК УРСР до позбавлення волі на 7 років та 3 роки посилання[2]. Звинувачення Глузмана ґрунтувалося виключно на показаннях свідків - при обшуку нічого підсудного виявлено не було [3].
Висновок відбував у таборах Пермь-35, Пермь-36 та Пермь-37[4].
Чому у єврея Нелоха героями та соратниками були Шефіри ( НУ ТІ ЩОТЕКСТАМИ ЙОГО ПРО УКРАЇНУ ПОРНОАКТРИСУ ЗАБЕЗПЕЧУВАЛИ) , у котрих дідусь НКВДист розпралявся у лісах Західної України з патіротами України.

ЧОМУ українці надали булаву гетьмана Боневтіку а не послідовниккові покійного Українця
Глузмана?

Чому такий важкий шлях має Україна, й нічому не вчиться, навіть переживши кремлівську владу Яника.
ну і що з того ? Це тема для дискусій у 2017 р - саме так?
це лиш шматочок його інтерв"ю для англомовного сайту tsn.ua (сайту ЗЕгниди)

"Він думає, що його дуже ******* західні політики. Але вони прихильні радше до народу України. Він (Зеленський - ред.) же не воює, син у нього ще маленький. Мене обурює, коли він намагається спілкуватися з Макроном та іншими на "ти". Хоча він дуже змінився. Він дуже постарів, тяжке життя у нього. Але він винен багато в чому сам. Мене не втішає присутність "віцепрезидента", його прізвище ви знаєте. Ще є негідник, який відповідає за правоохоронну систему - Татаров", - сказав Семен Глузман.

Психіатр і дисидент Семен Глузман зазначив, що за його інформацією, деякі західні лідери ще понад 2 роки тому просили Зеленського прибрати одіозних людей зі своєї команди.
2024 рік - НЄлох купається з Єрмаком у ванній часів Байденівської НЕНАЧАСНОСТІ на критику... ...
Вічна Пам'ять!
Царство Небесне. Дуже розумною і порядною була людина!
💯
На планеті Земля розумні вимирають...
Настають зелено73 - трампівські часи...
Царство Вічності й Пам'ять Історії! 💔🙏💙💛
Все наше життя - це іспит, і тільки воно визначає хто добродій, а хто негідник, хто герой, а хто зрадник. Він безумовно був і назавжди залищиться дійсно великою Людиною. Сумно, що в цьому світі стало на одну достойну людину менше. Царство Небесне.
"оцінюючи перше півріччя президента Зе, Глузман констатував: той розгубився. Зеленський - НЕ ЦИНІК і зокрема робить усе можливе, щоб дистанціюватися від впливу Ігоря Коломойського. Однак даються взнаки погані радники, брак діалогу з виборцями і багато невирішених проблем"

Звичайно ж не ЦИНІК. Зе і його банда "95" висміювали всього лиш Голодомор, Томос, українців і Україну.
Чи вважав би Глузман Зе не циніком, якби той так само висміював Голокост, менору та Ізраїль?
Я дала вище лише шматок інтерв"ю Глузмана САМОМУ ЛОГОВУ ЗЕпрезика - каналу ТСН

Це як, тягне на вчинок? Треба зараз до купи ,М а не до розбрату з вимірюванням черепів українства .
Психіатру мало би бути зрозуміло все про кандидата, за якого він голосував в 2019.
Але ЧОМУСЬ він не побачив все те кричуще неподобство, невігластво, істеричність, неосвіченість свого кандидата в президенти України, що лежали на поверхні і було очевидним для багатьох пересічних людей, не психіатрів.
КОЖЕН, хто віддав за нього свій голос, несе відповідальність за наслідки.
Теж єврей, але яке прлвалля між ним і зє. Ця нація демонструє кардинальний розкол між духовністю та жадобою збагачення. Останні - #иди, торгаші-ларьочники, яких Ісус виганяв з храму. Вічна пам'ять і подяка за людяність.
«Я голосував за Володимира Зеленського», - не приховує свого вибору у «Суботньому інтерв'ю» Радіо Свобода психіатр, правозахисник Семен Глузман.https://www.radiosvoboda.org/a/hluzman-pro-zelenskoho/30332360.html
Велика Людина.... Спочивай з миром..... Слава Україні !!!
Нехай люди довго пам'ятають.
